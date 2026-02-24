نجم NHL السابق جيريمي روينيك ينتقد منتقدي فريق الولايات المتحدة الأمريكية المثيرين للجدل

رفض جيريمي روينيك منتقدي فريق الهوكي للرجال في الولايات المتحدة الأمريكية.

انضم نجم NHL السابق وقاعة مشاهير الهوكي إلى برنامج “Jesse Watters Primetime” يوم الاثنين، حيث تحدث عن فوز بلاده بالميدالية الذهبية على كندا في أولمبياد ميلانو كورتينا – وأدان “المنافقين” الذين لا يحتفلون بالإنجاز التاريخي.

وقال روينيك عن الفوز الذي حصل على أول ميدالية ذهبية لفريق الولايات المتحدة الأمريكية في هوكي الرجال الأولمبيين منذ فريق “معجزة على الجليد” الشهير في عام 1980: “عار على الجميع لعدم الاحتفال بهذا”.

“ليس من المفترض أن تكون الرياضة سياسية. من المفترض أن توحد البلاد. من المفترض أن نجتمع جميعًا ونؤمن بشيء واحد. أعتقد أن 99٪ من الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يحبون ذلك.

وتابع: “ثم تستدير وترى تسييس الرياضة، وهذا ليس صحيحًا”. “المنافقون يخرجون بأعداد كبيرة ومن المؤسف أننا لا نستطيع أن نستغل أعظم اللحظات في الرياضة ونحتفل بها جميعًا. إنه عار حقيقي”.

أثار فريق الهوكي الأمريكي للرجال انتقادات صريحة بعد أن أظهرت لقطات للفريق وهو يحتفل بانتصار الوقت الإضافي ليلة الأحد في غرفة خلع الملابس مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل – الذي اتصل بعد ذلك بالرئيس دونالد ترامب لتهنئة الفريق.

ودعا القائد العام الفريق لحضور خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء في واشنطن العاصمة، وهو العرض الذي قبله العديد من اللاعبين بحماس.

ويبدو أن ترامب أدلى بعد ذلك بملاحظة مرتجلة استهدفت فريق السيدات، مازحًا أنه إذا لم “يحضرهم” أيضًا، “أعتقد أنه من المحتمل أن يتم عزلي”.

رفض فريق السيدات الأمريكي – الذي حصل أيضًا على الميدالية الذهبية ضد كندا – الدعوة بأدب، بسبب تضارب المواعيد.

عاد البطل الأولمبي جاك هيوز وبقية أعضاء فريق الولايات المتحدة الأمريكية إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، للاحتفال بانتصارهم عبر ميامي – وغناء النشيد الوطني أثناء الاحتفال في الملهى الليلي الشهير E11EVEN.

المحطة التالية: واشنطن العاصمة

وقال روينك لواترز: “سيكون هناك الكثير من العيون المتدلية”. “سيكون هناك الكثير من الشعر المتشابك، لكنني أقول لك إنهم سيمثلون الولايات المتحدة تمامًا كما فعلوا هناك في إيطاليا. سيظهرون بكل فخر. وسيرفعون إبهامهم للرئيس، الذي يقوم بعمل رائع.

“لم تكن بلادنا أفضل من أي وقت مضى، ولم تكن رياضتنا والهوكي أفضل من أي وقت مضى. وهذا شيء يجب أن نفخر به.”