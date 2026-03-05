نجوم الروك الذين تسربت غرورهم إلى كلمات أغانيهم

بحلول الوقت الذي أعلن فيه جون لينون أن فرقة البيتلز “أكثر شعبية من يسوع” في عام 1966، كان من الواضح أن الغرور الكبير والروك يسيران جنبًا إلى جنب. يتطلب الأمر الثقة والإيمان بالنفس لنشر موسيقاك، ومع أي نجاح يأتي التملق والهيبة والمال. يحتاج مغنيو موسيقى الروك المغرورون بالفعل إلى النجاح في المقام الأول فقط مع زخارف الشهرة، ويتضخمون كل ليلة في دائرة الضوء. لا شك أن هذا هو السبب وراء ظهور بعض كلمات الأغاني على أنها مغرور ومتعالي وتعظيم للذات. يمكنك فقط أن تقول أنهم يأتون من غرور بحجم الكوكب.

من الصعب العثور على أغنية روك لا تعكس بطريقة ما إحساس موسيقي الروك بأنفسهم. لكن كلمات بعض الفنانين مشبعة باحترام الذات والأساطير الذاتية عالية الجودة. تتسرب الغرور الهائل والمنتفخ إلى كلمات الفنانين بدءًا من ديفيد باوي و”المسيح الدجال” للبانك جوني روتين إلى مغني Smashing Pumpkins بيلي كورغان. الآن، هذا الهوس الذاتي هو جزء مما يجعل بعض الأغاني والفنانين جذابين. فقط لا تخبر كاتب الأغاني، فهو لا يحتاج إلى مزيد من التشجيع.

كلمات عدد لا يحصى من الفنانين مغرورون ومغرورون. أثناء تجميع هذه القائمة، بحثنا عن الأمثلة الأكثر فظاعة: نجوم الروك المقتنعون بأنهم منقذون أو الأكثر جاذبية أو أنه لا يمكن لأي بشر أن يفهمهم. بالإضافة إلى ذلك، بحثنا عن مؤلفي الأغاني الذين يعملون في مجموعة من الأساليب الموسيقية. في كلمات أغانيهم، يطل هؤلاء الفنانون علينا من السحاب، ويمتطون غرورهم الهائل.