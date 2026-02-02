نجاحات المدارس الثانوية من السبعينيات التي تجعلنا ننزعج الآن

كانت السبعينيات وقتًا انفجرت فيه موسيقى البوب ​​​​إلى العديد من الأنواع الفرعية: موسيقى الروك الناعمة، وموسيقى الروك، والبانك، والموجة الجديدة، والعلكة، والديسكو، والريغي، والمزيد تنافست على الأذنين ودولارات متاجر التسجيلات. على الرغم من أن مجموعة واسعة من الأعمار تحدد ما يتم بثه على الراديو ونقل الوحدات، إلا أن الأطفال في سن المدرسة الثانوية كانوا دائمًا يملون ما هو عصري، وقد فعلوا ذلك بشكل خاص في السبعينيات. ومع مرور العقد بأكمله الآن حوالي 50 عامًا في الرؤية الخلفية، فمن الآمن أن نقول إن العقد أعطانا الكثير من الموسيقى التي لم تتقدم في السن بشكل جيد.

كما هو الحال دائمًا، فإن بعض الأغاني التي كانت تعتبر رائعة تمامًا في ذلك الوقت لم تصمد. لقد كانت رائجة بين الشباب، لكنها الآن مثيرة للضحك، سواء لأنها مبتذلة أو محرجة أو مجرد هجوم عادي. هذه هي الأغاني التي تم تشغيلها في الرقصات المدرسية (السريعة والبطيئة على حد سواء)، والتي حققت تقدمًا كبيرًا على الراديو، أو ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية المتنوعة وعروض الأداء في تلك الحقبة الموجهة نحو الجمهور الأصغر سنًا. فيما يلي خمس من هذه الأغاني الناجحة في المدارس الثانوية – تلك التي أحبها أطفال السبعينيات والتي ربما يشعرون بالحرج من الاستماع إليها اليوم.