نجم المسار الأولمبي الأمريكي غابي توماس يشارك في مؤسس Kaviva Spencer McManes

قامت بترقية مجموعتها الذهبية إلى الماس.

انخرطت غابي توماس ، الحاصلة على الميدالية الذهبية الأولمبية ثلاث مرات ، مع سبنسر ماكمانز الآن وهي تستعد لموسم الربيع المليء بالمربى.

قالت العداءة الأمريكية البالغة من العمر 28 عامًا إنها فوجئت عندما طرح صديقها لمدة عامين السؤال خلال اقتراح على السطح حميم مع الزهور وأفضل صديق توماس ومصور أثناء إقامة الزوجين في أحد الأطراف في أوستن في أوستن.

وقالت توماس لـ Vogue التي تعلن عن مشاركتها: “عادةً ما يكون سيئًا للغاية مع المفاجآت – وكانت هذه المفاجأة الوحيدة التي أعتقد أنني شاهدته من قبل”.

لم يكن McManes ، مؤسس شركة Kaviva غير الكحولية ، خفية للغاية مع وجود القرائن في اللحظة الكبيرة.

أخذ زوجته المستقبلية لاتفاق التسوق في عيد الحب ، وقام بحجز في مطعم توماس المفضل وتأكد من أن أظافرها في حالة ذروة في إشعار لحظة.

حصلت توماس على ثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي – ظهورها في الألعاب الصيفية الثانية.

لقد تحطمتها في المركز الأول الافتتاحي بعد السيطرة على الملعب في سباق 200 متر للسيدات ، في وقت مشتعل من 21.83 ثانية.

كانت أيضًا عضوًا في فرق التتابع 4 × 100 و 4 × 400 متر.

لم يكن McManes ، لاعب كرة قدم سابق في Yale ، يعرف القليل عن المسار والميدان قبل أن يرجع تاريخه إلى توماس ، لكنه سرعان ما كان يرتدي قمصان “Team Gabby” لقاءاتها.

شوهد الزوجان يحتفلان بالفوز على توماس على بعد 200 متر ، حيث احتضنا بإحكام قبل أن يأخذ عداء الفلاج الأمريكي صورة شخصية لتوثيق اللحظة.

بدأ الزوجان أولاً يتحدثان في عام 2021 عندما اقترح أصدقاء توماس ماكمانز كخاطب محتمل.

اتخذت توماس الخطوة الأولى ، حيث تابعت ماكمانز على Instagram وتحدث الاثنان عن حبهم المشترك للبيتزا.

بلغت سبعة أشهر من النصوص الفليرة في تواريخ متعددة وبعد ذلك علاقة على الرغم من أن McManes ‘Yale and Thomas’ Harvard منافسون مريرون.

“لقد وقعت في حبه على الرغم من حقيقة أنه ذهب إلى ييل” ، قال توماس للمنفذ.

نمت الرحلة الفرنسية الزوبعة علاقة الزوج ، مما أدى إلى إضاءة الشرارة الإضافية التي انفجرت في المشاركة.

“لقد قربنا من خلاله” ، قال مكمانز للمنفذ. “لقد ساعدنا الموسم الماضي في ترسيخ علاقتنا والعمل بشكل جيد كفريق من خلال الصعود والهبوط.”

من المقرر أن يبدأ موسم توماس 2025 في مسقط رأسها أوستن ريلز في 29 مارس ، حسبما أعلنت في منشور على Instagram.

في نوفمبر / تشرين الثاني ، وقع توماس مع مسار الدوري الدراسي الجديد لدوري السباق الجديد وسيتنافس في عدة لقاءات بدءًا من رحلة في كينغستون ، جامايكا في 4 أبريل.

وسوف ترشح أيضًا في أحداث في ميامي وفيلادلفيا ولوس أنجلوس وأوريجون.

ستنهي توماس جدولها الثقيل في ملعب Icahn في نيويورك لصالح Athlos NYC للنساء فقط في أكتوبر.