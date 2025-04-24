نجم روتجرز Ace Bailey يعلن عن مسودة الدوري الاميركي للمحترفين 2025

شارك نجم Rutgers Ace Bailey مشاركات متعددة على صفحته في Instagram يوم الخميس مع صور لنفسه بكلمة “معلن” في رسائل Big Bold ، ووفقًا لتقرير ESPN ، هذا بالضبط ما فعله حارس المبتدئ ، مع إعلان نفسه في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين 2025.

من المتوقع أن يرتفع بيلي ، الذي تم تعيينه في فريق Big Ten All-Freshman و Team Team All-Big Ten ، في المرتبة الثالثة في المسودة القادمة خلف زميله في فريق Duke Cooper Flagg و Rutgers Dylan Harper ، وكلاهما أعلن بالفعل مسودته.

بلغ متوسط ​​بايلي 17.6 نقطة لكل لعبة ، و 7.2 كرة مرتدة ، و 1.3 كتل لفريق Scarlett Knights الذي أنهى 15-17 الموسم الماضي ، على الرغم من وجود اثنين من أعلى الاختيارات المتوقعة في المسودة القادمة في فريق واحد.

أظهر بيلي 6 أقدام و 10 ، الذي لا يبلغ من العمر 19 عامًا حتى أغسطس وهو أحد أصغر الاحتمالات في هذه المسودة ، صنعًا استثنائيًا لمهاجم كبير.

لقد حقق 47 رميات في 30 مباراة مع روتجرز وتصدر 30 نقطة في لعبة ثلاث مرات خلال لعبة Big Ten.

كما سلط الكشافة الضوء على نهج بيلي العدواني والدفاع عالي الكثافة باعتباره مهارات زائد للذهاب مع تسجيله.

يتم الجمع بين مسودة الدوري الاميركي للمحترفين في الفترة من 11 إلى 18 مايو في شيكاغو ، في حين أن المسودة ستكون في الفترة من 25 إلى 26 يونيو في مركز باركليز.