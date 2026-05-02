نجوم السبعينيات والثمانينيات الذين غيروا نمط حياتهم بشكل جذري من أجل الصحة

عندما تتلقى تشخيصًا طبيًا غير متوقع، قد تحتاج إلى إصلاح عاداتك اليومية كجزء من علاجك طويل الأمد. في الواقع، إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يساعد في إدارة حالة مزمنة موجودة بشكل أفضل. يوضح الدكتور بليك آرثرز أن "العديد من العمليات المرضية تتأثر بأسلوب حياتك"، مضيفًا أن العديد من مقدمي الرعاية الصحية يقترحون أن يقوم المرضى الذين يعانون من حالات طبية بإجراء تعديلات مفيدة على نمط حياتهم (عبر Henry Ford Health).

أشارت مقالة نشرت عام 2023 في مجلة Nutrients إلى أن إعطاء الأولوية للأكل الغني بالمغذيات، واللياقة البدنية المنتظمة، والنوم الكافي يمكن أن يقلل من تأثيرات وحدوث الأمراض الأيضية وبعض أنواع السرطان. وفي الوقت نفسه، قامت دراسة أجريت عام 2020 في JAMA بتقييم بيانات من 116,043 شخصًا بالغًا للتحقيق في العلاقة المحتملة بين قلة استخدام النيكوتين، والتمارين الرياضية الروتينية، وتناول الكحول المحدود وتشخيص حالة مزمنة مثل مرض السكري. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا أنماط حياة أكثر صحة كانوا قادرين على العيش بدون أمراض لفترة أطول. لكن تغيير سلوكك ليس بالأمر السهل دائمًا، خاصة إذا كنت مجبرًا على إعادة التفكير في عالمك بأكمله. عندها يكون من المفيد أن نسمع عن قصص ملهمة للآخرين الذين نجحوا في إحداث تغييرات جذرية.

تم تشخيص إصابة الممثل جيف بريدجز، الحائز على جائزة الأوسكار عام 1972، بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية في عام 2020، مما يتطلب معركة لمدة عام لتحقيق الشفاء. كما أصيب بفيروس كوفيد-19 الذي وصفه بأنه أصعب من مرض السرطان. أخبر بريدجز AARP أنه استخدم مواهبه الموسيقية فقط “للتشويش” في طريقه خلال التجربة. بالإضافة إلى ذلك، في مقال موكب، ناقش الانخراط في تمارين تخفيف التوتر يوميًا للبقاء في “أخدود جيد”.

