نجوم المسرحية الهزلية المحبوبون في الثمانينيات الذين واجهوا السرطان بعد عقود

في عام 2013، أحدثت أنجلينا جولي ضجة عندما تحدثت عن تجربتها في إجراء عملية استئصال الثدي الوقائي في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت جولي أنها اتخذت القرار لأنها تحمل جين BRCA1 وشجعت الآخرين على الخضوع للاختبار أيضًا. وفقا لدراسة أجريت عام 2018 في أبحاث وعلاج سرطان الثدي، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاختبارات الجينية وعمليات استئصال الثدي المزدوجة الوقائية للنساء اللاتي لم يصبن بسرطان الثدي أو المبيض بعد نشر مقال الرأي. ووجدت الدراسة أيضًا أن المقال الافتتاحي أثبت أنه أكثر تأثيرًا على النساء اللاتي يعانين من سرطان الثدي في مكانه، وهو الأكثر قابلية للعلاج.
ليست جولي الشخصية المشهورة الوحيدة التي أثرت في فهم الجمهور للسرطان. وجدت دراسة أجريت عام 2005 في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن ربع 360 امرأة في الأربعينيات و140 رجلاً في الخمسينات من العمر كانوا أكثر عرضة للخضوع لتصوير الثدي بالأشعة السينية، أو فحص PSA، أو التنظير السيني، أو تنظير القولون بسبب تأييد المشاهير.
ومع ذلك، في بيان صحفي، حذر المؤلفون المشاركون في الدراسة من أن التأثير لا يخلو من المحاذير. قال الدكتور روبن لارسون، مدرس الطب في DMS: “الرسائل العاطفية من شخصيات جذابة للغاية قد تعرض للخطر قدرة المريض على اتخاذ قرار مستنير يعكس بشكل أفضل مدى تقديره الشخصي للمقايضات المعنية”. يعتقد المؤلفون أن المشاهير يجب أن يكونوا مخبرين للاختبار وليس مقنعين.
على مر السنين، رأينا العديد من نجوم المسلسلات الكوميدية في الثمانينيات يلعبون دور المخبر وليس المقنع – على الرغم من أن أحد النجوم من تلك الحقبة أظهر محاذير تأثير المشاهير في المجال الصحي من خلال كونه مؤيدًا للأدوية البديلة للسرطان.
توفيت سوزان سومرز بسبب السرطان
خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس في يناير 2020، كشفت سوزان سومرز أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان ثلاث مرات عندما كانت في برنامج “شركة الثلاثة”. بالإضافة إلى ذلك، في الثلاثينيات من عمرها، اكتشف الأطباء أيضًا سرطان الجلد الخبيث أو سرطان الجلد على ظهرها. بعد ذلك، عندما ظهرت في برنامج “Larry King Live” في عام 2001، قالت سومرز إن الأطباء اكتشفوا ورمًا سرطانيًا في ثديها في عام 2000. في ذلك الوقت، كانت قد تلقت العلاج الإشعاعي ولكن لم يكن لديها أي نية للحصول على العلاج الكيميائي لأنها أرادت تجربة الطب المثلي.
خلال مقابلة عام 2007 مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أعلنت سومرز بفخر أنها خالية من السرطان. وفي كتابها “Knockout” الذي صدر عام 2008، كشفت نجمة “Step by Step” أن الأطباء أخبروها ذات مرة عن طريق الخطأ أن السرطان الذي تعاني منه قد انتشر في جميع أنحاء جسدها. وكتبت عن رد فعلها على التشخيص الخاطئ: “لقد ذهبت إلى وادي الخوف. رأيت موتي، كان الأمر مروعا”. أثار الكتاب جدلاً ملحوظًا في المجتمع الطبي لأنه دعا إلى علاج بديل للسرطان بدلاً من العلاج الكيميائي. في السنوات التالية، استمر تاريخ سوزان سومرز المعقد مع سرطان الثدي للأسف.
في يوليو 2023، لجأت رائدة الأعمال إلى إنستغرام لمشاركة خبر تشخيص إصابتها بسرطان الثدي مرة أخرى. في بيان إضافي تمت مشاركته مع Entertainment Tonight، كتبت سومرز أنه على الرغم من انخفاض قلبها في كل مرة سمعت فيها الأخبار المخيفة، إلا أنها كانت لا تزال قادرة على التحمل وبدأت بسرعة في الاستعداد العقلي للعلاج. وفي أكتوبر 2023، توفي سومر عن عمر يناهز 76 عامًا. تم إدراج سبب وفاة سوزان سومر على أنه “سرطان الثدي مع ورم خبيث في الدماغ”، بحسب The Blast.
تم تشخيص إصابة ميندي كوهن بالسرطان مرتين
في حديثها إلى مجلة People في عام 2017، شاركت ميندي كوهن، التي لعبت دور ناتالي جرين في فيلم The Facts of Life، أنها سمعت أجراس الإنذار تنطلق في ذهنها عندما شعرت بالإرهاق الشديد لدرجة أنها لم تتمكن من مواصلة نزهة عادية حول حيها في عام 2012. وبعد إجراء بعض الاختبارات، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. على مدى السنوات الخمس التالية، كان على كوهن أن يخضع لعملية استئصال الثدي المزدوج، والعلاج الكيميائي، والإشعاع. اعترفت نجمة المسرحية الهزلية في الثمانينيات بأن تفاؤلها تلقى ضربة كبيرة بعد عودة السرطان وانتشاره أثناء العلاج.
بعد أن قالت إنها وجدت نفسها تشعر بالقلق دائمًا بشأن موعد وصول نوبة الأخبار السيئة التالية، اعترفت كوهن قائلة: “لقد شعرت بالإحباط والغضب. لم أستطع التحكم في أي من هذا. لم أتمكن من إصلاحه”. كما أنها أخذت فجوة من هوليوود للتركيز على علاجها. ومع ذلك، فقد شفيت في نهاية المطاف من السرطان واختارت الانفتاح على تشخيصها للعالم فقط عندما شعرت بأنها مستعدة. وفي هذه الأثناء، اعتمدت على جوش كيلمر بورسيل وبرنت ريدج، الزوجين من فيلم The Fabulous Beekman Boys، للحصول على الدعم.
للمضي قدمًا، كان كوهن متحمسًا للرحلة إلى ماتشو بيتشو والحصول على المزيد من العروض التمثيلية. لسوء الحظ، رحلتها مع السرطان لم تنته عند هذا الحد. بعد انقطاع عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة شهر، انتقل الممثل الصوتي “ما الجديد، سكوبي دو” إلى Instagram في أبريل 2026 لمشاركة تحديث صحي، وكتب، “(أنا) كنت بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت لأنني اضطررت إلى التخلص من السرطان **.” وبعد أن شكرت فريقها من الأطباء والممرضات، كتبت كوهن: “سوف أتعافى لمدة أسبوعين آخرين ثم أستعد لمغامرتي التالية. فصاعدًا! اللعنة على السرطان!”
ثبت أن تشخيص فاليري هاربر الكئيب للسرطان غير صحيح
تعد رحلة فاليري هاربر الصحية دليلاً آخر على حقيقة أنه من الممكن أن تصاب بسرطان الرئة حتى لو لم تدخن أبدًا. في حديثها لمجلة AARP في سبتمبر 2013، قالت نجمة “Rhoda” إنها خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث من رئتها في عام 2009. وبعد أن أصبحت خالية من السرطان، اختارت غير المدخنة إبقاء تشخيصها طي الكتمان للسنوات التالية. بينما كانت في منتصف تدريباتها على مسرحية “Looped” في برودواي عام 2013، واجهت بشكل عشوائي صعوبة في تذكر سطورها ووجدت صعوبة في التحدث.
وبعد زيارة المستشفى، علم الأطباء أنها مصابة بسرطان الدماغ في مراحله النهائية. في مقابلة أجرتها مجلة People في مارس 2013، قالت نجمة برنامج “The Mary Tyler Moore Show” إنها لم تُمنح سوى ثلاثة أشهر لتعيشها. وشددت هاربر على أنها لم تدع عقلها ينشغل بأفكار الموت وركزت بدلا من ذلك على عيش اللحظة. ومع ذلك، فإن تشخيصها لم يثبت صحته من خلال لقطة طويلة. وفي حديثها إلى شبكة فوكس نيوز في سبتمبر 2017، تناولت نجمة “عائلة هوجان” صحتها قائلة: “الآن مرت خمس سنوات بدلاً من ثلاثة أشهر… والأمر هو أن الجميع سيموتون بطريقة أو بأخرى. فلماذا لا تحاربونه؟ سأحارب هذا. سأرى طريقة”.
في بيان صدر في يوليو 2019 تمت مشاركته على فيسبوك، قال زوج هاربر، توني كاشيوتي، إنه رفض وضعها في رعاية المسنين وظل هو القائم على رعايتها الأساسي لاحترام التزامهما الزوجي الذي دام 40 عامًا تجاه بعضهما البعض. توفي هاربر في الشهر التالي عن عمر يناهز الثمانين عامًا.
تم تشخيص إصابة ديف كولير بمرضين من السرطان خلال عام تقريبًا
خلال ظهوره في نوفمبر 2024 على برنامج “Today”، قال ديف كولير، الذي لعب دور العم جوي في فيلم “Full House”، أنه وجد كتلة صغيرة حول منطقة الفخذ بعد فترة وجيزة من مرضه. وبعد إجراء بعض الاختبارات، اكتشف الأطباء أنه مصاب بالمرحلة الثالثة من سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، وهو نوع من سرطان الدم. في البداية، كان الممثل الكوميدي قلقًا بشكل مفهوم بشأن تشخيصه في مرحلة متأخرة. ومع ذلك، تلاشت مخاوف كولييه إلى حد كبير عندما علم أن معدل الشفاء من السرطان لا يزال يصل إلى 90٪.
ومع ذلك، فإن احتمال الخضوع للعلاج الكيميائي كان لا يزال أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة له. قبل الذهاب إلى موعده الأول، كان قد حلق شعره. ثم، خلال ظهوره عام 2025 في برنامج “اليوم”، ذكر كولييه أن العلاج الكيميائي كان “مرهقًا”. ومع ذلك، كان العلاج ناجحا في علاج سرطان الدم. لسوء الحظ، لم يخرج من الغابة بعد، حيث تم تشخيص إصابته بسرطان اللسان في مرحلة مبكرة من خلال فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET). كجزء من علاجه، كان على الممثل الكوميدي أن يخضع لـ 35 جولة من الإشعاع.
تحدث كولييه أيضًا عن كيفية تأثير تلقي تشخيصين بالسرطان في مثل هذه الفترة القصيرة عليه، قائلاً: “إنه أمر عاطفي. إنه أمر مرهق نفسيًا. إنه أيضًا استنزاف كبير لزوجتي ميليسا، وهو أكبر استنزاف لي، رؤية كيف يؤثر هذا عليها”. ومع ذلك، كان يتطلع إلى الانتهاء من علاجه بالإشعاع في ليلة رأس السنة الجديدة عام 2025. وأثناء ظهوره في برنامج “Good Morning America” في فبراير 2026، كشف كولييه بسعادة أن السرطانين اللذين أصيب بهما في حالة شفاء. كما استخدم الأضواء بشكل خاص لتشجيع الناس على إجراء فحوصات منتظمة يمكن أن تساعد في تشخيص السرطان.
تلقت شارلوت راي تشخيصين بالسرطان
في مقطع فيديو على YouTube في يناير 2011 لـ UCLA Health، شاركت شارلوت راي (إدنا جاريت من “حقائق الحياة”) أنه تم تشخيص إصابتها بسرطان البنكرياس في عام 2009. في ذلك الوقت، لم تظهر على راي أي أعراض بشكل ملحوظ ولكنها خضعت لفحص روتيني لأن لديها تاريخ عائلي من السرطان. وكشفت الاختبارات الإضافية أن سرطانها لم ينتشر ولكنه كان ينمو بسرعة. وفي حديثها لمجلة أبيليتي، كشفت راي أن علاجها شمل ستة أشهر من العلاج الكيميائي بالإضافة إلى عملية جراحية لإزالة الورم والطحال.
كما اعترفت نجمة “Diff’rent Strokes” بأنها قامت بتهدئة أعصابها قبل الجراحة بمساعدة المنوم المغناطيسي، الذي ساعدها على ملء عقلها بالأفكار الإيجابية. ومع خطة العلاج، أصبح راي خاليًا من السرطان في النهاية. خلال مقابلة أجريت في أبريل 2017 مع مجلة People، قالت راي إن الناس لم يلاحظوا أنها فقدت شعرها أثناء العلاج لأنها ارتدت بعض الشعر المستعار الرائع. وكشفت الفتاة البالغة من العمر 91 عامًا أيضًا أنه تم تشخيص إصابتها بسرطان العظام.
في ذلك الوقت، لم تكن راي متأكدة مما إذا كانت تريد الخضوع للعلاج أو العيش بسلام ما تبقى من أيامها. ومع ذلك، كانت تميل نحو العلاج لأنها لم تواجه أي آثار جانبية ضارة في المرة الأولى. قال راي: “لقد عشت حياة رائعة، لكن هناك الكثير من الأشياء الرائعة التي تحدث”. “أود أن أختار (كذا) الحياة. أنا ممتن للحياة التي أعيشها بالفعل.” في أغسطس 2018، توفيت راي عن عمر يناهز 92 عامًا. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، قال ابنها لاري شتراوس إن وفاتها يمكن أن تُعزى إلى أسباب عديدة، بما في ذلك سرطان العظام وأمراض مثل قصور القلب المتعدد.