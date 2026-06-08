نجم المسرحية الهزلية المحبوب في وقت مبكر من أغسطس الذي خسر ما يقرب من 300 جنيه

على مر السنين، أبهر العديد من نجوم المسرحية الهزلية الويب بتحولاتهم الدرامية لخسارة الوزن لدى المشاهير، مثل جون جودمان من مسلسل “Roseanne” الشهير (الذي فقد 200 رطل) ونجم “Mike & Molly” بيل جارديل (الذي انخفض 170 رطلاً). ممثل كوميدي محبوب آخر خسر 300 رطل منذ أن أسعد مشاهدي التلفزيون: إيثان سوبلي.

إذا كنت من عشاق الكوميديا، فستعرف اسم Suplee على الفور. لقد قام بتصوير الأخ الغبي ولكن اللطيف لإيرل في فيلم My Name Is Earl. ومع ذلك، قد لا تتعرف عليه هذه الأيام. أصبح المؤدي الذي تحول إلى مدافع عن اللياقة البدنية أقل حجمًا بحوالي 300 رطل عما كان عليه قبل 20 عامًا. وهذا أمر لا يصدق، لأن ما لا يقل عن 80٪ من الأشخاص الذين فقدوا الوزن يستعيدونه في غضون خمس سنوات، وفقًا لمقال نُشر عام 2019 في Medical Clinics of North America.

ما الذي يتطلبه الأمر للانتقال من أكثر من 550 جنيهًا إلى أقل من 200 جنيه؟ الكثير من الصبر والمثابرة والتحول الشخصي. ربما كان التحول هو الأصعب، ولكنه الأكثر أهمية: فكما شارك مع MailOnline، أمضى سنوات عديدة في إنكار حقيقة وضعه. “لقد كان هناك لفترة طويلة هذا الشعور “اتركني وشأني وأريد أن يتغير العالم ليناسبني”، ثم أجريت هذه المحادثة وقلت: “هذا لن يحدث أبدًا،” أوضح (عبر مرحبًا!).

لقد عمل سوبلي بجد لإعادة تصور علاقته بالطعام، والتي بدأت في مرحلة الطفولة. كما شارك في بودكاست لويس هاوز، بدأت عاداته الغذائية غير الصحية في سن الخامسة.