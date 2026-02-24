نجوم الروك الذين تركوا فرقهم الناجحة من أجل مشاريع فاشلة منفردة

في بعض الأحيان، عندما يغتنم نجوم الروك الراسخون والناجحون الفرصة لأنفسهم ويتركون فرقهم خلفهم سعيًا وراء مهنة منفردة، فإنهم يفشلون تمامًا. يبدو أن الانفصال عن فرقة مشهورة قد يكون الخطوة المنطقية التالية لموسيقي كبير – فقد يشعرون أنهم فعلوا كل ما يمكنهم فعله ضمن حدود الفرقة التي بدأوها قبل سنوات، والتي لم يعودوا مهتمين بمتابعتها. ربما يريد نجم موسيقى الروك فقط أن يفعل شيئًا مختلفًا، أو لا يريد الحصول على إذن من بقية الفرقة لتحمل مخاطر إبداعية. لكن من المحتمل أن يكون هناك القليل من الأنا في كثير من الأحيان – فنجوم الروك من الناحية النظرية يغنون منفردين لأنهم سئموا من مشاركة الأضواء مع موسيقيين آخرين يعتبرونهم أقل شأنا منهم.

لقد نجح القيام بذلك بمفرده بشكل جيد بالنسبة لعدد كافٍ من عازفي الروك لدرجة أنه يجب أن يوفر التشجيع لهؤلاء الموسيقيين الذين كانوا على الحياد بشأن القرار. ولكن في حين أن الوقوف الفردي كان ناجحًا بالنسبة لأمثال ستينج، وبول سايمون، وستيفي نيكس، إلا أنه كان بمثابة حساب سيئ للغاية بالنسبة للعديد من الآخرين. إليكم بعض نجوم الروك الذين تركوا فرقهم الموسيقية لشيء منفرد قصف بسرعة وبشكل مذهل.