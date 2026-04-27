نجوم المسرحية الهزلية المحبوبون في الثمانينيات الذين واجهوا السرطان بعد عقود

في عام 2013، أحدثت أنجلينا جولي ضجة عندما تحدثت عن تجربتها في إجراء عملية استئصال الثدي الوقائي في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت جولي أنها اتخذت القرار لأنها تحمل جين BRCA1 وشجعت الآخرين على الخضوع للاختبار أيضًا. وفقا لدراسة أجريت عام 2018 في أبحاث وعلاج سرطان الثدي، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاختبارات الجينية وعمليات استئصال الثدي المزدوجة الوقائية للنساء اللاتي لم يصبن بسرطان الثدي أو المبيض بعد نشر مقال الرأي. ووجدت الدراسة أيضًا أن المقال الافتتاحي أثبت أنه أكثر تأثيرًا على النساء اللاتي يعانين من سرطان الثدي في مكانه، وهو الأكثر قابلية للعلاج.

ليست جولي الشخصية المشهورة الوحيدة التي أثرت في فهم الجمهور للسرطان. وجدت دراسة أجريت عام 2005 في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن ربع 360 امرأة في الأربعينيات و140 رجلاً في الخمسينات من العمر كانوا أكثر عرضة للخضوع لتصوير الثدي بالأشعة السينية، أو فحص PSA، أو التنظير السيني، أو تنظير القولون بسبب تأييد المشاهير.

ومع ذلك، في بيان صحفي، حذر المؤلفون المشاركون في الدراسة من أن التأثير لا يخلو من المحاذير. قال الدكتور روبن لارسون، مدرس الطب في DMS: “الرسائل العاطفية من شخصيات جذابة للغاية قد تعرض للخطر قدرة المريض على اتخاذ قرار مستنير يعكس بشكل أفضل مدى تقديره الشخصي للمقايضات المعنية”. يعتقد المؤلفون أن المشاهير يجب أن يكونوا مخبرين للاختبار وليس مقنعين.

على مر السنين، رأينا العديد من نجوم المسلسلات الكوميدية في الثمانينيات يلعبون دور المخبر وليس المقنع – على الرغم من أن أحد النجوم من تلك الحقبة أظهر محاذير تأثير المشاهير في المجال الصحي من خلال كونه مؤيدًا للأدوية البديلة للسرطان.