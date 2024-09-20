نجوم لا يستطيعون تحمل كارلوس سانتانا

بصفته القوة الموسيقية الرئيسية والقطعة المركزية التي ترأس التشكيلة المتطورة باستمرار لفرقة سانتانا، يعد كارلوس سانتانا أحد أنجح الشخصيات وأكثرها استمرارًا واحترامًا في عالم الروك. لعبت فرقته في وودستوك، وساعدت في تعريف وترويج موسيقى الروك السايكدلية والروك اللاتيني، وباعت ملايين الألبومات، وتم إدخالها إلى قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل تاريخيًا، واستمتعت بإعادة اختراع الألفية بألبوم يضم مغنيين أصغر سنًا أسفر عن أغنية “Smooth”، إحدى أنجح الأغاني الفردية على الإطلاق. أولاً وقبل كل شيء، كارلوس سانتانا عازف جيتار، وواحد من المواهب والقدرات الفائقة، وأشاد به النقاد والموسيقيون الآخرون باعتباره أحد أعظم من حملوا الآلة على الإطلاق.
ولكن هذا ليس كافياً بالنسبة لبعض الناس. فالرجل الذي يتمتع بمهارة خارقة في العزف على الجيتار والذي سجل ألبوماً بعنوان “Supernatural” ليس سوى إنسان عادي في نهاية المطاف، وقد أزعج عدداً من الأشخاص البارزين على مدار أكثر من خمسين عاماً كأيقونة لموسيقى الروك. وكثيراً ما تخرج الخلافات بين الموسيقيين عن نطاق السيطرة، وقد وجد كارلوس سانتانا، الذي يبدو هادئاً ومهتماً بالموسيقى، نفسه متورطاً في بعض هذه الخلافات. وفيما يلي أشهر الأشخاص، وجميعهم من زملائه الموسيقيين، الذين لا يحبون كارلوس سانتانا وأعماله.
جين سيمونز
جين سيمونز، عازف الجيتار باس الأكثر شهرة والأقل شهرة في فرقة كيس، والذي ينفث النار وينفث الدماء ويضع المكياج، صنع الكثير من الأعداء في عالم الموسيقى. لقد انتقد أمثال أكسل روز ومادونا وفرقة إن دبليو إيه، لكنه ليس الشخص الذي بدأ الخلاف مع كارلوس سانتانا. تُعَد حفلات كيس عرضًا هادفًا، مع الألعاب النارية والقطع المحددة والمسرحية الوفيرة. في عام 2005، قام سانتانا بتدمير نهج كيس في الأداء، وخص سيمونز بالذكر في هذه العملية. قال سانتانا (عبر موقع فار أوت): “إنه ليس موسيقيًا، إنه فنان. كيس هو ترفيه لاس فيجاس، لذلك فهو لا يعرف ما هي الموسيقى على أي حال. لهذا السبب يرتدي كل هذه الأشياء. لا يحتاج الموسيقي إلى قناع أو ماسكارا. هناك فرق بين الفنان والموسيقي”.
بعد أربع سنوات، قدم سيمونز ردًا كاملاً على انتقادات سانتانا خلال مقابلة حول جولة حفلات موسيقية مع فوكس 5، وهي محطة من لاس فيجاس التي تعرضت للإهانة أيضًا. قال سيمونز (عبر Blabbermouth): “لقد حان الوقت لنخرج ونظهر للصغار كيف يفعل الكبار ذلك”. “لقد سئمت من هذه الفرق مثل كارلوس سانتانا التي تنظر إلى حذائه وتعتقد أن هذا حفل روك. انزلوا من على المسرح”.
برنت هيندز
بصفته المغني الرئيسي والعازف الأساسي لفرقة Mastodon التي تقدم موسيقى الميتال الثقيلة والتجريبية، فإن برينت هيندز يفهم عازفي الجيتار الآخرين، مثل كارلوس سانتانا. كما أن لديه أذواقًا محددة للغاية، ولا يخشى التحدث عن شخصيات صناعة الموسيقى التي لا يهتم بها، حتى تلك التي تبدو غير قابلة للمس. هيندز من بين النجوم القلائل الذين لا يستطيعون تحمل ديف غرول، وهو ليس من المعجبين بسانتانا المعاصر أيضًا.
لا يكره هيندز بالضرورة سانتانا، الفرقة، أو كارلوس سانتانا، الشخص. “لقد أحببت سانتانا – احببت “أنا لا أكره سانتانا،” قال هيندز لـ The AV Club، مؤكداً على الفعل الماضي. غضبه ونفوره من الموسيقي يجلس فقط مع “Smooth”، التعاون البوب من ألبوم “Supernatural” لعام 1999، مع مغني Matchbox Twenty روب توماس الذي قدم نظيرًا صوتيًا لغيتار سانتانا الغنائي. قضت الأغنية 12 أسبوعًا في المرتبة الأولى وفازت بثلاث جوائز جرامي، بما في ذلك أغنية العام. قال هيندز عن “Supernatural”: “أنا لا أكره سانتانا. أريد توضيح ذلك. أنا لا أكره سانتانا على الإطلاق. أنا فقط أكره أنه صنع هذا الألبوم الرهيب حقًا”. أما بالنسبة لـ “Smooth”، فلن يبالغ هيندز في الكلمات. قال: “إنها مثل شخص يأخذ مقشرة جزر ويضعها في أذنيك ويسلخ أذنيك. إنه مجرد – إيش! مجرد الحديث عنها، أشعر بالانزعاج”.
باكيتو دي ريفيرا
في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005، فازت أغنية “Al Otro Lado Del Rio” من فيلم “The Motorcycle Diaries” بجائزة أفضل أغنية أصلية. استند فيلم الرحلة على الطريق في أمريكا الجنوبية إلى كتابات الثوري تشي جيفارا، وعندما أدى كارلوس سانتانا أغنية “Al Otro Lado Del Rio” في حفل توزيع جوائز الأوسكار، فعل ذلك وهو يرتدي قميصًا يحمل صورة جيفارا بالإضافة إلى قلادة صليب. كان جيفارا شخصية بارزة في الحركة السياسية التي نصبت الشيوعية في كوبا في أواخر الخمسينيات. سجنت الثورة الكوبية وما تلاها الآلاف وقتلت ما يصل إلى 141000 شخص، بما في ذلك المسيحيون الذين لم تتوافق معتقداتهم الدينية مع الشيوعية.
إن العديد من الكوبيين يحملون جيفارا مسؤولية إراقة الدماء، ومن بينهم عازف الساكسفون الحائز على جوائز ورائد موسيقى الجاز اللاتينية باكيتو دي ريفيرا. وفي أعقاب حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005، نشر دي ريفيرا رسالة مفتوحة موجهة إلى سانتانا. كتب دي ريفيرا (مترجم من الإسبانية، عبر مدونة بابالو): “لقد أظهرت غبائك من خلال الظهور في حفل توزيع جوائز الأوسكار مرتديًا صليبًا كبيرًا فوق قميص يحمل الصورة النمطية لجزار لا كابانا، وهي الطريقة التي يعرف بها الكوبيون تشي جيفارا الذين عانوا بشكل مؤسف تحت قيادته في السجن المذكور”. “كان أحد هؤلاء الكوبيين ابن عمي بيبو، الذي سُجن هناك على وجه التحديد لأنه مسيحي. نفس الشخص الذي يخبرني دائمًا بمرارة كيف كان يسمع من زنزانته فرق الإعدام عند الفجر”. كما شبه دي ريفيرا أداء سانتانا بأنه “صفعة على وجه هؤلاء الشباب الكوبيين الذين اضطروا في الستينيات إلى الاختباء حتى يتمكنوا من الاستماع إلى تسجيلاتك”.