نجوم السبعينيات والثمانينيات الذين غيروا نمط حياتهم بشكل جذري من أجل الصحة

عندما تتلقى تشخيصًا طبيًا غير متوقع، قد تحتاج إلى إصلاح عاداتك اليومية كجزء من علاجك طويل الأمد. في الواقع، إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يساعد في إدارة حالة مزمنة موجودة بشكل أفضل. (تحقق من اتجاهات الصحة والعافية الموجودة في كل مكان في عام 2026.) يوضح الدكتور بليك آرثرز أن “العديد من العمليات المرضية تتأثر بأسلوب حياتك”، مضيفًا أن العديد من مقدمي الرعاية الصحية يقترحون أن يقوم المرضى الذين يعانون من حالات طبية بإجراء تعديلات مفيدة على نمط حياتهم (عبر Henry Ford Health).
أشارت مقالة نشرت عام 2023 في مجلة Nutrients إلى أن إعطاء الأولوية للأكل الغني بالمغذيات، واللياقة البدنية المنتظمة، والنوم الكافي يمكن أن يقلل من تأثيرات وحدوث الأمراض الأيضية وبعض أنواع السرطان. وفي الوقت نفسه، قامت دراسة أجريت عام 2020 في JAMA بتقييم بيانات من 116,043 شخصًا بالغًا للتحقيق في العلاقة المحتملة بين قلة استخدام النيكوتين، والتمارين الرياضية الروتينية، وتناول الكحول المحدود وتشخيص حالة مزمنة مثل مرض السكري. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا أنماط حياة أكثر صحة كانوا قادرين على العيش بدون أمراض لفترة أطول. لكن تغيير سلوكك ليس بالأمر السهل دائمًا، خاصة إذا كنت مجبرًا على إعادة التفكير في عالمك بأكمله. عندها يكون من المفيد أن نسمع عن قصص ملهمة للآخرين الذين نجحوا في إحداث تغييرات جذرية.
تم تشخيص إصابة الممثل جيف بريدجز، الحائز على جائزة الأوسكار عام 1972، بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية في عام 2020، مما يتطلب معركة لمدة عام لتحقيق الشفاء. كما أصيب بفيروس كوفيد-19 الذي وصفه بأنه أصعب من مرض السرطان. أخبر بريدجز AARP أنه استخدم مواهبه الموسيقية فقط “للتشويش” في طريقه خلال التجربة. بالإضافة إلى ذلك، في مقال موكب، ناقش الانخراط في تمارين تخفيف التوتر يوميًا للبقاء في “أخدود جيد”.
إليكم نجومًا آخرين من السبعينيات والثمانينيات قاموا بإجراء تغييرات من أجل رفاهيتهم الدائمة.
باتي لابيل: إعادة صياغة نظامها الغذائي لإدارة مرض السكري
يبدو أن الصوت الأسطوري لباتي لابيل كان موجودًا في كل مكان بعد نجاحها الكبير عام 1974، بعنوان “Lady Marmalade”. ومع ذلك، فإن صعود لابيل إلى الشهرة والجماهيرية لم يمنعها من تشخيص مرض السكري في التسعينيات. وكما ذكرت لصحيفة واشنطن إنفورمر في عام 2023، فقد عاشت في البداية في حالة إنكار. ومع ذلك، فقد قلبت نفسها و”اتخذت خيارًا واعيًا لإعطاء الأولوية لصحتها وتغيير طريقة حياتها”.
والخبر السار هو أن لابيل كانت تحب الطهي، لذا استفادت من مهاراتها في الطهي لإعادة صياغة نظامها الغذائي. وقد نجحت نتائجها في تغيير مسار حياتها المهنية. اليوم، لابيل معروفة كمؤلفة كتب طبخ ومضيفة برامج طبخ كما هي معروفة بأغانيها. (ويمكنك أن تأخذ تلميحًا من تحول LaBelle من خلال التعرف على الأطعمة التي يجب أن تتناولها لتقليل مستويات السكر المرتفعة في الدم.)
درو باريمور: التخلص من الكحول واحتضان أنشطة نمط الحياة الشاملة
عندما صرخت الممثلة درو باريمور عندما رأت كائنًا فضائيًا في فيلم “ET the Extra-Terrestrial” عام 1982، عززت مكانتها كجزء من الجيل القادم من نجوم هوليود. ما لم يعرفه عامة الناس هو أن باريمور عانى منذ صغره من مرض الإدمان. كما قالت لصحيفة الغارديان، أرسلتها والدتها إلى مركز لإعادة التأهيل عندما كانت لا تزال مراهقة. (من الجدير بالذكر أن إعادة التأهيل ليست الطريقة الوحيدة لعلاج إدمان الكحول، فهناك أدوية فعالة لعلاج إدمان الكحول أيضًا).
واصلت باريمور المعركة لعدة عقود قبل أن تقرر أن تصبح رصينة في عام 2019. وعندما كانت ضيفة على برنامج CBS Mornings في عام 2021، اعترفت باريمور بأن الكحول “لم يخدم حياتها وحياتها”. وبحسب ما ورد، ركزت باريمور اهتمامها على أن تكون أكثر وعياً وتبحث عن علاجات بديلة، بما في ذلك اليوغا والوخز بالإبر، كجزء من التغييرات الشاملة في نمط حياتها.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).
كريستينا أبلغيت: اتباع نهج “هادئ وهادئ” في الحياة لإدارة مرض التصلب العصبي المتعدد
في أواخر الثمانينيات، تلقت كريستينا آبلجيت تقديرًا فوريًا لمواهبها الكوميدية بدور كيلي ابنة بوندي المبهجة في فيلم “متزوج… ولديه أطفال”. بدأ هذا المسلسل التلفزيوني حياتها المهنية، والتي اتبعت مسارًا ثابتًا من المشاريع طوال فترة البلوغ. ومع ذلك، أثناء تصوير فيلم Dead to Me في عام 2021، عانت من مشاكل في التوازن ووخز عصبي غير مريح (عبر ABC News). وأكد أحد الأطباء أن أعراضها كانت نتيجة مرض التصلب المتعدد (MS)، وهو مرض مزمن ومتقدم وغير قابل للشفاء يصيب جهاز المناعة الذاتية. وأكدت أبلجيت التشخيص في تغريدة، مشيرة إلى أن “الطريق كان صعبا”.
للتأقلم، تحاول Applegate تقليل تفاعلاتها الاجتماعية لتجنب الإفراط في التحفيز، مما قد يؤدي إلى تفاقم شدة أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد (عبر TODAY). وقالت لمجلة فانيتي فير في عام 2023: “أحب أن أبقي الأمر هادئًا وهادئًا قدر الإمكان”.
جورج لوكاس: إبقاء مستويات السكر في الدم منخفضة لعقود من الزمن
يعرف عشاق “Star Wars” أن جورج لوكاس هو المخرج الذي كان وراء امتيازهم المفضل خارج هذا العالم. ومع ذلك، قبل أن يتخلى عن الشهرة في السبعينيات بسبب فيلم الخيال العلمي الذي حقق نجاحا كبيرا، تلقى تشخيصا أجبره على إعادة تشكيل حياته.
عندما كان لوكاس شابًا بالغًا، قيل له إنه مصاب بمرض السكري. مع العلم أن المرض يمكن أن يهدد حياته (توفي جده بسبب مرض السكري، وفقًا لتقارير RadarOnline)، شرع في إدارة مستويات السكر في الدم لديه. على الرغم من أنه لم يكشف عن الاستراتيجيات الدقيقة وراء نجاحه، فإن حقيقة بقائه على قيد الحياة مع هذه الحالة منذ ما يقرب من 60 عامًا ليست أقل من رائعة. وكما تقول جمعية السكري في المملكة المتحدة، فإن لوكاس “شكل مثالاً رائعًا لملايين مرضى السكري” من خلال إظهار أنه من الممكن إبقاء المرض تحت السيطرة لعقود من الزمن.
توم هانكس: اتباع نظام غذائي صارم وممارسة التمارين الرياضية
أوصلت الثمانينيات توم هانكس إلى الشهرة من خلال أفلام ناجحة مثل “Splash” و”Big”. في الواقع، كان ملتزمًا جدًا بمهنته لدرجة أنه كان على استعداد لتغيير جسده ليناسب الدور. ومع ذلك، فقد اعترف في عام 2013 بأنه كان يتمنى لو لم يأخذ مثل هذه الحريات في نظامه الغذائي وممارسة الرياضة لأنه يعتقد أن القرار أدى إلى إصابته بمرض السكري. كما أوضح: “أنت تأكل الكثير من الطعام السيئ ولا تمارس أي تمرين عندما تكون ثقيلًا” (عبر مجلة Hello!). في الواقع، تدعم افتتاحية مجلة Diabetics لعام 2022 فكرة أن اتباع نظام غذائي اليويو يمكن أن يزيد من احتمالية إصابة شخص ما بمرض السكري.
بعد تشخيص حالته، قام هانكس بتجديد أسلوب حياته. وفقًا لموقع Diabetes Australia، يتبع هانكس نظامًا صارمًا يتمثل في ممارسة الرياضة لمدة ساعة كل يوم ومراقبة ما يأكله بعناية شديدة، كما يقترح مازحًا، أن نظامه الغذائي ممل.