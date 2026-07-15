نجوم الروك الذين حطموا الصور النمطية عن العلاقات طويلة الأمد

غنى فرانك سيناترا بشكل مشهور عن “الحب والزواج” وكيف أنه “لا يمكن الحصول على أحدهما دون الآخر”. حسنًا، لقد كان مخطئًا، نظرًا لوجود نجوم موسيقى الروك الذين بقوا مع شركائهم لفترة طويلة ولكنهم لم يسيروا معًا في الممر معًا. بالتأكيد، ربما قالوا لا لكعكة الزفاف الباهظة الثمن والاحتفالات المتنوعة. ولكن من المنطقي أن تكون هذه الزيجات بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن الحب لا يحتاج إلى ترخيص لكي يوجد، وحتى موسيقى الروك أند رولز يمكن أن تتمتع بعلاقات ناجحة طويلة الأمد. بعد قولي هذا، لا حرج في أولئك الذين اختاروا جعل الأمر رسميًا أيضًا. في الواقع، من الجميل أن بعض أطول الزيجات في تاريخ موسيقى الروك أند رول تحطم كل الصور النمطية المعروفة للبشرية.

وكما هو الحال مع الزواج، حتى العلاقات طويلة الأمد يمكن أن تنهار. في بعض الأحيان يتغير الناس. في بعض الأحيان تتغير علاقاتهم. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه حتى نجوم الروك ما زالوا قادرين على جعل الحب يعمل في صناعة قاسية لفترة طويلة من الزمن يعطي أملًا متجددًا للآخرين بأنه من الممكن تمامًا القتال في الجحيم للعثور على الجنة مع شخص آخر – حتى لو لم يكن ذلك دائمًا إلى الأبد.