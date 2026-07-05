نجا ميتس من Braves بعد أن كاد أن يخسر تقدمًا بسبع أشواط في المركز التاسع

أتلانتا – بعد تعرضه للضرب في الليلة السابقة، بدأ فريق ميتس بداية صعبة يوم الأحد، حيث كان أفضل لاعب في البداية غير مستقر.

لكن فترة ما بعد الظهر الطويلة التي بدا أنها تنتظر نولان ماكلين وميتس لم تتحقق أبدًا، حيث تعافى صاحب اليد اليمنى الصاعد ليساعد في قيادة الفوز على الشجعان 10-9.

لقد جاء فوز كل من فريق Mets في هذه الرحلة البرية في المباريات التي بدأها McLean، وهي نقطة مضيئة في دورة محاصرة بضعف الأداء.

سمح ماكلين بثلاثة أشواط (واحدة غير مكتسبة) في الشوط الأول ثم لا شيء خلال الخمسة التالية.

بشكل عام، استسلم لخمس ضربات ومشي مرة واحدة بخمس ضربات.

سيحاول فريق ميتس، الذي فاز للمرة الثالثة فقط في 15 مباراة، الهروب من خلال سلسلة من الانقسامات يوم الاثنين قبل بدء مباراة منزلية ستأخذهم إلى استراحة كل النجوم.

على الرغم من السوء الذي لعب به فريق ميتس (37-53) ضد معظم المنافسين، إلا أنهم يتفوقون 3-3 على الشجعان، متصدر الدوري الوطني الشرقي.

أغنية Bo Bichette المنفردة في RBI في البداية بدأت فريق Mets بعد أن وصل فرانسيسكو ليندور إلى خطأ أوستن رايلي وحدد خوان سوتو – وبعد ذلك تم طرده محاولًا تمديد الضربة إلى ثنائية.

كان لدى ماكلين جولة أولى صعبة، حيث سمح بأربع ضربات، ولم يساعد نفسه في رمية انطلاق خاطئة أدت إلى جولة غير مكتسبة. واصل مايكل هاريس الثاني سلسلته الكبيرة بأغنية فردية ووصل إلى المركز الثالث عندما تجاوزت محاولة ماكلين مارك فينتوس. أدت أغنية RBI المنفردة لـ Mauricio Dubón إلى زيادة تقدم Braves إلى 3-1. دريك بالدوين تعرض لضربة في المقدمة وضاعفه Ozzie Albies إلى المركز الثالث.

تقدم AJ Ewing بالهدف الثاني ضد اليساري Martín Pérez، لكن فريق Mets كان في البداية للتو. مشى لويس تورينز وتضاعف بريت باتي قبل أن تعادل أغنية ليندور RBI المنفردة 3-3. تبعه سوتو بأغنية فردية من جولتين، مما منحه 43 من RBIs في ذلك الموسم.

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أعطى خطأ Vientos الميداني على لعبة Jim Jarvis ‘grounder للشجعان تقدمًا أساسيًا في الشوط الخامس ، لكن ماكلين تغلب على الخطأ بتسجيل ثلاث نقاط متتالية.

عاد تيرون تايلور إلى المركز التاسع – مباراته الثانية على التوالي بانفجار – ليمنح فريق ميتس التفوق 6-3. تعمق تايلور في مواجهة المتقابل السابق كارلوس كاراسكو.

قبل انتهاء الشوط، سجل كل من بيشيت وجاريد يونج ثنائية، مما وسع الفارق إلى 10-3.

حصل Huascar Brazobán على هدف واحد فقط في المركز التاسع قبل إزالته. سجل الشجعان خمسة أشواط ضد صاحب اليد اليمنى، أبرزها الضربات العنيفة الكبرى التي حققها بالدوين. تم استدعاء ديفين ويليامز لتسجيل آخر مباراتين للإنقاذ بعد تسجيل شوط آخر.

ضرب ويليامز دومينيك سميث بجولة التعادل في القاعدة الثالثة والسباق الفائز في الثانية لإنهائها.