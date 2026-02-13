نجاحات المدرسة الثانوية المتمردة من السبعينيات والتي ستجعل جيل الطفرة السكانية غاضبًا من والديهم مرة أخرى

يعتقد كل جيل أنه اخترع قلق المراهقين. بدءًا من “من يتحدثون” عن جيلهم في الستينيات وحتى التاريخ الغريب لموسيقى الإيمو، يميل الشباب إلى ربط مشاعرهم الميلودرامية بالقيثارات الكهربائية. قبل وقت طويل من أن يصبح الهروب من مسقط رأسك موضوعًا رئيسيًا لموسيقى البوب بانك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان بروس سبرينغستين يغني، “علينا أن نخرج بينما نحن صغار / لأن المتشردين مثلنا، يا عزيزي، لقد ولدنا لنركض.”
كان لدى جيل الطفرة السكانية الذين كانوا في المدرسة الثانوية في السبعينيات مجموعة كبيرة من الألبومات للاختيار من بينها عندما وصل الأمر إلى إغلاق باب غرفة نومهم بعد شجار مع والديهم ورفع مستوى الصوت إلى 11. على الرغم من أنهم كانوا في العشرينات من عمرهم في ذلك الوقت، إلا أن فرق مثل رامونيس حققت مهنة من صنع الموسيقى للمراهقين المتمردين. ثم كانت هناك الفرق الموسيقية التي كانت تصنع الموسيقى للمراهقين، على يد المراهقين. كان جميع أفراد فرقة The Runaways لا يزالون في سن المراهقة عندما أصدروا ألبومهم الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1976، والذي كان مليئًا بأغاني ناجحة مثل “Cherry Bomb”. وقالت جاكي فوكس لمجلة سيرك في عام 1976: “إن التغيير الاجتماعي الذي حدث لدينا هو أننا فتيات مراهقات نستطيع عزف موسيقى الروك أند رول”.
كما هو الحال مع قائمتنا المكونة من 5 أغانٍ ناجحة في المدارس الثانوية من السبعينيات والتي ستثير المشاعر لدى كل جيل من جيل الطفرة، اخترنا الأغاني الموجودة في هذه القائمة لإظهار مجموعة من الفنانين والسنوات ووجهات النظر. لأن الجميع يعرف ما هو الشعور الذي تشعر به عندما تكون مراهقًا غاضبًا من والديك، وقد تم إنشاء هذه الأغاني لمشاعر الشباب تلك.
من – بابا أوريلي
ليس من الضروري أن تكون مراهقًا لتلتقط ما تشعر به عندما تكون مراهقًا، وقد فعلت فرقة Who – التي كانت في منتصف وأواخر العشرينات من عمرها في ذلك الوقت – ذلك في أغنيتها الشهيرة “Baba O’Riley” عام 1971 (هل تعتقد أنك لا تعرف الأغنية؟ ربما تسميها فقط باسمها الخاطئ، “Teenage Wasteland.”). كتبت في البداية لأوبرا روك خيالية تم إلغاؤها لاحقًا، وتصف أبيات الأغنية رجلاً يقاتل قوى غير مرئية. بينما تقول الجوقة، “أرض المراهقين القاحلة / إنها أرض قاحلة للمراهقين فقط.”
في حين أن مفهوم أوبرا الروك الأصلي – الذي يُزعم أنه يحكي قصة مزارع اسكتلندي يتوجه إلى لندن مع زوجته وأطفاله – كان في الغالب مفقودًا من المعجبين، إلا أن الجوقة لم تكن كذلك. “الأرض القاحلة في سن المراهقة” هي الطريقة المثالية لوصف التجربة المحبطة لكونك مراهقًا – عندما لا تتمكن من الوصول إلى الحرية والمال الذي تريده، وتشعر أنك عالق. الخلط حول العنوان؟ وإليك كيف حصل “بابا أوريلي” على اسمه.
رامونيس – الحرب الخاطفة بوب
في عام 1976، كانت أغنية “Blitzkrieg Bop” هي الأغنية المنفردة الأولى لرامونيس، بل إن البعض يعتبرها أول أغنية بانك على الإطلاق. مع كلمات مثل “الأطفال يفقدون عقولهم / الحرب الخاطفة،” لاقت هذه الأغنية الناجحة عام 1979 صدى لدى المراهقين الغاضبين في كل مكان. وبالطبع، الترنيمة الافتتاحية (“مرحبًا! هو! دعنا نذهب!”) مخصصة للصراخ.
على الرغم من أن البعض توقع أن العنوان يعني أن الأغنية تدور حول الحرب العالمية الثانية، إلا أن أغنية “Blitzkrieg Bop” كانت تسمى في البداية “Animal Hop”، حتى اقترح Dee Dee Ramone الاسم الجناسي. في عام 2003، قال تومي رامون لـ Legs McNeil أن الأغنية “كانت تدور حول ذهاب الأطفال إلى عرض وقضاء وقت ممتع” (عبر Billboard). وقال إن جملة “أطلق النار عليهم في الظهر الآن” كانت في الأصل “إنهم يصرخون في الظهر الآن”. بالنسبة للمراهقين في السبعينيات، كانت جاذبية الأغنية أكثر من مجرد كلماتها. كان ذلك في الوتيرة المحمومة، والقيثارات المتضاربة، وبالطبع تلك الترنيمة الافتتاحية التي لا تُنسى. نسميها صوت التمرد في سن المراهقة.
ديفيد باوي – المتمردين المتمردين
تحكي أغنية ديفيد باوي الناجحة عام 1974 عن نوع مختلف من تجربة المراهقين: تجربة عرض جنسك. من السطور الافتتاحية، “لقد وضعت والدتك في دوامة / إنها غير متأكدة مما إذا كنت ولدًا أم فتاة”، يحكي فيلم “Rebel Rebel” قصة شاب مخنث يربك الجميع من حوله، وخاصة والدتهم. مع أوصاف مثل “أنت تحب الفرق الموسيقية عندما تعزف بقوة”، يبدو هذا المراهق رائعًا ومتمردًا. وبطبيعة الحال، فإن الحثالة التي لا تنسى تساعد أيضًا.
في مقابلة أجريت عام 2014، أخبر عازف الجيتار آلان باركر، أن بوي كان لديه مصدر إلهام غير متوقع للموسيقى. قال باركر: “لقد قال،” لقد حصلت على هذا الحثالة وهو قليل من رولينج ستونز – أريد فقط أن أزعج ميك قليلاً “، مضيفًا،” لقد وصلنا إلى هناك، وقال، “أوه، من الأفضل أن نقوم بالوسط …” فكتب شيئًا في المنتصف، وضعه فيه. ثم انطلق وقام بفرز بعض كلمات الأغاني.” كتابة أغنية ناجحة فقط لإزعاج صديقك ومنافسك الذي ربما تكون معتادًا على التواصل معه – هذا النوع من الطاقة هو شيء يمكن لأي مراهق أن يرتبط به.
بروس سبرينغستين – ولد ليركض
تعتبر أغنية بروس سبرينغستين الناجحة عام 1975 بمثابة أغنية حب، ولكنها أيضًا أغنية تتحدث عن كره مدينتك والرغبة في الهرب منها – وهو أمر يمكن لأي مراهق متمرد أن يرتبط به. “أوه، يا عزيزي، هذه المدينة تمزق العظام من ظهرك / إنها فخ الموت، إنها موسيقى الراب الانتحارية،” يغني سبرينجستين. (حقيقة ممتعة: فكرت نيوجيرسي لفترة وجيزة في جعل أغنية “Born to Run” هي أغنية الولاية لأنها تهز بقوة، ولكن بعد ذلك أشار الناس إلى أن الكلمات تدور في الواقع حول كراهية نيوجيرسي.)
في مقابلة عام 2009 مع NPR، وصف سبرينجستين أغنية “Born to Run” بأنها “أغنية شبابي”. وأوضح: “هناك نوع من الحياة التي تدور في ذهنك وتخشى أن تضطر إلى العيش فيها، هل تعلم؟ عندما تفكر فيها مرة أخرى، هذا هو – حياة والديك.” في الأغاني اللاحقة، مثل “النهر”، كتب سبرينجستين عمدًا عن الأبطال الأكبر سنًا الذين يتعاملون مع مخاوف البالغين مثل البطالة والزواج المتوتر. مما يجعل تمرد المراهقين في فيلم “Born to Run” أكثر أهمية.
الهاربون – قنبلة الكرز
كان عمر كل فرقة The Runaways الخمسة 16 و17 عامًا فقط عندما أصدروا أغنيتهم المنفردة الأولى “Cherry Bomb” في عام 1976. الكلمات الصاخبة هي تمرد مراهقة على T، مع الأبيات التي تصف مدى روعة المغنية الرئيسية بينما تتعاطف الجوقة مع والديها، حسنًا، الجميع: “مرحبًا، أبي، مرحبًا أمي / أنا قنبلة الكرز الخاصة بك / مرحبًا، أيها العالم / أنا فتاتك البرية / قنبلة الكرز Ch-ch-ch-ch-ch.” كتبت جوان جيت والمدير كيم فولي الأغنية لتغنيها شيري كوري، مستوحاة من اسمها. لقد تخيلوا أن عبارة “قنبلة الكرز” تعني شيئًا مثل “مفرقعات نارية في سن المراهقة”.
تتمتع “قنبلة الكرز” بقوة بقاء كبيرة: فقد تمت تغطيتها وإعادة تفسيرها من قبل فتيات مراهقات متمردات ونساء في العشرينات من عمرهن على مر الأجيال. قام Bratmobile بتغطيتها في عام 1993، وغطتها Miley Cyrus في عام 2013، وغطتها Linda Lindas في عام 2019. وقال كوري لـ ABC Melbourne في عام 2020: “غنائيًا، إنه حلم المراهق أن يكون مستقلاً ويغني شيئًا كهذا”. “هناك دائمًا القليل من القتال فينا جميعًا نحن المراهقين.”