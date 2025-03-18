نجم LPGA فيروسي تشارلي هال يتعهد بالتوقف عن التدخين بمراهنة 13 ألف دولار

يعد التدخين عادةً باهظة الثمن ، وبالنسبة لنجمة الجولف تشارلي هال ، قد يكون من المعتاد باهظة الثمن أن تحاول كسرها لأنها تضع أموالها حيث يكون فمها على تركيا الباردة.

نشرت هال ثلاثة مقاطع فيديو على Instagram لها يوم الاثنين. عرض اثنان منهم سكتة دماغية في الدورة ، في حين أن الفيديو النهائي قد صنعت موجات لأنها قدمت تعهدها الصادم والمكلف.

“اليوم ، لقد اتخذت قرارًا ، سأتوقف عن التدخين” ، قالت هال وهي تسلم علقتها من السجائر إلى زميلها في لاعب الجولف الإنجليزي ريان إيفانز. “رهان بقيمة 10،000 جنيه إسترليني (13000 دولار) ، إذا التقطت سيجارة في الشهرين المقبلين ، سأعطيك 10000 جنيه إسترليني – وأنا أتعامل مع ذلك؟”

صافح إيفانز وهال يديه وأمر هول بإيفانز بإلقاء قمة سجائرها في سلة المهملات.

أصبحت هال فيروسية في الماضي بسبب عاداتها في التدخين في الدورة ، حيث تهتف المشجعون حولها ومقارنتها بنجمة الجولف جون دالي منذ فترة طويلة.

وكتب مستخدم X في عام 2024: “تشارلي هال تمزيق سخان أثناء توقيعات (توقيع)”.

تشارلي هال تمزيق سخان أثناء غناء التوقيعات. الأسطورة pic.twitter.com/heahssy0zk – زفير ميلتون (Zephyrmelton) 28 مايو 2024

🦁☢ فتيات تقطيعه. يبدو أن نيللي كوردا لديها صورة مفتوحة من تشارلي هال تمزيق دارت أمس 😅🚬 (📸jeffkmarsh ) Instagram الرسمية pic.twitter.com/skqhfcfho0 – nellellegion (@knlelegion) 29 مايو 2024

كان هال يدخن السجائر أثناء توقيع توقيعات خلال بطولة الولايات المتحدة للسيدات العام الماضي ، حيث كان زملاء الجولف ، بالإضافة إلى الكثير من المعجبين ، يضحكون ويلتقطون صورًا لحظة دالي إيسك الشهيرة في هال.

لكن الكثيرون يأملون الآن أن تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لمستقبل هال.

“خطوة جيدة !!” علق مستخدم Instagram على منشور Hull. “ليس فقط لصحتك (لصحتك) لكي تعطيها العديد من المشجعين.

يحتل هال ، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا يوم الخميس ، المرتبة العاشرة في العالم بين لاعبي الغولف النسائي. تحولت إلى محترف في عام 2013 قبل عيد ميلادها السابع عشر وكانت في صعود إلى النجومية منذ ذلك الحين.

حصلت Hull على انتصارات جولة LPGA و 9.1 مليون دولار من الأرباح تحت حزامها منذ انضمامها لأول مرة إلى جولة LPGA في عام 2015.

كانت لحظاتها الفيروسية التي تدخن خلال الجولات قوة كبيرة في إحضارها إلى شهرتها الحالية لأنها جمعت أكثر من 700000 متابع على Instagram.

حتى الآن في عام 2025 ، قامت بظهور اثنين من LPGA ووضعت أعلى 10 في واحد منهم.

سيأتي ظهور Hull التالي LPGA في 27 مارس عندما تنطلق بطولة فورد في تشاندلر ، أريز.