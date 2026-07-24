نحن مهووسون بهذا الكرسي الدوار CB2 Dupe: سجل مشاعر آرت ديكو الفورية مقابل 700 دولار أقل

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إذا كنت تحب التصميم الداخلي المستوحى من فن الآرت ديكو، فقد تكون مهووسًا بالفعل بكرسي Fitz Channeled Green Velvet Swivel من CB2. بمجرد أن رأينا شكل البرميل المستدير العصري والتصميم الحديث، وقعنا في الحب. إنها بالضبط قطعة مميزة يمكنها تغيير شكل غرفة المعيشة أو غرفة النوم تمامًا دون الحاجة إلى إعادة تصميم كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يحب مصممو الديكور الداخلي دمج الكراسي الدوارة لإضفاء طابع اجتماعي أكثر على المساحة. ولكن على الرغم من أن القطعة المصنوعة حسب الطلب جميلة، إلا أن سعرها يصل إلى 1099 دولارًا للكرسي الواحد. لهذا السبب كنا متحمسين للغاية للعثور على كرسي Christopher Knight Home Monroe Velvet Swivel Club على أمازون مقابل 370.79 دولارًا فقط.

من الصعب التغلب على هذا النمط إذا كنت تبحث عن قطعة مدمجة ومتعددة الاستخدامات تُحدث تأثيرًا بصريًا كبيرًا. يوفر الشكل المريح على شكل حوض استحمام طريقة رائعة لتوفير مقاعد إضافية دون جعل الغرفة تشعر بالاكتظاظ. في أعيننا، يضيف المظهر المستوحى من فن الآرت ديكو القدر المناسب من الطابع العتيق دون أن يجعل مساحتك تبدو قديمة. التصميم المثير للاهتمام لكرسي CB2 Fitz Swivel وكرسي Christopher Knight Swivel يجعلهما كرسيين مميزين يضيفان نقطة محورية إلى غرفة المعيشة الخاصة بك.