نحن نحب علامات التمدد المرئية هذه على المشاهير (لأن هذه هي الحياة الحقيقية، أيها الناس)

علامات التمدد هي إحدى استجابات الجلد الطبيعية للتغيرات السريعة في حجم جزء من الجسم مثل البطن أو الوركين أو الثديين أو حتى العضلة ذات الرأسين. في كثير من الأحيان، ستظهر علامات التمدد بشكل أكثر وضوحًا في البداية ولكنها تتلاشى بعد ذلك إلى “خطوط” مشوهة أقل وضوحًا. (على الرغم من أنه لا يمكنك التخلص تمامًا من علامات التمدد، إلا أن هذه هي أفضل طريقة لجعلها أقل وضوحًا).
على الرغم من أنها لا تؤذي جسديًا، إلا أن علامات التمدد يمكن أن تسبب ألمًا نفسيًا. وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة Serica Skincare لعام 2018 (عبر PR News) أن 54% من النساء المصابات بعلامات التمدد شعرن أن الندبات تؤثر سلبًا على صورتهن الذاتية. وبعد ثلاث سنوات، في عام 2021، كشف استطلاع أجرته مؤسسة ميشيغان للطب أن حوالي ثلث النساء الحوامل يشعرن بالحرج من علامات التمدد. وبالمثل، أظهرت دراسة أجريت عام 2021 في المجلة الدولية للأمراض الجلدية النسائية وجود علاقة قوية بين وجود علامات التمدد ودرجة أعلى من الوعي الذاتي.
قد ترسم هذه النتائج صورة قاتمة على ما يبدو، ولكن هناك جانب فضي يحركه وسائل التواصل الاجتماعي لهذه القصة: لقد أصبح العديد من المشاهير مناصرين للعلامات الممتدة. بدلاً من محاولة إخفاء علامات التمدد باستخدام Photoshop أو الزوايا الذكية، فإنهم يعرضون أنفسهم بالكامل لمعجبيهم – ويكشفون عن علامات التمدد هذه بفخر. ونحن هنا من أجل تطبيعهم لحالة طبيعية تمامًا (وفي كل مكان).
ليلى تايلور
كانت عضوة فريق “The Secret Lives of Mormon Wives” ليلى تايلور شفافة تمامًا بشأن حياتها في السنوات التي تلت وصولها إلى مكانة النجمة الكاملة. بالإضافة إلى استعدادها للحديث عن رحلتها الصعبة في مجال الصحة العقلية، فإنها غالبًا ما تشارك صورًا تظهر علامات تمدد بطنها. حتى أنها أشارت إليهم في إحدى مقاطع TikTok باسم “خطوطها”. وفي مقطع على إنستغرام، اعترفت بأنها على الرغم من تعاملها مع الخجل من جسدها، إلا أنها تتعلم أن تحب جسدها وما تسميه عيوبه، بينما تظهر بطنها “المخطط” طوال الوقت.
اشلي جراهام
كانت عارضة الأزياء آشلي جراهام تتخطى حدودها منذ أن اشتهرت كواحدة من أكثر العارضات الممتلئات شهرة. بعد الحمل، لم تتراجع عن مشاركة تجارب أمومتها عبر الإنترنت، وصولاً إلى تحولات جسدها. وفي مقطع فيديو على موقع يوتيوب، أشارت إلى أنها “شعرت بالرهبة من مدى روعة جسدها” بعد التفكير في حملها وولادة ابنها والسنوات التي تلت ذلك. إنها بالتأكيد لم تكن خجولة من الكاميرا، وهو ما يتتبع موقفها الإيجابي تجاه جسدها. (غراهام أيضًا لا تخشى إظهار السيلوليت لديها).
ستايسي سولومون
تثبت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من المشاهير والفنانين البريطانيين ستايسي سولومون أن علامات التمدد يمكن أن تحدث في أي مكان ولا تصل إلى المعدة. قامت سولومون بتحميل صورة لها على إنستغرام من الخلف بينما كانت تتسكع بجانب حمام السباحة بالبيكيني. لقد لخص تعليقها بدقة ثقتها في جسدها: “أنا بصراحة أحب مدى تألق علامات التمدد في الشمس!” وفي منشور آخر (عبر مجلة Hello!)، أعطت للمشاهدين “جولة” مرئية حول أدوات التمدد المفضلة لديها.
ليكسي منديولا
كونها مؤثرة، تعرف Lexi Mendiola الكثير عن الحاجة إلى الشفافية مع متابعيها. على هذا النحو، نشرت صورة من الشاطئ (عبر إنستغرام) تُظهر ما اعتبرته “خطوط النمر” على ظهر فخذيها. كانت الصورة خامًا وغير مفلترة – وقد تلقت الكثير من الأوسمة من الأشخاص الذين قدروا أنها كانت تمنحهم نظرة على حقيقتها. وأشار أحد المعلقين: “هذا تأكيد على أنك جميلة بشكل طبيعي”. وقال متابع آخر: “أفضل من Baywatch”.
المطربه سيدة غاغا
يعد الصدر مكانًا آخر يمكن أن تظهر فيه علامات التمدد بمظهر ملفت للنظر (ربما “مخطط”)، خاصة أثناء فترة البلوغ. من الواضح أن ليدي غاغا لديها خطوط ملحوظة فوق ثدييها في منشور على Instagram. ومع ذلك، فمن الواضح أيضًا من المقابلات أن النجمة الضخمة لا تشعر بأي سبب للاختباء من الجمهور أو أن تخجل من جسدها، وهو ما يقول الكثير عنها (خاصة أنها واحدة من المشاهير الذين يتعاملون مع اضطرابات القلق). على سبيل المثال، كما رأينا في مقطع TikTok من CelebTeaSpill، فقد سخرت من فكرة اهتمام الأشخاص كثيرًا بوزنها عندما كانت هناك مشاكل أكثر أهمية تواجه العالم.
كورتني كارداشيان
باعتبارها واحدة من مشاهير كارداشيان، يبدو أن كورتني ملتزمة بالبقاء على اتصال مع معجبيها من خلال عدم تعديل كل صورة. في منشور على Instagram لعلامتها التجارية Poosh، هناك علامات تمدد مرئية على طول وركها الأيسر. وبحسب كارداشيان، فقد فوجئت بالرد على الصورة. حتى أنها اعترفت بـ E! أخبار، “لقد عانيت من علامات التمدد منذ الصف الثامن أو التاسع على جانب مؤخرتي. لم أهتم بها أبدًا – أنا أحبها!”
كايلا إتسينز
حتى لو كنت تمارس التمارين الرياضية طوال الوقت، فقد تجد نفسك مصابًا بعلامات التمدد. هذا هو الحال بالتأكيد مع المدربة الشخصية فائقة اللياقة كايلا إتسينز. على إنستغرام، ظهرت بشكل حقيقي من خلال إعطاء متابعيها لقطة قريبة للتمدد على وركها. كما كتبت: “هذا مخصص للسيدات اللاتي يسألنني إذا كان لدي علامات تمدد في أي مكان، نعم أنا متأكدة من ذلك.” وأضافت أنها تحب علاماتها وتتوقع أن تحصل على المزيد يومًا ما عندما تصبح أماً.