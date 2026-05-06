نجم ليكرز لوكا دونسيتش يخرج عن صمته بشأن إصابته في أوتار الركبة

رياضة
نجم ليكرز لوكا دونسيتش يخرج عن صمته بشأن إصابته في أوتار الركبة

أوكلاهوما سيتي – في المرة الأخيرة التي كان فيها فريق ليكرز في أوكلاهوما سيتي، انتهى الموسم العادي للوكا دونسيتش بسبب إجهاد في أوتار الركبة اليسرى من الدرجة الثانية الذي عانى منه في خسارة 2 أبريل أمام الرعد.

وبعد مرور ما يقرب من شهر، أكد دونسيتش مجددًا رغبته في العودة خلال التصفيات.

أخبر دونسيتش الصحفيين بالتحديث أثناء توافر وسائل الإعلام بين خسارة المباراة الأولى يوم الثلاثاء أمام الرعد والمباراة الثانية يوم الخميس من سلسلة الجولة الثانية الأفضل من بين سبعة.

في الأصل، كان من المتوقع أن يستغرق التعافي من الإصابة 4-6 أسابيع، لكن دونسيتش قال إنه تم إخباره بـ 8 أسابيع. لقد تجاوز بالفعل علامة الشهر الواحد منذ تعرضه لشد في أوتار الركبة من الدرجة الثانية في 2 أبريل ضد الرعد.

لقد بدأ الركض على أوتار الركبة المصابة، متخذًا الخطوة التالية في بروتوكول العودة إلى اللعب.

مباشرة بعد حدوث الإصابة، سافر دونسيتش إلى إسبانيا لتلقي العلاج المتقدم الذي يهدف إلى تسريع عملية الشفاء، حيث تلقى أربع حقن PRP.

قال أوستن ريفز يوم الأحد: “من الواضح أننا نريد دائمًا أن يكون لوكا هناك”. “إنه أحد أفضل اللاعبين في الدوري، إن لم يكن الأفضل. إنها بالتأكيد مهمة مختلفة. يجب على الجميع أن يلعبوا بشكل مختلف لخلق وملء الفراغ في الأشياء التي يفعلها من أجلنا.”

قدم دونسيتش موسمًا رائعًا قبل أن يعاني من شد في أوتار الركبة في 2 أبريل. وأصبح ثاني شخص في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يسجل أكثر من 600 نقطة في مارس، إلى جانب مايكل جوردان. خلال تلك الفترة، قاد فريق ليكرز بنتيجة 16-2.

ومع ذلك، لم يصل حتى إلى نهائي أفضل لاعب هذا الموسم على الرغم من تصدره الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلال المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في السرقات (1.6).

إنها فترة استراحة صعبة بالنسبة لدونسيتش، الذي دخل المعسكر التدريبي وهو في أفضل حالاته خلال مسيرته. بدافع من التجارة الصادمة التي أرسلته إلى هوليوود من دالاس، قاد فريق ليكرز إلى المركز الرابع في الغرب بعد أن لعب في 64 مباراة وبمتوسط ​​35.8 دقيقة لكل مباراة.

على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.ا ف ب

لوكا دونتشيتش يحمل كرة سلة في الملعب.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.ا ف ب

إعلان

لوكا دونيتش يلعب بقميص ليكرز برقم 77 خلال مباراة ضد بروكلين نتس.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.NBAE عبر Getty Images

ليبرون جيمس ولوكا دونتشيتش يرتديان زي فريق ليكرز وهما يسيران في الملعب خلال مباراة بين لوس أنجلوس ليكرز وهيوستن روكتس.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.NBAE عبر Getty Images

حارس لوس أنجلوس ليكرز، لوكا دونيتش، يرتدي قميصًا باللونين الأسود والأرجواني يحمل الرقم 77، ويقف في الملعب وظهره للمشاهد.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.صور ألونزو آدامز-إيماجن

إعلان

لوكا دونسيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز، يرقد على الملعب ويغطي وجهه بيديه.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.صور جيتي

لوكا دونسيتش والمدرب جي جي ريديك من لوس أنجلوس ليكرز يتحدثان خلال إحدى المباريات.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.NBAE عبر Getty Images

لوكا دونسيتش يرتدي قميص ليكرز الأصفر يراوغ لاعب ديترويت بيستونز.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.NBAE عبر Getty Images

إعلان

لوكا دونسيتش لاعب لوس أنجلوس ليكرز يسجل ثلاثية في مرمى هيوستن روكتس.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.NBAE عبر Getty Images

لاعب ليكرز نيكولا يوكيتش يسدد كرة السلة بينما يدافع لاعبا دنفر ناجتس آرون جوردون وبروس براون.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.صور جيتي

لوكا دونيتش يرقد على الملعب ويحمل وجهه بين يديه أثناء مباراة كرة سلة.
على الرغم من تقدمه في الدوري بتسجيله (33.5 نقطة)، واحتلاله المركز الثالث في التمريرات الحاسمة (8.3) والسادس في سرقاته (1.6)، لم يتم اختيار دونسيتش كأفضل لاعب في النهائي.صور جيتي

إعلان

بدون دونسيتش، صدم ليكرز فريق روكتس في ست مباريات ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من المؤتمر الغربي أمام حامل اللقب. على الرغم من أن أفضل لاعب في العالم شاي جيلجيوس ألكسندر سجل 18 نقطة فقط وحصل على مباراة مذهلة من ليبرون جيمس، إلا أن ليكرز تعرض لخسارة 108-90 في المباراة الأولى.

وقال جيمس: “عندما تلعب ضد أبطال العالم و(تفتقد) وجود لاعب يبلغ متوسطه 34 (نقطة) وثماني (مرتدات) وتسع (تمريرات حاسمة) وهذا أمر مميز، فهذا (صعب)”.

مع عودة دونسيتش، يمكن لليكرز العودة إلى قوتهم الكاملة مع جيمس وأوستن ريفز ولديهم فرصة مشروعة لتحقيق أحد أكبر تحديثات ما بعد الموسم خلال العقد.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية