نجوم الروك الذين خربوا فترات النجاح الكبيرة للفنانين الآخرين

بقدر ما تدور موسيقى الروك أند رول حول الحرية أو الجنس أو الحب أو المشاعر أو التعبير الفني، فهي أيضًا عمل تجاري. إنها تنافسية، وحتى باردة القلب، ومثل جميع الصناعات الإبداعية، فهي في حالة تغير مستمر. تتغير الأذواق والأساليب، وإذا تمكنت أي فرقة أو فنان من النهوض من الغموض لملء الساحات أو بيع ملايين الألبومات، فلن يكون أي مكانة أو منصب موسيقي معروف في الترتيب الهرمي آمنًا. خذ بعين الاعتبار الغيرة القديمة أو الغرور الهش، وستفهم سبب محاولة بعض نجوم الروك تقويض أو تخريب الفنانين الذين هم على أعتاب النجاح.

حاولت Journey دون جدوى إيقاف جولة Van Halen الصاعدة، وأسقط Sly and the Family Stone بوب مارلي وWailers بعد خمسة مواعيد فقط. في ظل المنافسة الشديدة، اشتبك ريك جيمس مع الأمير الشاب الصاعد، وحوّلت طرقات ديب بيربل أول مهرجان كبير لـ AC/DC إلى كارثة. قام Rush غير المتأثر بمقالب للأحداث خلال المجموعة الافتتاحية لـ Runaways، مما أدى إلى وقوع حادث قريب ومرارة دائمة.

تمثل حلقات تخريب موسيقى الروك أند رول هذه الجانب الأقل لذة والأكثر قتامة في صناعة الموسيقى. لكن لحسن الحظ، لم ينجح نجوم الروك الأكثر خبرة، وفي بعض الأحيان، جاءت جهودهم بنتائج عكسية، مما دفع الفنانين الجدد إلى المزيد. وفي كل حالة، كانت سمكة أكبر، ربما لا تدرك الاتجاه الذي يتجه إليه المد، تقضم سمكة أصغر.