نجم المسرحية الهزلية المحبوب في وقت مبكر من أغسطس الذي خسر ما يقرب من 300 جنيه

على مر السنين، أبهر العديد من نجوم المسرحية الهزلية الويب بتحولاتهم الدرامية لخسارة الوزن لدى المشاهير، مثل جون جودمان من مسلسل “Roseanne” الشهير (الذي فقد 200 رطل) ونجم “Mike & Molly” بيل جارديل (الذي انخفض 170 رطلاً). ممثل كوميدي محبوب آخر خسر 300 رطل منذ أن أسعد مشاهدي التلفزيون: إيثان سوبلي.
إذا كنت من عشاق الكوميديا، فستعرف اسم Suplee على الفور. لقد قام بتصوير الأخ الغبي ولكن اللطيف لإيرل في فيلم My Name Is Earl. ومع ذلك، قد لا تتعرف عليه هذه الأيام. أصبح المؤدي الذي تحول إلى مدافع عن اللياقة البدنية أقل حجمًا بحوالي 300 رطل عما كان عليه قبل 20 عامًا. وهذا أمر لا يصدق، لأن ما لا يقل عن 80٪ من الأشخاص الذين فقدوا الوزن يستعيدونه في غضون خمس سنوات، وفقًا لمقال نُشر عام 2019 في Medical Clinics of North America.
ما الذي يتطلبه الأمر للانتقال من أكثر من 550 جنيهًا إلى أقل من 200 جنيه؟ الكثير من الصبر والمثابرة والتحول الشخصي. ربما كان التحول هو الأصعب، ولكنه الأكثر أهمية: فكما شارك مع MailOnline، أمضى سنوات عديدة في إنكار حقيقة وضعه. “لقد كان هناك لفترة طويلة هذا الشعور “اتركني وشأني وأريد أن يتغير العالم ليناسبني”، ثم أجريت هذه المحادثة وقلت: “هذا لن يحدث أبدًا،” أوضح (عبر مرحبًا!).
لقد عمل سوبلي بجد لإعادة تصور علاقته بالطعام، والتي بدأت في مرحلة الطفولة. كما شارك في بودكاست لويس هاوز، بدأت عاداته الغذائية غير الصحية في سن الخامسة.
إتقان عقلية تعيد صياغة وظيفة الغذاء
خلال المقابلة مع مضيف البودكاست لويس هاوز، ناقش سوبلي كيف حاول أجداده تقييد الطعام أو إجباره على الركض في الخارج عندما رأوا أنه أصبح يعاني من زيادة الوزن. لكن نواياهم جاءت بنتائج عكسية.
يتذكر اللحظة التي بدأ فيها رؤية الطعام في ضوء مختلف. “كانوا يقولون في الأساس: “لا يمكنك الحصول على مساعدة ثانية”. قال، وفقًا لنص البث الصوتي: “كان ذلك اليوم هو المرة الأولى التي أتناول فيها الطعام تسللًا”. منذ تلك اللحظة، أصبح سوبلي أثقل، وذكرت مجلة صحة الرجال أنه بحلول سن العاشرة، كان يعاني من زيادة الوزن بشكل كبير.
بعد أن تم اختيار Suplee في المسرحية الهزلية الخاصة به، أمضى أكثر من عقد من الزمان في اتباع نظام غذائي وشراهة، كما هو موثق في الصور المجمعة مع Hello! بأثر رجعي على تقلبات فقدان الوزن. على سبيل المثال، فقد خسر أكثر من 200 رطل من وزنه أثناء اتباع نظام الكيتو الغذائي في عام 2005، ثم استعاد نفس الكمية تقريبًا ثم خسرها حتى عام 2018 تقريبًا. (إذا كنت فضوليًا، فإليك دليل المبتدئين لنظام الكيتو الغذائي).
في تلك المرحلة، بدأ يدرك أنه بحاجة إلى النظر إلى مخاوفه المرتبطة بالوزن بشكل مختلف من خلال وزن طعامه والتفكير في طعامه، بما في ذلك وزن أجزاءه: “لقد اكتشفت حقًا كيف أعيش بقية حياتي” (عبر صحة الرجل).
يُظهرون للعالم جانبًا جديدًا لممثلهم المفضل
لا يحتفظ سوبلي بأفكاره المتعلقة بالوزن والتمرين ومساعي النمو الشخصي لنفسه. وهو يدير قناة على اليوتيوب تسمى LifeLONG والتي تعرض مقاطع فيديو حول موضوعات مثل الأكل العاطفي، وجراحة إزالة الجلد (خضع لها Suplee مرتين، وتطلبت المرة الأولى ستة أشهر من التعافي المؤلم)، وأهمية النوم. يقول سوبلي في مقطع الفيديو الافتتاحي للقناة: “لقد تعلمت أنه بغض النظر عن المسافة التي قطعتها، فإن العمل دائمًا ما يكون قيد التقدم”.
لا يوجد جدل كبير حول أن سوبلي يريد أن يلهم الآخرين. في منشور صريح على Instagram من عام 2025 مرفقًا بالصور قبل وبعد، اعترف سوبلي قائلاً: “لقد اعتبرت فقدان الوزن هو اللعبة بأكملها”. وأضاف أنه أدرك أن “إنقاص الوزن كان مجرد خطوة صغيرة أولى في ماراثون الحياة. وتبين أن الحفاظ عليه مهمة أصعب بكثير”.
في حال كنت تتساءل، فإن Suplee لم يسلك طريق الرجال المشاهير الآخرين الذين اعترفوا باستخدام Ozempic أو GLP-1 لإنقاص الوزن. في الواقع، فهو يصر على موقع يوتيوب حول هذا الموضوع: “أريد أن أبتعد عن الأدوية. لا أريد إجراء عملية جراحية”.
وبطبيعة الحال، لم يفقد سوبلي حس الفكاهة لديه، بل فقد وزنه الزائد فقط. والدليل الإيجابي على أن ذكائه لا يزال قائمًا هو أنه وصف أغنيته الرياضية الحماسية بأنها “Pink Pony Club” لشابيل روان في مقطع فيديو على Instagram عام 2026.