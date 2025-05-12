نجوم الجولف الذين يمكنهم المطر على موكب بطولة روري ماكلروي PGA

شارلوت – يبدو الأمر واضحًا جدًا ، أليس كذلك؟

ولكن لماذا لا يفوز روري ماكلروي ببطولة PGA هذا الأسبوع في Quail Hollow Country Club؟

بعد كل شيء:

لقد فاز بأربعة أحداث في جولة PGA في ملعب الجولف ، بما في ذلك فوزه الأول ، في عام 2010.

لقد فاز ببطولة PGA مرتين.

لقد فاز ثلاث مرات بالفعل في عام 2025.

أوه ، نعم ، وشملت واحدة من هذه الانتصارات الثلاثة هذا العام الماجستير في الشهر الماضي ، مما جعله السادس اللاعب في تاريخ الرياضة لإكمال مهنة Grand Slam.

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يحتل ماكلروي البالغ من العمر 36 عامًا المرتبة الثانية في العالم ، لكنه في قمة العالم بعد فوزه التاريخي على الماسترز ، وهو انتصار لم يترك المزيد من الأسئلة حول مسيرته الرائعة بالفعل.