تتصدر أمراض القلب قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة؛ الإصابة بأمراض القلب يمكن أن تؤدي بدورها إلى نوبة قلبية. ولحسن الحظ، تقدم الطب إلى حد أنه ليست كل النوبات القلبية أو الأحداث المرتبطة بها قاتلة.

ولنأخذ على سبيل المثال حالة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، الرجل الذي أصيب بأول نوبة قلبية عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره وعاش بقية حياته وهو يتعامل مع حقائق أمراض القلب. (على سبيل المثال، لا يتعرض الرجال عادةً لخطر الإصابة بنوبة قلبية أولى إلا بعد بلوغهم سن 65 عامًا).

توفي تشيني عندما كان عمره 84 عامًا، وهو أكثر من 8 سنوات أطول من متوسط ​​العمر المتوقع لرجل يعيش في أمريكا (وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها). لقد عانى من خمس نوبات قلبية. والجدير بالذكر أن الأزمة الرابعة التي أثرت عليه حدثت بعد الانتخابات الرئاسية عام 2000.