نجم ليكرز لوكا دونسيتش يخرج عن صمته بشأن إصابته في أوتار الركبة

أوكلاهوما سيتي – في المرة الأخيرة التي كان فيها فريق ليكرز في أوكلاهوما سيتي، انتهى الموسم العادي للوكا دونسيتش بسبب إجهاد في أوتار الركبة اليسرى من الدرجة الثانية الذي عانى منه في خسارة 2 أبريل أمام الرعد.

وبعد مرور ما يقرب من شهر، أكد دونسيتش مجددًا رغبته في العودة خلال التصفيات.

أخبر دونسيتش الصحفيين بالتحديث أثناء توافر وسائل الإعلام بين خسارة المباراة الأولى يوم الثلاثاء أمام الرعد والمباراة الثانية يوم الخميس من سلسلة الجولة الثانية الأفضل من بين سبعة.

في الأصل، كان من المتوقع أن يستغرق التعافي من الإصابة 4-6 أسابيع، لكن دونسيتش قال إنه تم إخباره بـ 8 أسابيع. لقد تجاوز بالفعل علامة الشهر الواحد منذ تعرضه لشد في أوتار الركبة من الدرجة الثانية في 2 أبريل ضد الرعد.

لقد بدأ الركض على أوتار الركبة المصابة، متخذًا الخطوة التالية في بروتوكول العودة إلى اللعب.

مباشرة بعد حدوث الإصابة، سافر دونسيتش إلى إسبانيا لتلقي العلاج المتقدم الذي يهدف إلى تسريع عملية الشفاء، حيث تلقى أربع حقن PRP.

قال أوستن ريفز يوم الأحد: “من الواضح أننا نريد دائمًا أن يكون لوكا هناك”. “إنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري، إن لم يكن الأفضل. إنها بالتأكيد مهمة مختلفة. يجب على الجميع أن يلعبوا بشكل مختلف لخلق وملء الفراغ في الأشياء التي يفعلها من أجلنا.”

قدم دونسيتش موسمًا رائعًا قبل أن يعاني من شد في أوتار الركبة في 2 أبريل. وأصبح ثاني شخص في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يسجل أكثر من 600 نقطة في مارس، إلى جانب مايكل جوردان. خلال تلك الفترة، قاد فريق ليكرز بنتيجة 16-2.

ومع ذلك، لم يصل حتى إلى نهائي أفضل لاعب هذا الموسم على الرغم من تصدره الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلال المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في السرقات (1.6).

إنها فترة استراحة صعبة بالنسبة لدونسيتش، الذي دخل المعسكر التدريبي وهو في أفضل حالاته خلال مسيرته. بدافع من التجارة الصادمة التي أرسلته إلى هوليوود من دالاس، قاد فريق ليكرز إلى المركز الرابع في الغرب بعد أن لعب في 64 مباراة وبمتوسط ​​35.8 دقيقة لكل مباراة.

على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.

بدون دونسيتش، صدم ليكرز فريق روكتس في ست مباريات ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من المؤتمر الغربي أمام حامل اللقب. على الرغم من أن أفضل لاعب في العالم شاي جيلجيوس ألكسندر سجل 18 نقطة فقط وحصل على مباراة مذهلة من ليبرون جيمس، إلا أن ليكرز تعرض لخسارة 108-90 في المباراة الأولى.

وقال جيمس: “عندما تلعب ضد أبطال العالم و(تفتقد) وجود لاعب يبلغ متوسطه 34 (نقطة) وثماني (مرتدات) وتسع (تمريرات حاسمة) وهذا أمر مميز، فهذا (صعب)”.

مع عودة دونسيتش، يمكن لليكرز العودة إلى قوتهم الكاملة مع جيمس وأوستن ريفز ولديهم فرصة مشروعة لتحقيق أحد أكبر تحديثات ما بعد الموسم خلال العقد.