نجم التنس جايل مونفيلز للتقاعد بعد موسم 2026

سيأخذ التنس الفرنسي جايل مونفيلز القوس النهائي في نهاية العام المقبل.

أعلن يوم الأربعاء يوم الأربعاء في بيان القلب نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

في أعقاب عيد ميلاده التاسع والثلاثين ، أعلن مونفيلز أنه “الوقت المناسب” للسير بعيدًا وكان “في سلام كبير مع قراري”.

شكر عائلته وأصدقائه وزملاؤه ومدربيه ، إلى جانب كل من هتف اسمه على طول الطريق.

وكتب مونفيلز: “لقد حملت مضربًا في يدي لأول مرة في سنتين ونصف ، وبدأت اللعب بشكل احترافي في سن 18”. “إن الفرصة لتحويل شغفي إلى مهنة هي امتياز أعتز به خلال كل مباراة ولحظة مسيرتي التي استمرت 21 عامًا. على الرغم من أن هذه اللعبة تعني العالم بالنسبة لي ، إلا أنني في سلام للغاية مع قراري.”

يسير خارج الملعب مع 13 بطولة باسمه ، يتنافس ضد بعض الأسماء الأكثر غزارة في هذه الرياضة.

حصل مونفيلز على لقبه الأخير في يناير عن عمر يناهز 38 عامًا و 132 يومًا ، حيث كان يتفوق على روجر فيدرر كأقدم لاعب يفوز بلقب جولة ATP.

جاء النصر بعد عقدين من فوزه الأول.

ربما لم يفز بلقب Grand Slam بعيد المنال خلال مسيرته ، لكن Monfils لا يهتم بما يمكن أن يكون “يمكن أن يكون” أو “يجب أن يكون”. انه يمشي بعيدا دون ندم.

“بما أن أولئك الذين يعرفونني يمكنهم أن يشهدوا ، لم أفكر أبدًا بهذه الطريقة ، وبصراحة ، أنا أكبر من أن أبدأ في القيام بذلك الآن” ، كتب. “الحياة قصيرة جدًا. صدقوني عندما أقول إنني لا ندم.

<br />

وأضاف: “ما لدي هو الشعور بأنني محظوظ ،” بجنون ، بغباء ، محظوظ “.

Monfils هي العضو الأخير في “Musketeers” الفرنسيين يطلقون عليها اسم مهنة ، حيث انضم إلى Jo-Wilfried Tsonga و Gilles Simon و Richard Gasquet في التقاعد.

على الرغم من أن الفوز بلقب آخر سيكون بمثابة كتاب القصص القصيرة ، إلا أن Monfils يدخل في حضن انتصار مسيرته الأسطورية مع وضع هدف واحد حقيقي في الاعتبار.

“للاستمتاع بكل دقيقة ، ولعب كل مباراة كما لو كانت الأخيرة” ، كتب.