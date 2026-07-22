نجل CC Sabathia كارستن يوقع مع Brewers بعد مشروع MLB

رياضة
نجل CC Sabathia كارستن يوقع مع Brewers بعد مشروع MLB

احتفل لاعب يانكيز السابق وقاعة المشاهير CC Sabathia بعيد ميلاده السادس والأربعين بالطريقة التي يحلم بها كل والد: رؤية طفلهما يعيش حلمًا.

شاهد ساباتيا ابنه، كارستن ساباتيا الثالث، يوقع أول عقد احترافي للبيسبول مع فريق برويرز يوم الثلاثاء بعد أن صاغه النادي في الجولة العشرين من مسودة هذا العام.

احتفل الرامي، الذي لعب 19 عامًا في الدوريات الكبرى وتم إدراجه في قاعة المشاهير الصيف الماضي، بهذه اللحظة في منشور على X.

“أفضل عيد ميلاد على الإطلاق. ابني كارستن أصبح صانع جعة رسميًا !!! ” وكتب القاذف السابق في المنشور مع صورة له مع ابنه وزوجته أمبر.

ارتدى كارستن قميص برويرز في الصورة وكان يرتدي قبعة الفريق على المكتب حيث وقع عقده.

لعب كارستن في الملعب خلال فترة وجوده في جامعة هيوستن، حيث وصل إلى .283/.374/.511 مع ستة أشواط على أرضه خلال موسمه الأول.

لعب ساباتيا الأكبر لثلاثة فرق خلال مسيرته في الدوري الرئيسي، بما في ذلك التوقف في ميلووكي خلال موسم 2008.

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تم الحصول عليه في الموعد النهائي للتجارة في ذلك العام من كليفلاند وسجل رقمًا قياسيًا 11-2 مع 1.65 عصرًا في 17 بداية للفريق الذي وصل إلى التصفيات لأول مرة منذ عام 1982 في ذلك الموسم. حتى مع وجود نصف موسم فقط مع فريق Brewers، تم تجنيده في جدار الشرف الخاص بالامتياز في مايو.

كل هذا يعني أن حقيقة أن ابنه سيلعب الآن لفريق كان جزءًا منه في السابق يجب أن تعني الكثير لساباثيا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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