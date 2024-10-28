نجوم تجاريون انتهى بهم الأمر في السجن

كانت قضية القتل المرفوعة ضد نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق أو جيه سيمبسون واحدة من أكثر القصص الإخبارية التي تم الحديث عنها في العقود الأخيرة. وشهدت “محاكمة القرن” اتهامه بقتل زوجته السابقة نيكول براون وصديقها رون جولدمان في 12 يونيو 1994. وقد حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق في ذلك الوقت – بما في ذلك البث المباشر الرائع لبرنامج تلفزيوني. مطاردة سيارة الشرطة التي شارك فيها قبل أن يستسلم للسلطات – ظلت المحاكمة وحياة سيمبسون بشكل عام نقاط حوار ثقافية شعبية منذ ذلك الحين.

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لكن قضية سيمبسون استُخدمت أيضًا كمنظور يمكن من خلاله فحص المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت. والجدير بالذكر أن السلسلة الوثائقية لعام 2016 “OJ: Made in America” ​​​​أعطت لجيل جديد من المشاهدين فكرة مذهلة عن التقلبات والمنعطفات العديدة في القصة. ومن بين الاكتشافات التي يقدمها المسلسل لأولئك الذين لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت هو الملف الشخصي المذهل الذي تمتع به سيمبسون قبل محاكمته. جاءت أول صفقة تأييد له في عام 1970، عندما وقع مع جنرال موتورز بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار (حوالي 2 مليون دولار في عام 2024). وقع لاحقًا عقدًا مربحًا وطويل الأمد مع شركة تأجير السيارات Hertz، ولعب سيمبسون دور البطولة في حملتها “Superstar in Rent-a-Car”.

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لم تكن محاكمة القتل آخر مشاكله البارزة. في عام 2008، تم سجنه بعد إدانته بمحاولة سرقة فاشلة وتم إطلاق سراحه المشروط في عام 2017. وتوفي بسبب السرطان في 10 أبريل 2024.

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