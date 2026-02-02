نجاحات المدارس الثانوية من السبعينيات التي تجعلنا ننزعج الآن

كانت السبعينيات وقتًا انفجرت فيه موسيقى البوب إلى العديد من الأنواع الفرعية: موسيقى الروك الناعمة، وموسيقى الروك، والبانك، والموجة الجديدة، والعلكة، والديسكو، والريغي، والمزيد تنافست على الأذنين ودولارات متاجر التسجيلات. على الرغم من أن مجموعة واسعة من الأعمار تحدد ما يتم بثه على الراديو ونقل الوحدات، إلا أن الأطفال في سن المدرسة الثانوية كانوا دائمًا يملون ما هو عصري، وقد فعلوا ذلك بشكل خاص في السبعينيات. ومع مرور العقد بأكمله الآن حوالي 50 عامًا في الرؤية الخلفية، فمن الآمن أن نقول إن العقد أعطانا الكثير من الموسيقى التي لم تتقدم في السن بشكل جيد.
كما هو الحال دائمًا، فإن بعض الأغاني التي كانت تعتبر رائعة تمامًا في ذلك الوقت لم تصمد. لقد كانت رائجة بين الشباب، لكنها الآن مثيرة للضحك، سواء لأنها مبتذلة أو محرجة أو مجرد هجوم عادي. هذه هي الأغاني التي تم تشغيلها في الرقصات المدرسية (السريعة والبطيئة على حد سواء)، والتي حققت تقدمًا كبيرًا على الراديو، أو ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية المتنوعة وعروض الأداء في تلك الحقبة الموجهة نحو الجمهور الأصغر سنًا. فيما يلي خمس من هذه الأغاني الناجحة في المدارس الثانوية – تلك التي أحبها أطفال السبعينيات والتي ربما يشعرون بالحرج من الاستماع إليها اليوم.
كارل دوغلاس – قتال الكونغ فو
نظرًا لكونه مستوليًا ثقافيًا، إن لم يكن عنصريًا بشكل عرضي، فلن يتم بث فيلم “Kung Fu Fighting” أبدًا إذا تم إصداره في أي وقت بعد عام 1974، عندما وصل إلى المرتبة الأولى على مخطط البوب. نال فيلم “Kung Fu Fighting” إعجاب الأطفال والمراهقين لأنه لم يكن مجرد رقصة ديسكو نطاطة وراقصة – بل كان خفيفًا ومضحكًا أيضًا. المؤامرة: رجل يتحدث عن مآثره في فنون الدفاع عن النفس مع الكثير من الإعلانات والتعبيرات الصوتية المبالغ فيها. ولكن هناك أيضًا فكرة مألوفة، وإن كانت خطيرة، تُستخدم في “قتال الكونغ فو” – وهي الموسيقى “الآسيوية” النمطية والمسيئة. إنه أمر يقشعر فيه المرء عندما يفكر في أنه كان من الجيد استخدام ذلك في أغنية بوب في سبعينيات القرن العشرين، خاصة تلك التي جذبت الشباب سريع التأثر.
“قتال الكونغ فو” لم يقم بأداءه موسيقي آسيوي أيضًا. كان كارل دوغلاس مجرد فرد غير آسيوي قفز على سحر الغرب في العقد بثقافة الفنون القتالية الشعبية. غالبًا ما ظهر على شاشة التلفزيون وفي المطبوعات وهو يرتدي ملابس فنون الدفاع عن النفس وهو يركل ويقفز ويستخدم مصطلحات فنون الدفاع عن النفس التي ساهمت في نجاح هذه الأغنية في نوادي الرقص والرقصات المدرسية على حد سواء.
ليف جاريت – لقد خلقت من أجل الرقص
لفترة من الوقت في أواخر السبعينيات، اندفع الشباب نحو ليف غاريت (الذي كان لديه أيضًا قصة مأساوية من الحياة الواقعية). كان أحد نجوم المراهقين البارزين في ذلك الوقت، وقد ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية وخمسة ألبومات من موسيقى البوب والروك وموسيقى الرقص حول مواضيع مثل الحب والرومانسية. كانت موسيقاه سلعة أكثر من كونها فنًا، حيث كانت تصدر لتضرب بينما كان الحديد ساخنًا. وبالإضافة إلى الأغنيات الحماسية والمبهرة لأغاني الستينيات الشهيرة مثل “The Wanderer” و”Runaround Sue” و”Surfin’ USA”، وصل غاريت إلى قائمة أفضل 10 أغاني على Billboard’s مرة واحدة بلحن جديد تمامًا “I Was Made for Dancin”.
البالغون اليوم الذين أصيبوا بالإغماء بسبب غاريت منذ حوالي 45 عامًا سوف يتذمرون من مجرد فكرة الشعور بالإثارة والانزعاج من أغنية يغنيها فنان ذو صوت رقيق مع القليل من الحماس. مزيج من موسيقى الروك الناعمة والديسكو دون أن يصبح ناضجًا جدًا، “لقد صنعت من أجل Dancin'” خفيفة غنائيًا ومصممة خصيصًا لسوق المراهقين. يطلق غاريت عبارات بالكاد متماسكة مثل “أنت حب مجنون، لقد مزقتني إلى قسمين” و”تدور وتدور، لا مكان تذهب إليه / يجب أن أعرف ما إذا كنت تشعر بذلك أيضًا”. ثم هناك الجوقة، التي تقدم خمس مظاهر مذهلة، مع العديد من الإيصالات المتقطعة المسروقة من فرقة Bee Gees في عصر الديسكو.
أليس كوبر – خارج المدرسة
لقد تم تصميم “School’s Out” بلا خجل، وهو عمل معارضة مصطنعة، بشكل ساخر لإخافة ساحات عام 1972. أو بشكل أكثر تحديدًا، لإثارة أطفالهم والمراهقين المشاكسين بالفعل الذين لم يعرفوا أي شيء أفضل وكانوا يتألمون فقط للركوب في قطار التمرد الذي بدأ في أواخر الستينيات. يتم تقديم فيلم “School’s Out” على أنه رفض ورفض خطير للتعليم الرسمي – كما لو كان هذا أمرًا سيئًا. رسالتها ليست أكثر من مجرد “المدرسة سيئة، أليس كذلك يا أطفال؟” ويتم تقديمه بواسطة المغنية أليس كوبر، وهو رجل يرتدي بنطالًا جلديًا في منتصف العشرينات من عمره، بعد سن المدرسة. إذا لم يكن ذلك محرجًا بما فيه الكفاية، فإن كوبر يدمج ترنيمة نهاية المدرسة القديمة والمزعجة، “لا مزيد من أقلام الرصاص / لا مزيد من الكتب / لا مزيد من النظرات القذرة للمعلمين،” كما تغنيها جوقة الأطفال التي تنهق بشدة وبعيدًا عن المفتاح مما يؤذي الأذنين. إنها ليست شائنة – إنها سخيفة.
ربما لأنه مدفون تحت أخدود خلط قرع الطبول وبعض القيثارات الصاخبة الموجودة في مكان ما بين المعدن الثقيل الخفيف والبروتو بانك، أصبح “School’s Out” نشيدًا لعدم المطابقة على الرغم من أنه ليس سوى شيء آخر. في الواقع، تم قبولها على الفور من قبل المجتمع المهذب باعتبارها من أفضل 10 أغاني في قائمة بيلبورد. حتى اليوم، لا تزال تحصد الكثير من وقت البث على راديو موسيقى الروك الكلاسيكي – وهي عبارة مبتذلة مملة يعزفها منسقو الأغاني عندما تبدأ المدرسة في الصيف كل عام.
محطة براونزفيل – التدخين في غرفة الأولاد
وصلت هذه الأغنية الصخرية الجنوبية المتعرجة والمتعرجة من مجموعة من سكان ميتشيغاندر الناضجين بالكامل إلى المركز الثالث على قائمة البوب في عام 1973، وفي ذلك الوقت، لا بد أنها بدت مزعجة للغاية بشكل لا يقاوم. تدور أحداث فيلم “Smokin’ in the Boys Room” من إنتاج Brownsville Station حول مجموعة من الشباب الذين لا يمكن إخبارهم بما يجب عليهم فعله، لذلك يتخلون جميعًا عن الفصل لكسر إحدى قواعد مدرستهم الأكثر قداسة: ممنوع التدخين. إنهم يجتمعون في المكان الذي يتمتعون فيه بقدر ضئيل من الخصوصية، وهو حمام الرجال، وهناك يدخنون (بالضبط ما لم يُقال) مع أصدقائهم الطيبين سيكس وميك وتوم.
في الماضي، يعتبر فيلم “Smokin ‘in the Boys Room” أقل دعوة للعمل ضد البالغين القمعيين وأكثر من كونه ًا تجاريًا للسجائر. لقد تغيرت المواقف تجاه التدخين، وخاصة بين جيل الشباب في السبعينيات. في أحسن الأحوال، إنه نشاط عادي يرثى له. في أسوأ الأحوال، سوف يقتلك. من المثير للاهتمام أنه في أوائل السبعينيات، كانت هناك أغنية تتحدث عن أن التدخين أمر رائع يمكن القيام به مع الأصدقاء ويبدو قويًا. من المرجح أن تجعل مثل هذه المشاعر المعجبين السابقين لهذه الأغنية يلفتون انتباههم إلى أنفسهم. علاوة على ذلك، فإن التسكع في مكان مليء بالمراحيض جيدة الاستخدام ليس أمرًا ممتعًا أو صاخبًا – إنه أمر مثير للاشمئزاز.
طعم العسل – بوجي أوجي أوجي
لم يكن الديسكو أبدًا فنًا رفيعًا. أراد الموسيقيون فقط تأليف أغانٍ غير تقليدية وجذابة مناسبة للرقص. وهكذا عانت الكلمات، لأنه لم يكن أحد يهتم حقًا بالكلمات إذا كان الإيقاع واللحن على ما يرام. في الواقع، كانت مسارات الديسكو تميل إلى أن تكون مثقلة بكلمات منسية وسخيفة وغبية تمامًا، غالبًا ما تتعلق بالديسكو أو كيف كان الرقص أمرًا جيدًا. وليس هناك مثال أفضل على ذلك من أغنية “Boogie Oogie Oogie” لفرقة A Taste of Honey، والتي جعلت الشباب يرقصون في أواخر السبعينيات.
الفائز بجائزة جرامي في السبعينيات والذي وقع ضحية لعنة أفضل فنان جديد، لم يكن لدى A Taste of Honey ما يلزم لتحقيق ذلك على المدى الطويل. وهذا واضح من خلال أغنية “Boogie Oogie Oogie” الشابة والمفعمة بالحيوية، والتي قضت ثلاثة أسابيع في المركز الأول في خريف عام 1978. لا بد أن المستمعين لم ينتبهوا للكلمات، أو أنهم لم يهتموا بها، لأنها كانت مكتوبة بوضوح على عجل وبقليل من الاهتمام. هذا العنوان قوافي “boogie”، وهي كلمة أخرى للرقص، مع كلمة “oogie” الهراء ليس مرة واحدة بل مرتين. هذا هو محور الجوقة، الذي يشجع الراقصين على الرقص. إن الآيات الموجودة في مربى الديسكو المؤرخ على الفور ليست أفضل بكثير، فهي محملة بمزيد من التوسلات للرقص. ثم بالنسبة للثلث الأخير من الأغنية تقريبًا، كانت عبارة “انزل، بوجي أوجي أوجي” تتكرر مرارًا وتكرارًا. من الواضح أن طعم العسل قد استسلم في مرحلة ما من عملية كتابة الأغاني.