نجوم لا يستطيعون تحمل كارلوس سانتانا

بصفته القوة الموسيقية الرئيسية والقطعة المركزية التي ترأس التشكيلة المتطورة باستمرار لفرقة سانتانا، يعد كارلوس سانتانا أحد أنجح الشخصيات وأكثرها استمرارًا واحترامًا في عالم الروك. لعبت فرقته في وودستوك، وساعدت في تعريف وترويج موسيقى الروك السايكدلية والروك اللاتيني، وباعت ملايين الألبومات، وتم إدخالها إلى قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل تاريخيًا، واستمتعت بإعادة اختراع الألفية بألبوم يضم مغنيين أصغر سنًا أسفر عن أغنية “Smooth”، إحدى أنجح الأغاني الفردية على الإطلاق. أولاً وقبل كل شيء، كارلوس سانتانا عازف جيتار، وواحد من المواهب والقدرات الفائقة، وأشاد به النقاد والموسيقيون الآخرون باعتباره أحد أعظم من حملوا الآلة على الإطلاق.

ولكن هذا ليس كافياً بالنسبة لبعض الناس. فالرجل الذي يتمتع بمهارة خارقة في العزف على الجيتار والذي سجل ألبوماً بعنوان “Supernatural” ليس سوى إنسان عادي في نهاية المطاف، وقد أزعج عدداً من الأشخاص البارزين على مدار أكثر من خمسين عاماً كأيقونة لموسيقى الروك. وكثيراً ما تخرج الخلافات بين الموسيقيين عن نطاق السيطرة، وقد وجد كارلوس سانتانا، الذي يبدو هادئاً ومهتماً بالموسيقى، نفسه متورطاً في بعض هذه الخلافات. وفيما يلي أشهر الأشخاص، وجميعهم من زملائه الموسيقيين، الذين لا يحبون كارلوس سانتانا وأعماله.