ميلانو – كانت هناك بعض المشاعر المؤلمة قبل عام، عندما تم اختيار الدول الأربع من جانب واحد من قبل NHL في عودة أقل لروسيا إلى لعبة الهوكي الدولية الأفضل على الإطلاق، ولم تشمل أمثال التشيك، التي فازت ببطولة العالم IIHF في الصيف السابق.

والأمر نفسه ينطبق على سلوفاكيا، وكذلك سويسرا، وكذلك ألمانيا، أي نوع من البطولات يمكن أن يطلق على نفسه لقب الأفضل على الأفضل بدون الدينامو الشاب يوراج سلافكوفسكي أو الحكيم العجوز رومان يوسي أو ناهيك عن ليون درايسيتل الذي يبدو قوياً رغم ذلك؟

لا توجد بطولة بالطبع، وبالتأكيد ليس هذه الألعاب الأولمبية، حيث تتنافس 12 دولة – مرة أخرى، بدون روسيا، التي لا تزال خاضعة لعقوبات عادلة بسبب غزو أوكرانيا – على الميدالية الذهبية ابتداءً من يوم الأربعاء عندما يواجه السلوفاك الفنلنديون.

وعلى الرغم من كل الاهتمام المفهوم بالولايات المتحدة وكندا والسويد وفنلندا، فإن الأمر لا يتعلق بأربعة منتخبات ثم الجميع.

ربما يكون لدى الدول المحبة للهوكي، مثل التشيك، حيث ملأت ساحة البلدة القديمة في براغ، وحيث كان ديفيد باسترناك يشرب البيرة بعد بطولة العالم 2024، ما تقوله عن ذلك.

وقال باسترناك، نجم بروينز الذي لوح بالعلم التشيكي في حفل الافتتاح: “كنت أنتظر هذا طوال نصف مسيرتي”. “بالنسبة لطفل في أوروبا، ليس لديك فرصة كبيرة لمشاهدة دوري الهوكي الوطني (NHL) بسبب تغير الوقت، لذلك كل ما تفعله هو مشاهدة الألعاب الأولمبية والمنتخب الوطني. إنه شعور رائع، الاستمتاع بكل يوم. أريد أن يبدأ، ولكن في الوقت نفسه، أعلم أنه عندما يبدأ، فإنه سوف يسير بسرعة.”

تعتبر سويسرا وتشيكيا، اللتان تضمان أكبر عدد من لاعبي NHL من الفرق غير الأربع، أكبر تهديدات للميداليات في تلك المجموعة.

ولكن حتى أمثال ألمانيا، التي تضم درايسيتل ونجم أعضاء مجلس الشيوخ تيم ستوتزل، ولاتفيا، التي كادت أن تزعج كندا بأداء حارس المرمى كريستس جودليفسكيس 55 تصديًا في ألعاب 2014، يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

قال إلفيس ميرزليكينز، حارس مرمى لاتفيا هذه المرة: “عندما فزنا بالميدالية البرونزية في بطولة العالم، قضى رئيسنا الوطني (إيجيلز ليفيتس) عطلة في ذلك اليوم”. “إذا كنا سنجلب الميداليات إلى الوطن من الألعاب الأولمبية، فلا أعرف ما الذي سيحدث. ربما سيبنون تمثالًا لنا.”

يعترف جناح آيلاندرز أوندريج بالات، الذي جاء في المركز الثالث المخيب للآمال في المجموعة مع التشيك في ألعاب سوتشي 2014، بأن بلاده ليست المرشحة هنا.

وقال بالات لصحيفة The Post: “لكن أي شيء يمكن أن يحدث في تلك المباريات”. “لذلك سنبذل قصارى جهدنا، ونلعب بنظام جيد، ونتبعه. ونأمل أن نتمكن من مفاجأة بعض الفرق.”

وسيفتتح المنتخب التشيكي مباراته الافتتاحية أمام كندا القوية يوم الخميس بعد ساعات قليلة من بدء السويسريين حملتهم ضد فرنسا المستضعفة.

على عكس الولايات المتحدة وكندا، اللتين غالبًا ما تجلبان فرقًا غير مكتملة إلى بطولة العالم كل ربيع، فهذه هي البلدان التي يتم فيها التعامل مع بطولة IIHF السنوية على أنها صفقة كبيرة، وبالتالي لا تختلف قوائمها على الإطلاق عما أحضروه إلى إيطاليا.

وقال جوزي لصحيفة The Post: “نحن بالتأكيد مجموعة واثقة من نفسها”. “أعتقد أن إحدى نقاط قوتنا هي أننا لعبنا مع بعضنا البعض لبضعة عوالم الآن. الكثير من اللاعبين يعرفون بعضهم البعض جيدًا حقًا. وأعتقد أن لعبة فريقنا هي قوتنا.

“عندما نواجه فرقًا كبيرة، عليك أن تلعب كفريق بأفضل ما يمكنك. يجب أن تلعب مباراة جماعية جيدة. أعتقد أن هذه إحدى نقاط قوتنا. أعتقد أننا نفهم من هم المرشحون، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى الاختباء. لدينا بالتأكيد ثقة كبيرة في مجموعتنا.”

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

بعد أن تدرب السويسري لأول مرة هنا يوم الأحد، وصف يوسي هذا الفريق بأنه أفضل فريق وطني لعب فيه على الإطلاق.

من المحتمل أن يعني قرب ميلانو من سويسرا – على بعد 45 دقيقة فقط بالسيارة من مدينة تشياسو الحدودية – أن المنتخب الوطني يحظى بدعم جيد هنا. كما أن ثلاثي الشياطين في فريقهم يتمتع بالفعل بالكثير من الكيمياء

وقال نيكو هيشير، أحد هؤلاء الثلاثة إلى جانب تيمو ماير وجوناس سيجنثالر: “إنك تكبر وأنت تشاهد هذه الأحداث الكبيرة، مثل الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية”. “إنه يحدث كل أربع سنوات فقط. من الرائع جدًا أن نختبر هذا الآن. لقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكن جميع اللاعبين سعداء جدًا بكونهم جزءًا منه.”