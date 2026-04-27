نجل Emmitt Smith، EJ يوقع مع Chiefs بعد أن أصبح غير مصاغ

يتوجه ابن أسطورة اتحاد كرة القدم الأميركي إلى مملكة الرؤساء.

تم توقيع إي جيه سميث، نجل عضو قاعة مشاهير كرة القدم إيميت سميث، من قبل مدينة كانساس سيتي كوكيل حر غير مصاغ بعد عدم سماع اسمه يُنادي خلال مسودة نهاية الأسبوع الماضي.

احتفل سميث بصوت عالٍ بعد تلقيه مكالمة هاتفية من الرؤساء بشأن توقيعه، وفقًا لمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به يوم الأحد.

“احتفل مع عائلتك، أنت الزعيم”، يقول صوت على الهاتف لسميث وهو يبتسم على نطاق واسع.

ويقول سميث في جزء آخر من الفيديو أثناء حديثه عبر الهاتف: “نعم، أنا بصحة جيدة بنسبة 100%، وأنا مستعد للذهاب”. “أنا أقدر لك أيها المدرب.”

وكتب سميث على إنستغرام كتعليق: “أنا متحمس للتوقيع رسميًا مع كانساس سيتي تشيفز كوكيل حر”. “لا شيء يُعطى. كل شيء يُكتسب. أنا مستعد للعمل والتعلم وإثبات نفسي كل يوم. شكرًا لعائلتي ومدربي وزملائي وكل من آمن بي ودفعني إلى هذه اللحظة. لم تكن الرحلة سهلة، لكن كل تحدٍ أعدني لهذه الخطوة التالية. إن الامتنان هو بخس. كل المجد لله على هذه الفرصة. دعونا نحصل عليها مملكة الرؤساء.”

لعب سميث آخر موسمين له في كرة الكلية في جامعة تكساس إيه آند إم بعد أربعة في جامعة ستانفورد.

كان لديه 44 حاملًا لمسافة 205 ياردة وأربعة هبوط في عام 2025 مع Aggies، مع إضافة أربعة مسكات لمسافة 18 ياردة.

خلال مسيرته الجامعية، أجرى سميث 207 محاولات اندفاع لمسافة 969 ياردة وتسعة هبوط.

سجل سميث أيضًا 470 ياردة واستلامًا وهبوطًا.

في حين أن سميث الأصغر سنا لن يحصل على فرصة لارتداء قميص كاوبويز خارج البوابة مثل رجله العجوز الحائز على جائزة سوبر بول ثلاث مرات، لا يزال هناك اتصال بدالاس.

مدرب ظهير الركض في كانساس سيتي هو رعاة البقر السابقون الذين يركضون للخلف ويمتلكون امتيازًا لموسم واحد صاحب الرقم القياسي للاندفاع DeMarco Murray.