نجوم الروك الذين خربوا فترات النجاح الكبيرة للفنانين الآخرين

بقدر ما تدور موسيقى الروك أند رول حول الحرية أو الجنس أو الحب أو المشاعر أو التعبير الفني، فهي أيضًا عمل تجاري. إنها تنافسية، وحتى باردة القلب، ومثل جميع الصناعات الإبداعية، فهي في حالة تغير مستمر. تتغير الأذواق والأساليب، وإذا تمكنت أي فرقة أو فنان من النهوض من الغموض لملء الساحات أو بيع ملايين الألبومات، فلن يكون أي مكانة أو منصب موسيقي معروف في الترتيب الهرمي آمنًا. خذ بعين الاعتبار الغيرة القديمة أو الغرور الهش، وستفهم سبب محاولة بعض نجوم الروك تقويض أو تخريب الفنانين الذين هم على أعتاب النجاح.
حاولت Journey دون جدوى إيقاف جولة Van Halen الصاعدة، وأسقط Sly and the Family Stone بوب مارلي وWailers بعد خمسة مواعيد فقط. في ظل المنافسة الشديدة، اشتبك ريك جيمس مع الأمير الشاب الصاعد، وحوّلت طرقات ديب بيربل أول مهرجان كبير لـ AC/DC إلى كارثة. قام Rush غير المتأثر بمقالب للأحداث خلال المجموعة الافتتاحية لـ Runaways، مما أدى إلى وقوع حادث قريب ومرارة دائمة.
تمثل حلقات تخريب موسيقى الروك أند رول هذه الجانب الأقل لذة والأكثر قتامة في صناعة الموسيقى. لكن لحسن الحظ، لم ينجح نجوم الروك الأكثر خبرة، وفي بعض الأحيان، جاءت جهودهم بنتائج عكسية، مما دفع الفنانين الجدد إلى المزيد. وفي كل حالة، كانت سمكة أكبر، ربما لا تدرك الاتجاه الذي يتجه إليه المد، تقضم سمكة أصغر.
رحلة تحاول التخلص من فان هالين
في عام 1978، أطلق فان هالين العنان لألبومه الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا والذي حقق مبيعات كبيرة، واشتهر بالعروض الحية الشرسة التي دفعته إلى المسرح الوطني. وقد ساعد ذلك في أن يكون لدى مغنيي الروك في كاليفورنيا واحد من أعظم عازفي الجيتار الرئيسيين في موسيقى الروك وأكثر العازفين فظاعة: إيدي فان هالين. كنجوم صاعدة، سجلت الفرقة مكانًا افتتاحيًا في جولة بالولايات المتحدة تحت عنوان Journey. من خلال السير على الخط السريع، أذهل المبتدئون الجماهير ليلة بعد ليلة. كما اعترف مغني الرحلة ستيف بيري لـ Ultimate Classic Rock في عام 2020، “لقد قاموا بتنظيف ساعتنا عدة مرات … لقد كانوا مركزين للغاية ومشتعلين لدرجة أنهم كانوا بلا هوادة.”
من المثير للإعجاب، كما كان يجب أن يكون، أن الحضور المتواصل على المسرح والذي لا يمكن إنكاره أصبح مشكلة. لم يمض وقت طويل حتى تلقى فان هالين طقوس موسيقى الروك أند رول الكلاسيكية. ستطلب Journey من طاقم الطريق تغيير الإعدادات في PA الخاص بالفصل الافتتاحي، مما يؤدي إلى تدمير مزيج الصوت لتعثر الفرقة الأصغر سنًا. مرحبا بكم في البطولات الكبرى. ولكن وفقًا لمايكل أنتوني، عازف قيثارة فان هالين، فقد ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك. في مقابلة على برنامج “Trunk Nation” على قناة Sirius XM (عبر Ultimate Classic Rock)، ادعى أن “(Journey) كانوا يحاولون طردنا من الجولة كل أسبوع في تلك الجولة.” لم يحدث ذلك – كان الشباب مثيرين للغاية، ومن الواضح جدًا أنهم في صعود – وأثبتت سلسلة العروض هذه أن فان هالين كان مستعدًا لتولي القيادة.
ريك جيمس يرفض الاعتراف بتاج الأمير
جولة ريك جيمس “Fire It Up” في عام 1980 تعطينا حالة غير قابلة للشفاء من FOMO. كان مغني الروك المخضرم في ذروة قوته – أكبر نجاح له، “Super Freak”، سيصدر في العام التالي – وقد أحضر معه الأمير الجائع البالغ من العمر 21 عامًا باعتباره الافتتاح. أصبحت الحفلات الموسيقية أسطورية ليس فقط بسبب عرضها المسرحي المتقن وعروضها النارية، ولكن أيضًا بسبب التنافس المرير الذي ولّدته بين المتصدر والعروض الداعمة. “كان الأمير يعطيني الجحيم على الطريق” ، اعترف جيمس في الفيلم الوثائقي “Bitchin ‘: The Sound and Fury of Rick James” (عبر ديلي بيست). أجبرت تلك المنافسة كلا الفنانين على تكثيف ألعابهما، وأصبحت مباراة ملاكمة موسيقية كادت أن تصبح جسدية.
وفقًا لأولئك الذين كانوا هناك، أصبح جيمس غاضبًا لأنه اعتقد أن أسلوب برينس وحركاته المسرحية كانت مشابهة جدًا لأسلوبه. كان أحد نقاط الخلاف المحددة هو المكالمة والاستجابة مع الجمهور – وهو أحد أبرز أعمال الموسيقي الأكبر سناً – والذي بدأ الفنان الأصغر في ظهوره. تدهور الوضع بسرعة. كما ذكر عازف قيثارة البرلمان فونكاديليك بوتسي كولينز في الفيلم الوثائقي، “(T) كانوا يسحبون المقابس على بعضهم البعض، ويستعدون لتوجيه الضربات.” سواء كان من الممكن حماية حقوق الطبع والنشر لصرخة المسرح أم لا، فمن الواضح أن المخضرم أعجب واستاء من The Purple One. لا شك أن جيمس كان يرى ما كان عليه الجميع: أن نجم الفنان الأصغر سنا كان في صعود، وأنه لن يكون هناك أبدا شخص آخر مثل برينس.
يحاول طاقم ديب بيربل فصل التيار المتردد/المستمر
في عام 1975، قامت فرقة الروك الأسترالية إيه سي/دي سي مؤخرًا بتعيين المغني بون سكوت، وكانوا لا يزالون يتدربون في النوادي المحلية. بعد حفلة في الحانة، أتيحت لهم فرصة كبيرة: المشاركة في اللحظة الأخيرة في مهرجان Sunbury Pop، وهو حفل موسيقي يشبه وودستوك يستمر لعدة أيام. بالإضافة إلى الطقس الممطر، اندلعت التوترات بين العرض الناشئ والمتصدرين ديب بيربل. اندلعت مشاجرة بين أحد مديري الفرقة الوليدة وأحد سائقي الطريق من أجل العمل الأكثر خبرة في شجار خلف الكواليس حيث وجد AC / DC وطاقمهم يتقاتلون ضد طاقم الطريق وطاقم الأمن في Deep Purple.
عاد الطلب بالاتفاق على أن الفرقة الأصغر ستستمر بعد العناوين الرئيسية. ولكن هذا عندما كان هناك تخريب. عندما حان وقت مجموعتهم، اكتشف فريق AC/DC أن معداتهم قد أُخرجت من المسرح، مما أدى إلى مزيد من القتال. في نهاية المطاف، لم تعزف الفرقة الأسترالية المهرجان مطلقًا، مما أدى إلى ضياع فرصة الأداء جنبًا إلى جنب مع أعمال معروفة عالميًا للآلاف. ولكن بدلاً من إغراقهم، عززت هذه الحلقة سمعتهم في موسيقى الروك. في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية، يتذكر عازف الجيتار إيه سي/دي سي أنجوس يونج، “في اليوم التالي كان كل ما قرأت عنه: “إيه سي/دي سي في شجار مع ديب بيربل.” في النهاية رفعتنا “(عبر Ultimate Classic Rock).
ماكر يسقط بوب مارلي من الجولة
قبل ملصقات وقمصان غرفة النوم، تمت دعوة بوب مارلي وفرقته، The Wailers، للافتتاح في Sly and the Family Stone في جولة مدتها 17 يومًا من جولة عام 1973. في ذلك الوقت، أصدر الفنانون الجامايكيون ألبومهم الأول، “Catch a Fire”، لكنه لم يكن معروفًا جيدًا في الولايات المتحدة. وكان الاقتران مع أعمال المخدر والسول وموسيقى الآر أند بي الأسطورية بمثابة فرصة ذهبية لتغيير ذلك. ولكن في غضون خمس توقفات، تم طرد الوافدين من الفاتورة.
أما لماذا حدث ذلك، فهناك وجهان على الأقل للقصة. وفقًا للبعض، كان مارلي وبيتر توش وويلرز الآخرون مثيرين للإعجاب لدرجة أن سلاي ستون شعر بالغيرة: حالة أخرى لفرقة مخضرمة تشعر بالتهديد من قبل المبتدئين. ومع ذلك، يرى آخرون أن الجماهير لم تعرف (حتى الآن) ما الذي يجب فعله بإيقاعات موسيقى الريغي والجذور الخاصة بالجامايكيين. في السيرة الذاتية لإدي سانتياغو، “Sly: The Lives of Sylvester Stewart and Sly Stone”، يوضح لي جافي، مدير جولات مارلي، “لقد لعبنا للتو وجلس الجميع هناك” (عبر Boundary Stones). من الصعب أن نتخيل.
سواء كان ذلك بسبب الحسد المهني أو الضرورة الملحوظة، فقد تم تأجيل الانفصال الكبير عن جماهير الدولة الذي سعى إليه مارلي وويلرز. ولكن ليس لفترة طويلة. بحلول نهاية ذلك العام، سيصدرون ألبوم “Burnin”، الذي يضم أغنية “I Shot the Sheriff”، مما يمثل وصولهم الحقيقي كنجوم موسيقى الريغي.
يحاول راش جعل الهاربين ينزلقون
نعلم جميعًا أن موسيقى الروك في السبعينيات كانت ناديًا للأولاد. يضاف ذلك إلى التحديات العديدة التي يواجهها الهاربون من موسيقى الروك. باعتبارها مجموعة نسائية بالكامل، غالبًا ما تم رفض موسيقاهم من قبل النقاد، وتم الاستهانة بعزفهم. في البودكاست “WTF”، تذكرت عازفة الجيتار والمغنية جوان جيت أن أحد معلمي الجيتار قال لها بصراحة، “الفتيات لا يعزفن موسيقى الروك أند رول” (عبر الثقافة المفتوحة). في بعض الأحيان، تضع المواقف المتحيزة جنسيًا الفرقة في مرمى أعمال أكبر وأكثر رسوخًا – وذكورًا. في مقابلة مع مجلة جوس، يتذكر جيت، “(T) كانت هناك بالتأكيد فرق لديها مشكلة معنا.” من المحتمل أن يكون ذلك قد أدى إلى قضية تخريبية سيئة السمعة لموسيقى الروك أند رول في حفل راش في ديترويت، ميشيغان، في عام 1977.
أثناء افتتاح فرقة Runaways لعمالقة موسيقى الروك الكنديين، تتذكر المغنية الرئيسية شيري كوري العناوين الرئيسية وهم يثرثرون ويرمون أوراقًا على المسرح. عندما قفزت على خشبة المسرح مرتدية حذاءً طويل الرقبة، انزلقت على إحدى الملاءات، وكادت أن تسقط في حفرة الأوركسترا المليئة بالمصورين. وقالت لصحيفة ميتال فويس: “كان من الممكن أن أصاب بالشلل. أنا لا أبالغ”. “لهذا السبب أنا وجوان على وجه الخصوص لا نهتم بهم كثيرًا.” في مقابلة مع Prog في عام 2013، أكد Geddy Lee من Rush أنه “لم يكن لديه أي تحيز ضدهن لأنهن فتيات” (عبر Far Out). لكنه أضاف أنه لم يكن ليتواجد بجانب المسرح على أي حال لأن الهاربين لم يكونوا يستحقون المشاهدة. يبدو أن الوقت لا يستطيع شفاء بعض جروح موسيقى الروك أند رول.