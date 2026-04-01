نساء جامعة كاليفورنيا يحاولن صنع نخب تكساس في فاينل فور

ستتناول كوري كلوز وفريقها الطعام بمجرد وصولهم إلى فينيكس.

بعد مرور عام على إقامة أقصر بكثير مما كانت ترغب فيه في النهائي الرابع، لن ترتكب مدربة كرة السلة للسيدات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس نفس الخطأ المتمثل في اصطحاب عائلة بروينز إلى أحد المطاعم.

وعلى الرغم من أن الفريق استمتع بمساحة خاصة به، إلا أنه وجد نفسه محاطًا بالأشخاص الذين يريدون الصور والتوقيعات. لقد كان هذا النوع من الإلهاء الذي يريد الفريق تجنبه هذا الأسبوع وهو يطارد أول بطولة NCAA له.

قال كلوز بعد ظهر يوم الثلاثاء: “الأمر ليس شيئًا واحدًا، إنه صغير، ولكنه التأثير التراكمي لكل الأشياء التي يمكن أن تأخذ تركيزك قليلاً بعيدًا عن حافتك وأعتقد أنه إذا كان هناك شيء واحد نحاول القيام به فهو محاولة إيصالنا إلى حافتنا حتى نكون مستعدين لخوض المعركة التي أمامنا.”

يقول كلوز ولاعبوها إنهم مستعدون بشكل أفضل للمعركة المقبلة ضد تكساس يوم الجمعة في مركز Mortgage Matchup Center بناءً على ما تعلموه العام الماضي في أكبر مرحلة في كرة السلة الجامعية.

تعرض فريق Bruins للهزيمة بـ 34 نقطة في نصف النهائي الوطني على يد UConn، مما أدى إلى استخلاص معلومات متعددة حول الخطأ الذي حدث.

كان بعضها في الملعب، وبعضها كان خارج الملعب.

“كان هناك الكثير من التحليل لما حدث هنا، ماذا تعلمنا؟” قال إغلاق. “ماذا تعلمنا؟ كيف سنفعل الأشياء بشكل مختلف؟ بدأت هذه العملية قبل تسعة أشهر فيما يتعلق بالاستعداد لهذه اللحظة. لذلك يبدو الأمر مختلفًا بالتأكيد. لكنني شاهدت المباراة عدة مرات، إنها مؤلمة للغاية لكنها أبلغت بالتأكيد كيف هاجمنا هذا العام”.

باستخدام هذا الانزعاج كحافز، أعادت لورين بيتس، مركز جامعة كاليفورنيا، مشاهدة المباراة 10 مرات، وكانت النتيجة مخيبة للآمال أبدًا.

قالت بيتس في نهاية الأسبوع الماضي عندما سُئلت عن سبب رغبتها في إعادة عيش هذا العذاب: “لأنني كنت مجنونة”. “وأنا لم أفهم كيف يمكن أن يحدث ذلك. ولكن، أعني، أعتقد أنه بالنسبة لي يزعجني. لا شيء، مثل عدم الغضب من أي فرد. لقد كانت خسارة الفريق. أعتقد، بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق فقط، كيف يمكنني أن أكون أفضل في العام المقبل، وكيف يمكنني دفع هذا الفريق حتى نتمكن من الوصول إلى هناك مرة أخرى والحصول على هذه الفرصة.”

بيتس هو من بين أربعة لاعبين مبتدئين – بما في ذلك الحارسة أنجيلا دوجاليتش، التي انتقلت إلى مقاعد البدلاء هذا الموسم – الذين حصلوا على فرصة للتعويض بعد فوزهم بـ 29 مباراة متتالية وهو رقم قياسي في المدرسة للوصول إلى هذه النقطة.

في حالة احتياج الفريق إلى تذكير بمدى أهمية هذا الأمر، ظهر مستشار جامعة كاليفورنيا، خوليو فرينك وزوجته، فيليسيا كنول، في منشأة التدريب بعد ظهر الثلاثاء ليتمنى حظًا سعيدًا للفريق قبل مغادرته إلى المطار.

وبقدر ما يقدرون هذه الضجة، يقول آل بروينز إنهم يعتزمون عدم الوقوع فيها بعد تجربتها لأول مرة قبل عام في تامبا بولاية فلوريدا. في ذلك الوقت، نزل الفريق من طائرته لرؤية سفينة قراصنة كجزء من الاحتفالات.

وقالت غابرييلا جاكيز، حارسة جامعة كاليفورنيا: “هناك الكثير من الضجيج”. “على سبيل المثال، تشعر بذلك ليس فقط بسبب أن عائلتي متحمسة، أو أصدقائي، أو الجميع متحمسون جدًا وأنت تعلم أنك تشعر بذلك.

“وبعد ذلك أيضًا، كما لو كنت في التدريب وفي جميع أنحاء الملعب، توجد الكاميرات ووسائل الإعلام، وكلكم هناك، وهو تمامًا مثل شيء لا تفهمونه حتى تكونوا هناك. ولكننا ممتنون للغاية لهذه التجربة، وسنكون أكثر استعدادًا.”

يأمل فريق Bruins أن ينطبق تأثير التجاوز أيضًا على مباراة العودة مع خصمهم.

أطاحت زميلته تكساس المصنفة الأولى بجامعة كاليفورنيا، 76-65، عندما التقى الفريقان في أواخر نوفمبر في لاس فيغاس، مما منح بروينز خسارته الوحيدة هذا الموسم. بعد إرباك UCLA بالضغط المبكر ، تقدم فريق Longhorns بفارق 20 نقطة في نهاية الشوط الأول قبل أن يوقف العودة المتأخرة.

ما الذي يجب أن يتحسن هذه المرة؟

قال كلوز، في إشارة إلى الخطأ الذي حدث في المباراة الأولى: “حسنًا، سيكون من المفيد ألا ندير الكرة أكثر من 20 مرة ونرتدها”. “إنها عقليتنا أكثر من أي شيء آخر. إنها عقلية أن لدينا مستوى عدواني تجاهنا، إنها مجرد مشكلة عقلية، سأترك الأمر عند هذا الحد. هناك قدر هائل علمتنا إياه تلك الخسارة وليس من المفيد التحدث عما علمتنا إياه؛ دعونا نظهر ما علمتنا إياه هذه الخسارة”.

قال حارس النقطة Charlisse Leger-Walker إن فريق الكشافة الذكور بجامعة UCLA قد أعد فريق Bruins لنوع الكثافة الدفاعية التي سيواجهونها ضد Longhorns.

وقال ليجر ووكر: “إنهم جيدون للغاية، وأعتقد أنهم يحاولون تكرار ذلك كل يوم في الممارسة العملية”. “ومن الواضح أن تكساس معروفة بدفاعها وضغطها، وهذا شيء يجب علينا كفريق أن يكون لدينا عقلية الاهتمام بالكرة، ويجب على الجميع أن يعرفوا دورهم في ذلك.”

معرفة دورهم. تجنب الانحرافات. يخرج أكثر حزما.

قد يكون مجرد مخطط للبطولة.