نجم نجم الدوري الاميركي للمحترفين شون كيمب يدعى مذنبا في عام 2023 تصوير موقف للسيارات

أقر نجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق شون كيمب بأنه مذنب بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية يوم الثلاثاء بعد أن أطلق مسدسًا في موقف للسيارات في مركز تاكوما للتسوق في مارس 2023.

ذكرت صحيفة سياتل تايمز أن موجز المحاكمة للدفاع إنه قال إنه ستة مرات من اختيار كل النجوم و 3 من الدوري الاميركي للمحترفين لثلاث مرات لرجلين داخل سيارة تويوتا 4runner بعد أن اقتحموا شاحنته وسرق العديد من الأشياء بما في ذلك مفاتيح أعماله ، والهواتف المحمولة ، والأعمال الورقية والرياضية.

اتبعت Seattle Supersonic السابقة موقع الهاتف المسروق لتعقب اللص الذي كان يقود 4runner ، الذي سُرق أيضًا.

ألقى اللص معظم العناصر المسروقة ولكنه أقلع مع الهاتف الخلوي “لأنه أخطأ في نطاق المخدرات”. قام كيمب بتتبع اللص مرة أخرى ، وللمفاجأة ، كان الرجل الثاني في 4Runner وبدأ في إطلاق مسدس على كيمب.

“لقد أعاد السيد كيمب النار وحاول تعطيل تويوتا” ، قال الموجز. “لم ينجح.”

تضرر 4runner وسيارة أخرى ولكن لم يصب أحد.

الرجلان في 4Runner ، البالغ من العمر 39 و 35 ، لهما تاريخ إجرامي مطول ويقضي حاليًا عقوبة السجن.

ووجهت إليه تهمة كيمب البالغة من العمر 55 عامًا في البداية بتهمة الاعتداء من الدرجة الأولى مع تعزيز سلاح ناري ، لكن المدعين العامين قاموا بتعديل التهم الأسبوع الماضي وأضفوا تهمة هجومية من الدرجة الأولى ، وأيضًا مع تعزيز سلاح ناري ، بالإضافة إلى إطلاق نار.

وقال تيم ليري محامي كيمب: “تلتزم شون بالمضي قدمًا في اتجاه إيجابي”. “تم تقديم عرض من الدولة يسمح له بتحمل المسؤولية ، لكنني أعتقد أيضًا أن تعترف بالطبيعة ذات الدفاع عن النفس لكيفية ظهور هذا”.

إن إقراره بالذنب سوف يمنعه من امتلاك سلاح ناري ويطلب منه أيضًا تقديم عينة بيولوجية لقاعدة بيانات الحمض النووي لإنفاذ القانون.

عادة ما يكون الحكم على الاعتداء من الدرجة الثانية في هذه القضية من ثلاثة إلى تسعة أشهر مع سنة من حضانة المجتمع.

يقف الادعاء إلى جانب نهاية تلك الجملة ، ويحث القاضي على الحكم على كيمب لمدة تسعة أشهر في السجن ، لمدة عام واحد في حضانة المجتمع ودفع الاسترداد.

سيتم الحكم على كيمب في 22 أغسطس.

وقال آرون كيفيات في كيمب: “خطة (كيمب) هي إخبار المجتمع عن مخاطر العنف المسلح ، في الحقيقة أن تكون تأثيرًا إيجابيًا على الشباب”.

لعب كيمب 14 مواسم الدوري الاميركي للمحترفين ، بما في ذلك ثمانية في سياتل.