نحن نناشدك أن تتوقف عن وضع أدوات المطبخ الأساسية هذه على الرفوف المنخفضة

إذا سبق لك أن بحثت حول مطبخك بحثًا عن طرق لتقليل الفوضى على أسطح العمل، فربما تكون قد خطرت ببالك فكرة الانتقال إلى الميكروويف المدمج. تم دمج هذه الأجهزة التي تم وضعها بشكل بديل في وحدة بهدف توفير مساحة سطح العمل وإنشاء مظهر أكثر أناقة وحداثة بشكل عام. ومع ذلك، في حين أن هذا قد يبدو وسيلة جيدة لتحديث مطبخك وجعله أكثر عملية، إلا أن تركيب ميكروويف مدمج على الرفوف السفلية أو في الخزانات السفلية له بعض العيوب الرئيسية.

الشاغل الرئيسي الأول هو إمكانية الوصول. أثار المستخدمون السابقون مخاوف بشأن تحديد موقع الميكروويف في الأسفل، بدلاً من ارتفاع الخصر أو أعلى، كما يحدث عادةً. وذلك لأن أي شخص يعاني من قيود على الحركة أو آلام المفاصل أو آلام الظهر من المحتمل أن يعاني من الانحناء المتكرر للأسفل والوقوف المطلوب للوصول إلى الميكروويف ومحتوياته. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع الميكروويف على مستوى أقل يجعله في متناول الأطفال. يمكن أن يكون هذا ميزة للأطفال الأكبر سنًا لأنهم لا يضطرون إلى استخدام كرسي أو مقعد للوصول إلى المستوى الأعلى. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة الأطفال الصغار الذين قد يتسللون إلى أشياء لا تنتمي إلى الميكروويف.

لذلك، في حين أنه قد يبدو حلاً رائعًا لتركيب ميكروويف مدمج على الرف السفلي من أجل توفير مساحة سطح العمل والتخزين داخل الخزانات العلوية، إلا أنه يمكن أن يخلق في الواقع مجموعة متنوعة من الاهتمامات المهمة. إذا كنت لا تزال تبحث عن طريقة أنيقة لإخراج هذا الجهاز الضخم من طاولاتك دون زيادة هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة، فقد ترغب في التفكير في تركيب الميكروويف الخاص بك فوق الموقد بدلاً من ذلك.