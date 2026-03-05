نجوم الروك الذين تسربت غرورهم إلى كلمات أغانيهم

بحلول الوقت الذي أعلن فيه جون لينون أن فرقة البيتلز “أكثر شعبية من يسوع” في عام 1966، كان من الواضح أن الغرور الكبير والروك يسيران جنبًا إلى جنب. يتطلب الأمر الثقة والإيمان بالنفس لنشر موسيقاك، ومع أي نجاح يأتي التملق والهيبة والمال. يحتاج مغنيو موسيقى الروك المغرورون بالفعل إلى النجاح في المقام الأول فقط مع زخارف الشهرة، ويتضخمون كل ليلة في دائرة الضوء. لا شك أن هذا هو السبب وراء ظهور بعض كلمات الأغاني على أنها مغرور ومتعالي وتعظيم للذات. يمكنك فقط أن تقول أنهم يأتون من غرور بحجم الكوكب.
من الصعب العثور على أغنية روك لا تعكس بطريقة ما إحساس موسيقي الروك بأنفسهم. لكن كلمات بعض الفنانين مشبعة باحترام الذات والأساطير الذاتية عالية الجودة. تتسرب الغرور الهائل والمنتفخ إلى كلمات الفنانين بدءًا من ديفيد باوي و”المسيح الدجال” للبانك جوني روتين إلى مغني Smashing Pumpkins بيلي كورغان. الآن، هذا الهوس الذاتي هو جزء مما يجعل بعض الأغاني والفنانين جذابين. فقط لا تخبر كاتب الأغاني، فهو لا يحتاج إلى مزيد من التشجيع.
كلمات عدد لا يحصى من الفنانين مغرورون ومغرورون. أثناء تجميع هذه القائمة، بحثنا عن الأمثلة الأكثر فظاعة: نجوم الروك المقتنعون بأنهم منقذون أو الأكثر جاذبية أو أنه لا يمكن لأي بشر أن يفهمهم. بالإضافة إلى ذلك، بحثنا عن مؤلفي الأغاني الذين يعملون في مجموعة من الأساليب الموسيقية. في كلمات أغانيهم، يطل هؤلاء الفنانون علينا من السحاب، ويمتطون غرورهم الهائل.
بيلي كورغان
بصفته عازف الجيتار والمغني الرئيسي في The Smashing Pumpkins، انضم بيلي كورغان إلى أمثال كورت كوبين وإدي فيدر باعتباره شاعرًا غنائيًا مميزًا لموسيقى الروك البديلة والروك. في “رصاصة بأجنحة الفراشة،” من عام 1995 “ميلون كولي والحزن اللانهائي”، كانت الكلمات خادعة لتضخيم الذات. “وما الذي سأحصل عليه/ مقابل ألمي؟” كورغان يغني “الرغبات المغدورة / وقطعة من اللعبة”. محاصر مثل “فأر في قفص”، يتبنى الراوي إحساسًا كبيرًا بالذات. إنه يعاني مثل الوظيفة الكتابية في الكورس التمهيدي قبل أن يلقي بنفسه على أنه المنقذ: “أخبرني أنني المختار / يسوع هو الابن الوحيد لك”. قادمًا من قفص الشهرة والثروة المذهّب، فإن عمل منقذ موسيقى الروك أند رول ينهار قليلاً.
منظور أناني مماثل يدفع “Zero” إلى الخروج من نفس الألبوم. تعلق الكلمات بشكل مباشر على طبيعة المشاهير، مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظر نجم الروك الذي يأتي فنه من المعاناة. “ثمل بالجنون / أنا أحب حزني،” يغني كورغان، قبل أن يصرف جمهوره: “الثيران *** المزيفون، الممالك المسحورة / ضحايا الموضة يمضغون أسنانهم الفحمية.” وهنا أيضًا، يستخدم الصور الدينية لتوضيح هذه النقطة: “الفراغ هو الوحدة / والوحدة هي النظافة / والنظافة هي التقوى / والله فارغ مثلي تمامًا”. يصور كورغان نفسه على أنه مقدس ومنعزل عن المجتمع بسبب عمق مشاعره وتألقه، ويبدو أنه منعزل ومنخرط في نفسه: نجم روك ذو غرور منتفخة.
ديفيد باوي
امتدت غرور ديفيد باوي إلى كلماته من خلال منظور غروره العديدة. الشخصيات التي تبناها طوال حياته المهنية مثل علاء الدين ساني والدوق الأبيض الرقيق سمحت له باستكشاف القوة والتملق اللذين يأتيان مع النجومية. في أغنية “Ziggy Stardust”، يكتسب مغني الروك الفضائي الشهير شهرة لكنه يفقد فرقته وهويته في هذه العملية. “ممارسة الحب مع غروره / امتص زيغي عقله” ، ليصبح “مسيحًا أبرصًا” حيث تخلى عنه معجبوه. من خلال القناع اللامع، يحول بوي نجم الروك إلى منقذ، وهو يغني في أغنية “Starman”، “يود أن يأتي لمقابلتنا / لكنه يعتقد أنه سيذهل عقولنا”.
في حين أنه ربما كان يعلق على النجومية والأنا من خلال شخصياته، إلا أنه فعل ذلك من خلال تجسيدهم. في “جولة Ziggy Stardust”، تحول بوي إلى Ziggy، متبنى أحد أشهر مظاهره كرمز لموسيقى الروك الساحرة. ولكن في خطوة لا يمكن أن يقوم بها سوى الأنا السليمة – وهي متأكدة مما تريده من الفن – فقد وضع شخصيته على خشبة مسرح هامرسميث أوديون في لندن في 3 يوليو 1973. وأعلن قائلاً: “ليس هذا هو العرض الأخير للجولة فحسب، بل إنه العرض الأخير الذي سنقدمه على الإطلاق”. لم يكن هذا خبرًا للجماهير المصدومة فحسب، بل أيضًا للفرقة التي تدعمه، The Spiders from Mars. كما كان الحال بالنسبة لشخصيته المتغيرة، فقد ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك، وكانت الفرقة تنفجر، وحان الوقت للتغييرات. مع ديفيد باوي، كانت الحياة تبدو وكأنها تقلد الفن دائمًا.
موريسي
قليل من نجوم الروك يتمتعون بالاستقطاب والصراحة مثل موريسي، الفنان المنفرد والمغني السابق لفرقة The Smiths. على مر السنين، لم يخجل كاتب أغاني البوب المستقل أبدًا من مشاركة آرائه وأثار الجدل مرارًا وتكرارًا. من بين النقاط البارزة موقفه النباتي الصريح، حيث قال لميلودي ميكر في عام 1986 إنه يكره “الموسيقى السوداء الحديثة”، ومعارضته للهجرة في المملكة المتحدة (عبر الحارس). يبدو موريسي، الذي يحاكم من سيستمع – ويدعمه مجموعة من الأعمال التي لا يمكن إنكارها – بمثابة حالة نموذجية لغرور نجم الروك الضخم. ومن المؤكد أن هذا قد تسرب إلى كلماته.
إحدى الأغاني التي تحركها الأنا بشكل خاص هي “Bigmouth Strikes Again” من ألبوم The Queen Is Dead لفرقة The Smiths. من خلال استغلال صورته باعتباره ثرثارًا في وسائل الإعلام، كان راوي موريسي متذمرًا، ويسخر من أولئك الذين أساءوا إلى كلماته. تتخلل السخرية السوداء سطورًا مثل: “كنت أمزح فقط عندما قلت / بموجب الحقوق، يجب أن تُضرب في سريرك”. من خلال الجوقة التمهيدية، يصبح شهيدًا: “الآن أعرف كيف شعرت جان دارك / عندما ارتفعت النيران إلى أنفها الروماني.” إنها صورة غنائية بلا شك، لكنها تبدو مرهقة، خاصة عند معرفة سمعة كاتب الأغاني.
في أغاني موريسي، الرواة هم شخصيات رومانسية، غالبًا ما يُساء فهمهم منعزلين. لا يمكنك إلا أن ترسم صورته العامة – باعتباره أسطورة موسيقى الروك المستقلة في الثمانينيات – على أغانيه. فقط شخص مثل موريسي يمكنه أن يأتي بأغنية بعنوان “كيف يمكن لأي شخص أن يعرف ما أشعر به؟” وهو الوحيد الذي يملأها بسطور تعظيم الذات مثل، “لكن حتى أنا، رغم مرضي، لن أكون أنت أبدًا.”
جوني روتين
وضع جوني روتين (الاسم الحقيقي جون ليدون) من The Sex Pistols معيارًا عاليًا لشعر البانك. على خلفية الغيتار الصاخب والمشوه، فإن الأغاني مثل أغنية “God Save the Queen” هي أغاني مناهضة للسلطوية ومخاطية ومواجهة. منتقدًا الحماقة والنفاق الذي رآه من حوله، يضع الفاسد نفسه فوق النفاق والانحطاط في كل شيء. “أوه، حفظ الله التاريخ / حفظ الله عرضك المجنون،” يغني وهو يستهزئ بالوطنية والامتثال. في وقت لاحق، يبدو أنه يسرق تاج الملكة ويطالب ببلدها لنفسه: “نحن الزهور في سلة المهملات / نحن السم في آلتك البشرية / نحن المستقبل”. يتم تسليم الكلمات بكثافة مميزة، وهي ملونة ومقتطعة ومغرورة: الأنا الضخمة تجعل الأغنية تبدو أكثر روعة اليوم.
مثل الآخرين في هذه القائمة، يغازل جوني روتين صورة منقذ موسيقى الروك أند رول، على الرغم من أنه يقلبها باعتباره فاسقًا. يبدأ فيلم “الفوضى في المملكة المتحدة” بطريقة ما بالعدمية وتعظيم الذات: “أنا فوضوي / أنا المسيح الدجال / لا أعرف ما أريد، لكني أعرف كيف أحصل عليه”. عبارات مثل “أريد تدمير المارة” و”حلمك المستقبلي هو مخطط تسوق” مليئة بالسخرية. وفي مهاجمة كل شيء وكل من حوله، لا يستطيع Rotten إلا أن ينظر إلى الجماهير التي وصفها بأنها غير قابلة للإصلاح. يتطلب الأمر غرورًا كبيرًا للقيام بذلك.
ديفيد لي روث
أي قائمة من نجوم الروك الذين يحركهم الأنا يجب أن تشمل قائد فريق فان هالين ديفيد لي روث. في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، صنعت فرقة الروك اسمًا لنفسها بأغاني مثل “Runnin’ With The Devil” و”Jump”. جنبًا إلى جنب مع العزف الموهوب لعازف الجيتار إيدي فان هالين، أذهل نحيب دايموند ديف وتبجحه على المسرح المشجعين. وصل الألبوم الأكثر مبيعًا للفرقة، “1984”، إلى المركز الثاني في قائمة ألبومات بيلبورد، على الرغم من خروجه من المركز الأول بفارق أغنية “Thriller” لمايكل جاكسون. لا شك أن التملق الجماعي والنجاح أدى إلى تضخيم غرور ديفيد لي روث وبقية أعضاء الفرقة. في منتصف الثمانينيات، بدا الأمر وكأنك ستجد صورة لفان هالين في القاموس بجوار كلمة “مغرور”.
عليك أن تكون واثقًا من نفسك وبراعتك في ابتكار أغنية “Panama”، وهي أغنية منفردة من الألبوم “1984” وواحدة من أشهر أغاني فان هالين. على السطح، إنها قصيدة قوية للقيادة فوق الحد الأقصى للسرعة وإثارة قيادة سيارة رياضية. يغني روث: “لقد شعرت بالخوف، التوجيه المعزز / فرقعة المكابس، لم يعد هناك توقف الآن.” لكن هذا ليس مجرد رجل (طفل) متحمس للعبة – افتح الغطاء، وستجد الأغنية تدور حول ممارسة الحب. توصف السيارة بأنها امرأة، والصور مليئة بالتلميحات غير الدقيقة. سطور مثل “ليس هناك شيء مثل ذلك، آلتها اللامعة / أشعر بالعجلة، حافظ على نظافة الأجزاء المتحركة” تصطدم بالجوقة التمهيدية “ألا تعلم أنها ستعود إلي المنزل؟” يضع روث نفسه على أنه نجم الروك المطلق: تقطير الحفلات والإفراط. لا يمكنك فعل ذلك بدون غرور عالي الأداء.