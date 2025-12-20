نحن نناشدك أن تتوقف عن وضع أدوات المطبخ الأساسية هذه على الرفوف المنخفضة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا سبق لك أن بحثت حول مطبخك بحثًا عن طرق لتقليل الفوضى على أسطح العمل، فربما تكون قد خطرت ببالك فكرة الانتقال إلى الميكروويف المدمج. تم دمج هذه الأجهزة التي تم وضعها بشكل بديل في وحدة بهدف توفير مساحة سطح العمل وإنشاء مظهر أكثر أناقة وحداثة بشكل عام. ومع ذلك، في حين أن هذا قد يبدو وسيلة جيدة لتحديث مطبخك وجعله أكثر عملية، إلا أن تركيب ميكروويف مدمج على الرفوف السفلية أو في الخزانات السفلية له بعض العيوب الرئيسية.
الشاغل الرئيسي الأول هو إمكانية الوصول. أثار المستخدمون السابقون مخاوف بشأن تحديد موقع الميكروويف في الأسفل، بدلاً من ارتفاع الخصر أو أعلى، كما يحدث عادةً. وذلك لأن أي شخص يعاني من قيود على الحركة أو آلام المفاصل أو آلام الظهر من المحتمل أن يعاني من الانحناء المتكرر للأسفل والوقوف المطلوب للوصول إلى الميكروويف ومحتوياته. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع الميكروويف على مستوى أقل يجعله في متناول الأطفال. يمكن أن يكون هذا ميزة للأطفال الأكبر سنًا لأنهم لا يضطرون إلى استخدام كرسي أو مقعد للوصول إلى المستوى الأعلى. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة الأطفال الصغار الذين قد يتسللون إلى أشياء لا تنتمي إلى الميكروويف.
لذلك، في حين أنه قد يبدو حلاً رائعًا لتركيب ميكروويف مدمج على الرف السفلي من أجل توفير مساحة سطح العمل والتخزين داخل الخزانات العلوية، إلا أنه يمكن أن يخلق في الواقع مجموعة متنوعة من الاهتمامات المهمة. إذا كنت لا تزال تبحث عن طريقة أنيقة لإخراج هذا الجهاز الضخم من طاولاتك دون زيادة هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة، فقد ترغب في التفكير في تركيب الميكروويف الخاص بك فوق الموقد بدلاً من ذلك.
فوائد تركيب الميكروويف الخاص بك، وكيفية القيام بذلك
أحد المواقع الشائعة لتركيب الميكروويف هو فوق الموقد. يعد هذا مفيدًا لأنه يحافظ على جميع أجهزة الطهي الخاصة بك في نفس المنطقة، كما أن بعض أجهزة الميكروويف تأتي مزودة بمراوح مدمجة للمساعدة في تبديد أي دخان أو بخار من الموقد الموجود بالأسفل. علاوة على ذلك، عادةً ما يتم تركيب أفران الميكروويف هذه بشكل متساوٍ نسبيًا مع الخزانات المحيطة، مما يخلق لمسة نهائية أنيقة مع إخراج الجهاز أيضًا من مساحة المنضدة القيمة.
بالنسبة لهذا الخيار، ستحتاج أولاً إلى النظر في نوع الميكروويف الذي تمتلكه بالفعل أو تخطط للحصول عليه. نظرًا لأن النسخة المثبتة سيتم وضعها بشكل عام بين الرفوف، فسوف تحتاج إلى وجود فتحة تهوية في مكان حيث يمكن أن تعمل دون إعاقة المواد المحيطة بها. على سبيل المثال، يحتوي ميكروويف Black+Decker Over-the-Range من أمازون على فتحات تهوية في الأسفل للسماح له بتدوير الهواء بسهولة. تحتوي بعض أجهزة الميكروويف أيضًا على ميزة “إعادة التدوير” التي تتيح لها تصفية الهواء دون الحاجة إلى فتحة تهوية خارجية.
بمجرد تحديد الميكروويف الذي يمكن تركيبه بأمان ضمن أبعاد مطبخك، ستحتاج بعد ذلك إلى اتباع تعليمات المنتج لتثبيته باستخدام الأقواس. إذا كنت تفضل ذلك، فإن العديد من المتاجر مثل Home Depot تقدم خدمات تركيب احترافية للمساعدة في التأكد من أن الميكروويف الخاص بك مجهز بشكل آمن للاستخدام دون قلق. هذه طريقة رائعة لإخفاء عيوب الميكروويف في مطبخك من خلال دمجه في الخزانة دون المضايقات والمخاطر المحتملة لوضعه على رف منخفض.