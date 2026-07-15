نجوم الروك الذين حطموا الصور النمطية عن العلاقات طويلة الأمد

غنى فرانك سيناترا بشكل مشهور عن “الحب والزواج” وكيف أنه “لا يمكن الحصول على أحدهما دون الآخر”. حسنًا، لقد كان مخطئًا، نظرًا لوجود نجوم موسيقى الروك الذين بقوا مع شركائهم لفترة طويلة ولكنهم لم يسيروا معًا في الممر معًا. بالتأكيد، ربما قالوا لا لكعكة الزفاف الباهظة الثمن والاحتفالات المتنوعة. ولكن من المنطقي أن تكون هذه الزيجات بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن الحب لا يحتاج إلى ترخيص لكي يوجد، وحتى موسيقى الروك أند رولز يمكن أن تتمتع بعلاقات ناجحة طويلة الأمد. بعد قولي هذا، لا حرج في أولئك الذين اختاروا جعل الأمر رسميًا أيضًا. في الواقع، من الجميل أن بعض أطول الزيجات في تاريخ موسيقى الروك أند رول تحطم كل الصور النمطية المعروفة للبشرية.
وكما هو الحال مع الزواج، حتى العلاقات طويلة الأمد يمكن أن تنهار. في بعض الأحيان يتغير الناس. في بعض الأحيان تتغير علاقاتهم. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه حتى نجوم الروك ما زالوا قادرين على جعل الحب يعمل في صناعة قاسية لفترة طويلة من الزمن يعطي أملًا متجددًا للآخرين بأنه من الممكن تمامًا القتال في الجحيم للعثور على الجنة مع شخص آخر – حتى لو لم يكن ذلك دائمًا إلى الأبد.
كريستينا سكابيا (لاكونا كويل) وجيم روت (سليبنوت)
نظرًا لطبيعة أسلوب حياة سيرك الروك أند رول، يلتقي فناني الأداء بالعديد من الفرق الموسيقية والموسيقيين الآخرين أثناء السير على الطريق. وبطبيعة الحال، تتطور الصداقات والصداقة الحميمة بينهما. لكن في بعض الأحيان يحدث شيء أكثر: الحب. هذا بالضبط ما حدث بين مغنية Lacuna Coil كريستينا سكابيا وعازف الجيتار Slipknot وStone Sour جيم روت. تواعد الثنائي لمدة 13 عامًا، ليصبحا واحدًا من أشهر الأزواج الأقوياء في موسيقى الروك والميتال.
لم يكن الأمر سهلاً، رغم ذلك. لم يكونوا فقط جزءًا من فرق موسيقية كبرى ذات جداول جولات مرهقة فحسب، بل عاشوا أيضًا في قارات مختلفة – روت في أمريكا الشمالية وسكابيا في أوروبا. “حسنًا، أسلوب حياتي يمثل تحديًا بالفعل،” كشف Scabbia لـ Revolver (عبر Blabbermouth). “لأنني أسافر كثيرًا وأعمل بجد. لذلك عليك أن تتعلم كيف تعيش حياتك بطريقة مختلفة، ولكن بطريقة تناسبك. لذا فإن مجرد التفكير في علاقة طبيعية سيكون أمرًا غريبًا.”
لقد تعاونوا موسيقيًا أيضًا، حيث ساهم Scabbia في ألبوم “Look Outside Your Window” الذي عمل عليه Root مع العديد من مساعديه في Slipknot. ومع ذلك، في ديسمبر 2017، أكدت سكابيا – دون ذكر روت بالاسم – أن الزوجين انفصلا. وكتبت عبر صفحتها على موقع فيسبوك: “لقد أنهيت علاقة طويلة جداً أوفت 13 عاماً من وجودي وقلبي”.
ميك جاغر (رولينج ستونز) وجيري هول
كجزء من واحدة من أهم فرق الروك في الستينيات، تحول ميك جاغر من فرقة رولينج ستونز إلى أحد المشاهير في جميع أنحاء العالم. لم يكن لدى مغني الروك الأسطوري نقص في الخاطبين المحتملين أيضًا. في واقع الأمر، تمكنت Ultimate Classic Rock من إنشاء قائمة تضم 64 امرأة مرتبطة بالمغني طوال حياته. ومع ذلك، يمكن القول أن علاقته طويلة الأمد مع عارض الأزياء والممثل السابق جيري هول هي الأكثر شهرة حتى الآن.
التقت هول بجاغر بينما كانت لا تزال تواعد بريان فيري من فرقة روكسي ميوزيك. في النهاية، استسلمت لسحر جاغر وبدأت في مواعدته في عام 1977، على الرغم من أن جاغر كان لا يزال متزوجًا في ذلك الوقت. بقي الزوجان معًا لأكثر من عقدين من الزمن وأنجبا أربعة أطفال. ومع ذلك، كان هناك نزاع حول ما إذا كانوا متزوجين أم لا. في عام 1990، أقام هول وجاغر حفل زفاف في بالي. ومع ذلك، بعد انفصال هول وجاغر، بدأ الأول إجراءات الطلاق ضد الأخير، لكن القاضي حكم بأن زواجهما كان باطلاً بالفعل.
في يونيو 2026، كشفت هول لمجلة فوغ أنها وجاغر على علاقة جيدة. قالت: “أنا وهو نتفق بشكل جيد حقًا”. “لا أستطيع إلا أن أفكر في أشياء لطيفة عنه. كما تعلم، عندما تكون صغيرًا، يُعجب الناس بالناس ويفعلون أشياء غبية طوال الوقت، أليس كذلك؟”
بيلي كورغان (The Smashing Pumpkins) ويلينا يمشوك
أنشأ كل من The Smashing Pumpkins وBilly Corgan ألبومًا لموسيقى الروك حدّد فترة التسعينات مع إصدار ألبوم “Mellon Collie and the Infinite Sadness” عام 1995، وكانت هناك براعة فنية شاملة للمجموعة جعلتهم متميزين عن العديد من معاصريهم. جزء من سبب هذا النجاح كان وجود المبدعة يلينا يمشوك. والجدير بالذكر أنها أخرجت عددًا قليلاً من مقاطع الفيديو الموسيقية للفرقة وكانت مسؤولة عن فن ألبوم “Adore” لعام 1998.
لم يكن يمتشوك هو المتعاون الإبداعي مع كورغان فحسب، بل بدأ الثنائي قصة حب في وقت ما في التسعينيات أيضًا. حتى أن كورغان كتب أغنية “Stand Inside Your Love” – من أغنية “Machina/The Machines of God” لعام 2000 – عن يمتشوك. ما يزال, من الصعب تحديد ما إذا كان هذا هو اعترافه بحبه لها أم أنه محاولة أخيرة لمحاولة البقاء معًا منذ أن انفصلا بعد فترة وجيزة.
كما كشف كورغان في مقابلة عام 2005، كان للانفصال عن يمشوك تأثير على عملية كتابة ألبومه المنفرد “TheFutureEmbrace”. وأوضح: “لقد قطعت أخيرًا، إلى الأبد، هذه العلاقة التي استمرت تسع سنوات مع صديقتي السابقة والتي انتهت بالفعل قبل عامين من ذلك، ولكن لا تزال هناك كل هذه الدراما”. سيستمر يمتشوك في الزواج من ممثل “الدب” إيبون موس-باشراش.
جيمي بيج (ليد زيبلين) وسكارليت ثابت
الحياة رحلة وليست وجهة. وبقدر ما يحاول الناس التنبؤ بالكيفية التي سينتهي بها الأمر أو متى ستحدث المعالم الرئيسية، فإنه لا يحدث أبدًا كما يتخيله أي شخص. وينطبق هذا المنظور على الحب أيضًا. انظر إلى جيمي بايج، خبير التقطيع الرئيسي في ليد زيبلين، كمثال رئيسي: لقد تزوج مرتين من قبل، لكنه وجد علاقة جديدة تمامًا في سن السبعين.
في أغسطس 2014، بدأت بيج علاقة مع الشاعرة سكارليت ثابت. كما وصف ثابت لـ Tatler، التقيا من خلال معارف مشتركة، وأثنى بيج على شعرها، لكنه لم يكن قصة حب نارية وعاطفية منذ البداية. لقد استغرق الأمر وقتًا حتى يتعرفوا على بعضهم البعض ويبنوا علاقة أقوى. قال ثابت: “معي، لم يكن مغازلاً على الإطلاق”. “لقد ظللت أصطدم به. في إحدى المرات كنت أسير إلى متجر هول فودز ورأيته مع ابنه وابنته، وقد قدمنا. ثم اصطدم بي وبوالدي في طريقنا لتناول العشاء. كان الأمر غريبًا.”
في النهاية، انتقل ثابت إلى منزل بيج، وتناقلت الأخبار أنهما زوجان. حتى كتابة هذه السطور، لا يزال الزوجان معًا. وقالت: “إنه حقًا أفضل صديق لي والشخص الذي يجعلني أضحك أكثر”.
بريت مايكلز (السم) وكريستي جيبسون
كان للمغني السام بريت مايكلز علاقة رفيعة المستوى مع باميلا أندرسون في التسعينيات. بعد مرور بعض الوقت على انتهاء تلك الرومانسية، بدأ بمواعدة كريستي جيبسون في نفس العقد. بنى الزوجان حياة معًا، حيث رحبا بابنتين، بينما وقف جيبسون بجانب بريت مايكلز عندما تعرض للعديد من المآسي.
في عام 2010، في نهاية الموسم من مسلسله الواقعي “بريت مايكلز: الحياة كما أعرفها”، تقدم مايكلز لخطبة جيبسون، فأجابت بنعم. لكنهم لم يسيروا في الممر. بعد أن ظلا معًا لأكثر من 16 عامًا، قررا الانفصال في عام 2012. ولكن ليس بهذه السرعة، في حالة رغبة الجميع في البدء في غناء أغنية “كل وردة لها شوكة” هنا.
في عام 2023، أشار الناس إلى الزوجين على أنهما “متوقفان ومتقطعان”. وأضاف مايكلز: “نحن آباء رائعون معًا، ونحب أطفالنا بصدق”. ثم، في أغسطس 2025، دارت نقاشات بينه وبين معجبيه حول حالة علاقته مع جيبسون بعد أن نشر صورًا لهما على حسابه على Instagram. “ذكرى سنوية سعيدة يا كريستي، منذ ذلك الحين وحتى الآن وكل اللحظات الرائعة بينهما، بما في ذلك ابنتانا الجميلتان رين وجورجا… كارب ديم!” كتب.