نجمة التنس الأسترالية السابقة أرينا روديونوفا تعلن طلاقها، وتنشئ حساب OnlyFans

في مقطع فيديو غريب تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت لاعبة التنس الأسترالية السابقة أرينا روديونوفا أنها ولاعب الدوري الأسترالي لكرة القدم السابق تاي فيكري – الذي لعب 119 مباراة مع ريتشموند – انفصلا بعد تسع سنوات معًا.

أعلن الزوجان الأخبار يوم الأربعاء حيث غادرت اللاعبة البالغة من العمر 35 عامًا البلاد بعد خروجها من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة.

وفي منشور تحت عنوان: “الحياة تحدث. “لدينا الكثير من الحب لبعضنا البعض ولكن في بعض الأحيان هذا ليس كافيًا”، أوضحت روديونوفا الموقف على Instagram.

قالت روديونوفا: “لقد انفصلنا”.

“لقد انفصلنا لمدة عام تقريبًا. يعرف الأصدقاء والعائلة ولكننا أردنا فقط إعلام المجتمع الأوسع بهذا الموقف. شكرًا لك.”

وأضاف فيكري: “نحن في حالة جيدة. نحن جيدون مع بعضنا البعض ونتمنى لبعضنا البعض الأفضل. شكرا على الدعم.”

انتهى المقطع بمصافحة روديونوفا ووضع فيكري موزة نصف مأكولة في يدها بدلاً من ذلك، وتبادل كلاهما ضحكة مكتومة.

يبدو أن تلميح الموز للتفاعل يشير بشكل خبيث إلى الخطوة المهنية الأخيرة لروديونوفا – سواء كانت متعمدة أو عرضية – حيث بدأت في إنشاء OnlyFans منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

تابعت روديونوفا الفيديو بمشاركة صورة لها على متن رحلة جوية خارج سيدني. وكتبت: “وداعا أستراليا، أحبك دائما”.

أثارت Rodionova شائعات بأنها انفصلت عن شريكها منذ فترة طويلة من خلال الاشتراك في الموقع المخصص للبالغين فقط.

عند الإعلان عن هذه الخطوة في 12 يناير، كتبت روديونوفا على إنستغرام: “أخبار جيدة لكل من كان يسأل. تم تأكيد حسابي في OnlyFans، لذا ها نحن ذا. دعونا نفعل هذا.”

السيرة الذاتية لـ Rodionova تشبه صفحتها على Instagram “أنا لاعبة تنس” ولكن مع لمسة.

يقرأ: “أنا لاعب تنس لكني لاعب ممتع”.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت روديونوفا العام الماضي أن أحد المعجبين طلب منها بدء صفحة محتوى للبالغين فقط، وهو ما وصفته بأنه أعظم مجاملة على الإطلاق.

“توقف عن التنس، ستجني المزيد من المال مع OnlyFans. قالت روديونوفا العام الماضي في مدونة فيديو مع زميلتها لاعبة التنس داريا كاساتكينا: “لقد كانت أفضل مجاملة حصلت عليها هذا العام”.

على الملعب، كانت الأشهر الـ 12 الماضية صعبة على روديونوفا.

بعد أن كانت في قلب الجدل البدل في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، وتم التغاضي عنها لدخول القرعة الرئيسية على الرغم من كونها أفضل لاعبة في البلاد في ذلك الوقت، خرجت من الجولة الأولى من التصفيات، وهي النتيجة التي حددت نغمة لهذا العام.

على الرغم من كونها أكبر امرأة سناً تصل إلى قائمة المئة الأولى لأول مرة في نهاية يناير من العام الماضي، إلا أنها تراجعت بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث تراجعت إلى المرتبة 184 في العالم.