نجوم الجولف الذين يمكنهم المطر على موكب بطولة روري ماكلروي PGA

شارلوت – يبدو الأمر واضحًا جدًا ، أليس كذلك؟
ولكن لماذا لا يفوز روري ماكلروي ببطولة PGA هذا الأسبوع في Quail Hollow Country Club؟
بعد كل شيء:
- لقد فاز بأربعة أحداث في جولة PGA في ملعب الجولف ، بما في ذلك فوزه الأول ، في عام 2010.
- لقد فاز ببطولة PGA مرتين.
- لقد فاز ثلاث مرات بالفعل في عام 2025.
- أوه ، نعم ، وشملت واحدة من هذه الانتصارات الثلاثة هذا العام الماجستير في الشهر الماضي ، مما جعله السادس اللاعب في تاريخ الرياضة لإكمال مهنة Grand Slam.
يحتل ماكلروي البالغ من العمر 36 عامًا المرتبة الثانية في العالم ، لكنه في قمة العالم بعد فوزه التاريخي على الماسترز ، وهو انتصار لم يترك المزيد من الأسئلة حول مسيرته الرائعة بالفعل.