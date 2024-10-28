نجوم تجاريون انتهى بهم الأمر في السجن

تُعرف الولايات المتحدة بأنها أرض الفرص – المكان الذي من المفترض أن يتمكن أي شخص من الخروج منه وتحقيق أحلامه. وفي أمريكا، يأتي الوصول إلى مكانة المشاهير غالبًا مع مكافأة إضافية: الوصول المفاجئ للصفقات التجارية. فرصة عرض الإعلانات الأمامية للعلامات التجارية الضخمة التي تقدم أموالاً تغير حياتك للترويج لسلعها وخدماتها في ذروة الشهرة.
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لكن الصفقات التجارية لا تعتمد عادة على شهرة الشخصية التي تواجه الإعلان فحسب، بل تعتمد أيضًا على سمعتها. لكي يشتري المستهلكون منتجًا ما، يجب عليهم أيضًا أن يثقوا به، ويمتد ذلك إلى الثقة في الشخص الذي يحاول بيعه لهم. على هذا النحو، عندما يواجه النجوم فضائح شخصية، خاصة تلك التي تنطوي على جريمة وسجن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسارة العقود التجارية وملايين الدولارات التي يمثلونها. فيما يلي أهم الأعمال التجارية التي سقطت من النعمة، وبعض الحالات التي توضح كيف يمكن لمرور الوقت أن يحدث العجائب في بعض الأحيان.
جاريد فوغل
واحدة من أكثر القصص شهرة لنجم تجاري واجه سقوطًا عظيمًا في نظر الجمهور هي قصة الكندي جاريد فوغل. أكدت الإعلانات التي واجهها لسلسلة الوجبات السريعة Subway أنه خسر 245 رطلاً من نظام غذائي يتكون أساسًا من شطائره. يقال إن فوغل قاد جزءًا كبيرًا من نمو الشركة منذ أن بدأ الظهور لأول مرة في إعلاناتها في عام 2000.
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كان هناك بعض الجدل المبكر حول الادعاءات التي طرحتها Fogle في الإعلانات. لاحظ النقاد أن شطائر صب واي، التي يمكن للعملاء إعدادها وفقًا لمواصفاتهم الدقيقة، ليست في كثير من الأحيان صحية كما تقترح الإعلانات التجارية. ولكن تم إلغاء تذكرة وجبة Fogle’s Subway في عام 2015 عندما ظهرت أنباء عن اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم جنسية مع أطفال. كان اعتقاله بمثابة ضربة للعلامة التجارية للوجبات السريعة، حيث تساءل المعلقون عن كيفية تعافي الشركة، التي كانت تكافح بالفعل للحفاظ على هيمنتها على السوق. مع مرور السنين، اتجهت العلامة التجارية نحو نجوم آخرين لإعلاناتها، ولا يزال فوغل خلف القضبان، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.
كيفن ترودو
يبحث العديد من الأشخاص حول العالم عن معلم لمساعدتهم في التغلب على صعوبات الحياة، وبالنسبة للعديد من الأمريكيين في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان هذا المعلم هو كيفن ترودو. مؤلف ورجل أعمال كان له حضور شبه دائم على شاشة التلفزيون في وقت متأخر من الليل، وساعده سحره الفضي على بيع مجموعة من المنتجات بما في ذلك أجهزة تخفيف الألم المشبوهة والكتب المتخصصة في مواضيع متنوعة مثل فقدان الوزن، وتدريب الذاكرة، والتمويل، وإدارة الديون. لكن ما لم يعرفه عملاؤه هو أن ترودو قضى ذات مرة عامين خلف القضبان بعد إدانته بتهمة الاحتيال على بطاقات الائتمان. لكن تلك لم تكن نهاية جرائم ترودو. طوال سنوات شهرته، اضطر هو وشركاته إلى سداد العديد من التسويات والغرامات بسبب الادعاءات المشكوك فيها التي قدمها في كتبه وإعلاناته التجارية.
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في عام 2009، أمره قاض فيدرالي بدفع غرامة تزيد عن 37 مليون دولار نتيجة تحريف أحدث خطة لنظامه الغذائي، الموضحة في كتابه “علاج فقدان الوزن، لا يريدونك أن تعرف عنه”. ” على الرغم من أن المحققين كشفوا أن ترودو قد جنى مئات الملايين من خلال عطاياه، إلا أنه ادعى أنه ليس لديه أصول خاصة به ورفض بشكل أساسي دفع الغرامة. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2014 بتهمة الازدراء الجنائي. ولا تزال السلطات تحاول إجبار ترودو على دفع الأموال المستحقة عليه.
مارثا ستيوارت
كانت مارثا ستيوارت ذات يوم ملكة نظيفة في مجال التدبير المنزلي الأمريكي. صعدت إلى الشهرة من خلال عملها في مجال تقديم الطعام في أواخر السبعينيات، وفي السنوات التي تلت ذلك، أصبحت مؤلفة الأكثر مبيعًا من خلال أمثال كتابها الأول “Entertaining”، وكتب مثل “Martha Stewart’s Christmas” التي تلت ذلك. وبحلول التسعينيات، كانت على رأس إمبراطورية إعلامية هائلة، مع مجلاتها الخاصة، وبرامجها التلفزيونية، وبرامجها الإذاعية، وصفقاتها التجارية التي لا تعد ولا تحصى. اعتمد عملها الإعلاني على المهارات التي تعلمتها عندما كانت مراهقة، عندما لعبت دور البطولة لأول مرة في الإعلانات التجارية لشركة Unilever، ثم لاحقًا لعلامة تجارية للسجائر.
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كان كل ذلك مهددًا بالانهيار في عام 2002، بعد ثلاث سنوات من إطلاق شركة Martha Stewart Living Omnimedia, Inc. في بورصة نيويورك. تم الكشف عن أنه تم التحقيق مع ستيوارت بتهمة التداول من الداخل، وتم اتهامها لاحقًا بارتكاب جرائم عديدة بما في ذلك الاحتيال وعرقلة العدالة. وحُكم عليها بالسجن لمدة خمسة أشهر في فبراير/شباط 2004، على الرغم من أنها عادت بسهولة إلى الحياة العامة والإعلانات التجارية – بما في ذلك الإعلان أعلاه – بعد إطلاق سراحها.
او جي سيمبسون
كانت قضية القتل المرفوعة ضد نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق أو جيه سيمبسون واحدة من أكثر القصص الإخبارية التي تم الحديث عنها في العقود الأخيرة. وشهدت “محاكمة القرن” اتهامه بقتل زوجته السابقة نيكول براون وصديقها رون جولدمان في 12 يونيو 1994. وقد حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق في ذلك الوقت – بما في ذلك البث المباشر الرائع لبرنامج تلفزيوني. مطاردة سيارة الشرطة التي شارك فيها قبل أن يستسلم للسلطات – ظلت المحاكمة وحياة سيمبسون بشكل عام نقاط حوار ثقافية شعبية منذ ذلك الحين.
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لكن قضية سيمبسون استُخدمت أيضًا كمنظور يمكن من خلاله فحص المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت. والجدير بالذكر أن السلسلة الوثائقية لعام 2016 “OJ: Made in America” أعطت لجيل جديد من المشاهدين فكرة مذهلة عن التقلبات والمنعطفات العديدة في القصة. ومن بين الاكتشافات التي يقدمها المسلسل لأولئك الذين لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت هو الملف الشخصي المذهل الذي تمتع به سيمبسون قبل محاكمته. جاءت أول صفقة تأييد له في عام 1970، عندما وقع مع جنرال موتورز بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار (حوالي 2 مليون دولار في عام 2024). وقع لاحقًا عقدًا مربحًا وطويل الأمد مع شركة تأجير السيارات Hertz، ولعب سيمبسون دور البطولة في حملتها “Superstar in Rent-a-Car”.
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لم تكن محاكمة القتل آخر مشاكله البارزة. في عام 2008، تم سجنه بعد إدانته بمحاولة سرقة فاشلة وتم إطلاق سراحه المشروط في عام 2017. وتوفي بسبب السرطان في 10 أبريل 2024.
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