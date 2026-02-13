نجاحات المدرسة الثانوية المتمردة من السبعينيات والتي ستجعل جيل الطفرة السكانية غاضبًا من والديهم مرة أخرى

يعتقد كل جيل أنه اخترع قلق المراهقين. بدءًا من “من يتحدثون” عن جيلهم في الستينيات وحتى التاريخ الغريب لموسيقى الإيمو، يميل الشباب إلى ربط مشاعرهم الميلودرامية بالقيثارات الكهربائية. قبل وقت طويل من أن يصبح الهروب من مسقط رأسك موضوعًا رئيسيًا لموسيقى البوب ​​بانك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان بروس سبرينغستين يغني، “علينا أن نخرج بينما نحن صغار / لأن المتشردين مثلنا، يا عزيزي، لقد ولدنا لنركض.”

كان لدى جيل الطفرة السكانية الذين كانوا في المدرسة الثانوية في السبعينيات مجموعة كبيرة من الألبومات للاختيار من بينها عندما وصل الأمر إلى إغلاق باب غرفة نومهم بعد شجار مع والديهم ورفع مستوى الصوت إلى 11. على الرغم من أنهم كانوا في العشرينات من عمرهم في ذلك الوقت، إلا أن فرق مثل رامونيس حققت مهنة من صنع الموسيقى للمراهقين المتمردين. ثم كانت هناك الفرق الموسيقية التي كانت تصنع الموسيقى للمراهقين، على يد المراهقين. كان جميع أفراد فرقة The Runaways لا يزالون في سن المراهقة عندما أصدروا ألبومهم الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1976، والذي كان مليئًا بأغاني ناجحة مثل “Cherry Bomb”. وقالت جاكي فوكس لمجلة سيرك في عام 1976: “إن التغيير الاجتماعي الذي حدث لدينا هو أننا فتيات مراهقات نستطيع عزف موسيقى الروك أند رول”.

كما هو الحال مع قائمتنا المكونة من 5 أغانٍ ناجحة في المدارس الثانوية من السبعينيات والتي ستثير المشاعر لدى كل جيل من جيل الطفرة، اخترنا الأغاني الموجودة في هذه القائمة لإظهار مجموعة من الفنانين والسنوات ووجهات النظر. لأن الجميع يعرف ما هو الشعور الذي تشعر به عندما تكون مراهقًا غاضبًا من والديك، وقد تم إنشاء هذه الأغاني لمشاعر الشباب تلك.