نحن نحب علامات التمدد المرئية هذه على المشاهير (لأن هذه هي الحياة الحقيقية، أيها الناس)

علامات التمدد هي إحدى استجابات الجلد الطبيعية للتغيرات السريعة في حجم جزء من الجسم مثل البطن أو الوركين أو الثديين أو حتى العضلة ذات الرأسين. في كثير من الأحيان، ستظهر علامات التمدد بشكل أكثر وضوحًا في البداية ولكنها تتلاشى بعد ذلك إلى “خطوط” مشوهة أقل وضوحًا. (على الرغم من أنه لا يمكنك التخلص تمامًا من علامات التمدد، إلا أن هذه هي أفضل طريقة لجعلها أقل وضوحًا).

على الرغم من أنها لا تؤذي جسديًا، إلا أن علامات التمدد يمكن أن تسبب ألمًا نفسيًا. وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة Serica Skincare لعام 2018 (عبر PR News) أن 54% من النساء المصابات بعلامات التمدد شعرن أن الندبات تؤثر سلبًا على صورتهن الذاتية. وبعد ثلاث سنوات، في عام 2021، كشف استطلاع أجرته مؤسسة ميشيغان للطب أن حوالي ثلث النساء الحوامل يشعرن بالحرج من علامات التمدد. وبالمثل، أظهرت دراسة أجريت عام 2021 في المجلة الدولية للأمراض الجلدية النسائية وجود علاقة قوية بين وجود علامات التمدد ودرجة أعلى من الوعي الذاتي.

قد ترسم هذه النتائج صورة قاتمة على ما يبدو، ولكن هناك جانب فضي يحركه وسائل التواصل الاجتماعي لهذه القصة: لقد أصبح العديد من المشاهير مناصرين للعلامات الممتدة. بدلاً من محاولة إخفاء علامات التمدد باستخدام Photoshop أو الزوايا الذكية، فإنهم يعرضون أنفسهم بالكامل لمعجبيهم – ويكشفون عن علامات التمدد هذه بفخر. ونحن هنا من أجل تطبيعهم لحالة طبيعية تمامًا (وفي كل مكان).