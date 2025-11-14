نجا ديك تشيني من عدد مذهل من النوبات القلبية خلال حياته

تتصدر أمراض القلب قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة؛ الإصابة بأمراض القلب يمكن أن تؤدي بدورها إلى نوبة قلبية. ولحسن الحظ، تقدم الطب إلى حد أنه ليست كل النوبات القلبية أو الأحداث المرتبطة بها قاتلة.
ولنأخذ على سبيل المثال حالة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، الرجل الذي أصيب بأول نوبة قلبية عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره وعاش بقية حياته وهو يتعامل مع حقائق أمراض القلب. (على سبيل المثال، لا يتعرض الرجال عادةً لخطر الإصابة بنوبة قلبية أولى إلا بعد بلوغهم سن 65 عامًا).
توفي تشيني عندما كان عمره 84 عامًا، وهو أكثر من 8 سنوات أطول من متوسط العمر المتوقع لرجل يعيش في أمريكا (وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها). لقد عانى من خمس نوبات قلبية. والجدير بالذكر أن الأزمة الرابعة التي أثرت عليه حدثت بعد الانتخابات الرئاسية عام 2000.
يمكن للحلول الطبية أن تطيل عمر مرضى النوبات القلبية
خضع تشيني لسلسلة من العلاجات التي سمحت له بالحفاظ على نوعية حياة عالية على الرغم من معاناته من مضاعفات مرض القلب. الأهم من ذلك، أنه خضع لعملية جراحية لتغيير شرايين رباعية في عام 1988، بالإضافة إلى عملية زرع قلب بعد أكثر من عقدين من الزمن (عبر USA Today). لكن يقال إنه غيّر سلوكياته وعاداته لتقليل مخاطره بشكل أكبر. أشاد طبيب القلب السابق، الدكتور جوناثان راينر، بتشيني لاستعداده لرعاية نفسه بشكل أفضل عن طريق الإقلاع عن التدخين (كان تشيني يدخن ما يصل إلى ثلاث علب يوميًا في وقت ما)، وإدارة مستويات الكوليسترول لديه، وممارسة الرياضة (عبر سي إن إن).
وبطبيعة الحال، تشيني ليس الوحيد الذي تمكن من إطالة حياته على الرغم من إصابته بحالة مزمنة أثرت على نظام القلب والأوعية الدموية لديه. وفقًا لتقارير شبكة CNN، انخفضت الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية بنسبة 90٪ تقريبًا بين عامي 2020 و2025. وأوضحت الدكتورة المقيمة الطبية الدكتورة سارة كينج السبب في بيان لوسائل الإعلام، قائلة: “على مدار الخمسين عامًا الماضية، تطور فهمنا لأمراض القلب وأسبابه وكيفية علاجه بشكل كبير”.
نتائج مثيرة للقلق حول دواء شعبي لأمراض القلب
توصف حاصرات بيتا عادة للمرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية. وبحسب ما ورد تناول تشيني حاصرات بيتا بعد حادثة واحدة على الأقل، ووفقًا لأطبائه، كان الدواء يعمل كما هو متوقع.
ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن حاصرات بيتا قد لا تعمل في الواقع كما ينبغي، على الأقل بالنسبة للإناث. أظهرت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة القلب الأوروبية أن النساء اللاتي تناولن حاصرات بيتا بعد نوبة قلبية كن أكثر عرضة إحصائيًا للإصابة بنوبة قلبية أخرى، وربما قاتلة. ومع ذلك، لم يلاحظ نفس الاتجاه لدى الرجال الذين تناولوا الدواء.
لقد هز هذا البحث فهم سلامة وفعالية حاصرات بيتا كعلاج لأمراض القلب لدى النساء. كما بدأت محادثات حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في وصف حاصرات بيتا لمعظم الأشخاص الذين يعانون من أعراض أمراض القلب أم لا. وقال مؤلف الدراسة الدكتور فالنتين فوستر لشبكة CNN: “هذه النتائج ستعيد تشكيل جميع المبادئ التوجيهية السريرية الدولية بشأن استخدام حاصرات بيتا لدى الرجال والنساء، وينبغي أن تؤدي إلى نهج خاص بالجنس مطلوب منذ فترة طويلة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية”.