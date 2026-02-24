نجوم الروك الذين تركوا فرقهم الناجحة من أجل مشاريع فاشلة منفردة

في بعض الأحيان، عندما يغتنم نجوم الروك الراسخون والناجحون الفرصة لأنفسهم ويتركون فرقهم خلفهم سعيًا وراء مهنة منفردة، فإنهم يفشلون تمامًا. يبدو أن الانفصال عن فرقة مشهورة قد يكون الخطوة المنطقية التالية لموسيقي كبير – فقد يشعرون أنهم فعلوا كل ما يمكنهم فعله ضمن حدود الفرقة التي بدأوها قبل سنوات، والتي لم يعودوا مهتمين بمتابعتها. ربما يريد نجم موسيقى الروك فقط أن يفعل شيئًا مختلفًا، أو لا يريد الحصول على إذن من بقية الفرقة لتحمل مخاطر إبداعية. لكن من المحتمل أن يكون هناك القليل من الأنا في كثير من الأحيان – فنجوم الروك من الناحية النظرية يغنون منفردين لأنهم سئموا من مشاركة الأضواء مع موسيقيين آخرين يعتبرونهم أقل شأنا منهم.
لقد نجح القيام بذلك بمفرده بشكل جيد بالنسبة لعدد كافٍ من عازفي الروك لدرجة أنه يجب أن يوفر التشجيع لهؤلاء الموسيقيين الذين كانوا على الحياد بشأن القرار. ولكن في حين أن الوقوف الفردي كان ناجحًا بالنسبة لأمثال ستينج، وبول سايمون، وستيفي نيكس، إلا أنه كان بمثابة حساب سيئ للغاية بالنسبة للعديد من الآخرين. إليكم بعض نجوم الروك الذين تركوا فرقهم الموسيقية لشيء منفرد قصف بسرعة وبشكل مذهل.
باتريك ستامب – Fall Out Boy
في عام 2009، بعد سلسلة كبيرة من الألبومات الأكثر مبيعًا بصفتها حامل لواء موسيقى الروك الإيمو في عصر الألفية، أعلن Fall Out Boy أنه بسبب المأزق الإبداعي، كانت الفرقة تأخذ فجوة إلى أجل غير مسمى. إنها فترة انقسام أكثر من كونها فترة راحة، فقد سمحت لأعضائها بمتابعة أفكارهم الموسيقية الملحة بدوام كامل. بالنسبة للمغني الرئيسي باتريك ستامب، كان ذلك يعني تقليل موسيقى الروك والمزيد من موسيقى البوب، على غرار ما فعله أحد أبطاله، مايكل جاكسون، ودفن روح موسيقى البانك المجاورة لفرقة Fall Out Boy.
ومع ذلك، أطلق Stump عنوان ألبومه المستقبلي “Soul Punk” وأعلن عن وجوده في فبراير 2010. وبسبب سعيه لصياغة الألبوم الدقيق الذي أراد إنتاجه، تأخر الإصدار، ووصل أخيرًا إلى المتاجر في أكتوبر 2011. لقد كان ألبومًا منفردًا حقيقيًا أيضًا – عزف Stump كل آلة موسيقية على “Soul Punk” بنفسه، وهو مسعى مكلف ومكثف للوقت قام أيضًا بتمويله ذاتيًا بالكامل. لقد كان بعيدًا جدًا عن Fall Out Boy. بدت الأغنية المنفردة الأولى، “This City،” وكأنها معاصرة للبالغين تجتمع مع أفضل 40 موسيقى بوب راقصة، مع تصميم Stump في الفيديو ليبدو وكأنه آيدول مراهق. وعندما أصبحت أغنية “Soul Punk” متاحة للشراء أخيرًا، اشتراها عدد قليل جدًا من الأشخاص. لم يقدم معجبو Fall Out Boy دعمهم، حيث ظهر جهد Stump الفردي لأول مرة وبلغ ذروته في المرتبة 48 على مخطط الألبوم مع بيع 9000 نسخة. بحلول عام 2013، انتهت فترة توقف Fall Out Boy.
توم فوجيرتي – كريدنس كليرووتر ريفايفل
بصفته المغني الرئيسي وكاتب الأغاني الأساسي، دفع جون فوجيرتي شركة Creedence Clearwater Revival إلى ارتفاعات تجارية ملحوظة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. ولكن كان الأخ الأكبر للمهاجم، توم فوجيرتي، هو من دخل الموسيقى أولاً. اندمجت فرقته في المدرسة الثانوية، Spider Webb and the Insects، مع John’s Blue Velvets لتصبح فرقة موسيقى الروك المستنقعية، وأعيدت تسميتها في النهاية إلى Creedence Clearwater Revival. وبحلول ذلك الوقت، كان جون فوجيرتي قد تولى زمام العملية الإبداعية والأداءية.
في فبراير 1971، أصدرت CCR بيانًا صحفيًا لإبلاغ المعجبين بأن توم فوجيرتي قد ترك الفرقة، والتي ستستمر في العمل كعمل مكون من ثلاثة رجال. في ذلك الوقت، تم تقديم الانقسام على أنه ودي، حيث قال توم إنه يحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله الصغار. ولكن في العديد من المقابلات في الأشهر التي تلت ذلك، اعترف توم بالإحباط الموسيقي الذي عانى منه في ظل أخيه. وأوضح لاحقًا لـ Rolling Stone (عبر “Bad Moon Rising”): “بعد أن دخلنا ألبومنا البلاتيني السادس، اعتقدت أنه ربما يمكنني القيام ببعض الغناء. لكن جون لم يكن يريد تغيير الأشياء، لذلك انفصلت”. كان فوجيرتي حرًا في الكتابة والغناء لما يريده بالضبط، وأصدر أغنية واحدة في عام 1971 بعنوان “وداعا يا رجل الإعلام”. في عام 1972، وصل LP مسمى. الأول لم يصنع Hot 100، والأخير خرج في المركز 78 على مخطط ألبوم Billboard. لم يتم بيع أي من ألبوماته الستة الأخرى قبل وفاة توم فوجيرتي المأساوية في عام 1990 عن عمر يناهز 48 عامًا.
دي دي رامون – رامونيس
مستوحى من فرق الروك الفوضوية مثل نيويورك دولز، قام دوجلاس كولفين بتشكيل فرقة رامونيس. لقد عزف الباس في فرقة البانك الأمريكية المؤثرة تحت الاسم المسرحي Dee Dee Ramone. ظلت فرقة Ramones وحدة طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث باعت كمية معتدلة من التسجيلات، ولكن في الجزء الأخير من العقد، قرر كولفين، الذي سئم مشاحنات زملائه في الفرقة والتعامل مع صعوبات الصحة البدنية والعقلية، خلط الأمور. أزياء الهيب هوب الرياضية في ذلك الوقت، أخبر رامونيس الآخر أنه أصبح مهتمًا حقًا بموسيقى الراب، وأنه يريد تسجيل ألبوم بهذا الأسلوب.
وهكذا، في عام 1989، قام كولفين بتعديل اسمه المسرحي إلى Dee Dee King، وغادر فرقة Ramones وأنتج أغنية الراب LP “Standing in the Spotlight”. الأغنية المنفردة الأولى: “Mashed Potato Time”، وهي عبارة عن غلاف هيب هوب/استيفاء لأغنية عام 1962 التي ضربها Dee Dee – Dee Dee Sharp. إذا كان لدى كولفين/رامون/كينغ مهارات الهيب هوب التي تتناسب مع شغفه المفترض بهذا الشكل، فهو لم يثبت ذلك على هذا المسار، حيث يحاول دون ثقة البقاء على الإيقاع بينما يتباهى بفتور بثروته وبراعته مع النساء. بعد أن تعرض الألبوم لهجوم من النقاد، تم بيعه بشكل سيئ. سجل كولفين بعض الموسيقى غير المشهورة وعاد إلى فرقة رامونيس بصفة غير رسمية، وقام بكتابة الأغاني لفرقته القديمة حتى انفصلت في عام 1996.
بيتر تورك-المونكيز
كان تاريخ المونكيز صاخبًا بقدر ما كان قصيرًا. بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في المسرحية الهزلية التليفزيونية الناجحة، سجلت فرقة Monkees أربعة ألبومات رقم 1 في عام 1967. لم تكن فرقة Monkees أبدًا فرقة عضوية – فقد اختار المنتجون أربعة ممثلين موسيقيين من تجربة أداء مفتوحة وجعلوهم يغنون مع المقطوعات المكتوبة والمسجلة من قبل متخصصين في الصناعة. سُمح للرجال الأربعة الذين يصورون المونكيز، بما في ذلك بيتر تورك، بالبدء في الكتابة وتشغيل الموسيقى الخاصة بهم بعد مفاوضات عدائية مع معالجيهم، لكن تورك ظل غير سعيد من الناحية الإبداعية. بعد فشله في متابعة التهديدات بترك الفرقة، استقال تورك في ديسمبر 1968. وفقًا لـ “Monkeemania: The True Story of the Monkeys”، نظرًا لأن هذا كان مشروعًا تجاريًا أكثر من مجرد فرقة روك حقيقية، كان عليه أن يدفع 160 ألف دولار ليخرج نفسه من عقده مع معالجي Monkees.
في مؤتمر صحفي، أشار تورك إلى عدم الاستمتاع بالعمل والكثير من الضغط والتوتر كأسباب لمغادرته. يبدو أنه كان يتوق إلى العودة إلى المشهد الشعبي في قرية غرينتش حيث ظهر كلاعب بانجو في أوائل الستينيات. لم يعد تورك مونكي، وسرعان ما عاد إلى هذا النوع من الموسيقى، وشكل فرقة مع شريكه رين ستيوارت تسمى بيتر تورك و/أو ريليز. على الرغم من مكانة تورك وشعبيته المؤكدة، لم تتمكن المجموعة الجديدة من الحصول على عقد تسجيل. انهار تورك تمامًا بحلول منتصف السبعينيات، وقام بالتدريس في مدرسة خاصة في لوس أنجلوس، وتصدر فرقتين مستقلتين في الثمانينيات، ووقع في لقاء لم شمل المونكيز في عام 1986.