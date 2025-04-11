نجم Ex-UFC BJ Penn يدعي أن عائلة تم قتلها ، وحل محلها مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي المزعجة

يزعم قاعة UFC Hall of Famer والبطل السابق BJ Penn أن عائلته قد قُتلت واستبدلت بمحترفين.

كشف بن عن ما يعتقد أنه دليل في سلسلة من مشاركات Instagram المزعجة ، مما يزعم أن العديد من أفراد الأسرة من كتابه قد تم استبدالهم بمحترفين الذين قتلوا عائلته الفعلية.

“والدتي لورين شين ، وأخي جاي دي بن ، وأخي ، ريغان بين وأخي كالاني مامازوكا (قُتلوا) جميعًا وأحتاج (الشرطة) للتحقيق في إخراج هؤلاء الأشخاص من منزلي وإخراجي من ممتلكاتي” ، قامت بن بتعليق على أحد المناصب.

في مقاطع الفيديو ، يكشف Penn عن العديد من الصور لأفراد أسرته ، ويشير إلى ميزات مثل عيونهم وآذانهم ونمش وأفواه كدليل على ادعاءاته – زاعمين أنهم لا يشبهون أنفسهم الحقيقية.

وقال بن في أحد التعليقات الصوتية في أحد الوظائف: “يمتلك Real Jay Dee كل أسنانه وذقن مدبب”. “إن جاي دي المزيفة أطول وله أسنان غامضة من الأمام اليسرى ولا يوجد أسنان خلفية ، على الرغم من أن أنا وجاي دي وريغان لم يكن لديهم تجويف في حياتنا بأكملها.”

شارك بن أيضًا الرسائل النصية التي ضغط فيها على أسرته للحصول على صور لميزاتها ، بالإضافة إلى الصور التي قام بها عن قرب منها.

وكتب بن في تعليق آخر: “إذا أضرت بأي من هؤلاء الأشخاص الذين يتصرفون مثل أمي أو إخوتي ، أذهب إلى السجن وأفقد كل شيء”. “إذا أضروا بي ، فلن يحدث شيء لهم وأفقد كل شيء .. لدي العديد من الأحزمة السوداء على مر السنين الذين هم ضباط الشرطة. هل ستساعدني يا رفاق؟ هل سنساعد JD وريغان ووالدتي ونبحث عنهم والتحقيق في هذه الاحتيال المزيف الذين يحاولون سرقة كل شيء من عائلتي؟”

يزعم بن أن الأشخاص الذين يعتقد أنهم ينتحلون أسرته خارج أصوله ويدعون إلى اختبار الحمض النووي والتحقيقات في الشرطة.

كما قدم بن مطالبات مماثلة الشهر الماضي فقط في مقطع فيديو آخر يتساءل عن والدته.