نسيت أدوات المطبخ في السبعينيات التي كانت مريحة للغاية

كان هناك الكثير من الأشياء التي تحبها في المطبخ الأمريكي في السبعينيات – ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود الكثير مما يحدث هناك. في عقد من الزمن، حيث يمكن أن يصبح مطبخك رائعًا بعض الشيء، ظهرت الأنماط، وكانت الألوان لا تُنسى، ولم تكن المساحة مكتملة بدون حامل نباتات مكرامية. يتم تطبيق النهج المتطرف على الأجهزة أيضًا. على عكس مطابخ اليوم، حيث يأمل أصحاب المنازل في تنظيم المطبخ المزدحم بأجهزة متعددة الوظائف وموفرة للمساحة، أحب طهاة المنازل في السبعينيات الأدوات المتخصصة التي تجعل جميع أنواع مهام الطبخ سريعة ومريحة.
بغض النظر عن مهمة المطبخ التي يجب معالجتها، فمن المحتمل أن تكون هناك أداة للقيام بذلك، بدءًا من استخلاص كرات البطيخ إلى تسخين كعك النقانق. وفقط لأن الأجهزة كانت بمثابة قوة عمل لا يعني أنها يجب أن تبخل بالأناقة. تم تزيين مجموعات الفوندو، والأواني الفخارية، والثلاجات بأنماط انتقائية أو بظلال العقد المميزة من الأفوكادو الأخضر أو ذهب الحصاد. في حين أنها كانت توفر الراحة في ذلك الوقت، فقد تم نسيان العديد منها الآن منذ فترة طويلة، وتم استبدالها بأجهزة أكثر أناقة يمكنها لعب العديد من أدوار المطبخ. بالطبع، هذا لا يعني أننا لا نستطيع السير في ممر الذاكرة لإلقاء نظرة على المطبخ الذي يعود إلى السبعينيات، والذي تم تجهيزه لإعداد العشاء (مع جانب من الديسكو) في أي لحظة.
مقلاة كهربائية
كانت المقلاة الكهربائية واحدة من الأجهزة التي لا غنى عنها في السبعينيات. كانت كبيرة بما يكفي لطهي طبق خزفي كامل، ولكنها صغيرة بما يكفي لوضعها على سطح الطاولة. بالإضافة إلى ذلك، كان أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من تسخين الفرن، وسهل التنظيف. استخدمته العائلات لتحضير كل شيء بدءًا من الدجاج المقلي وحتى الإفطار الإنجليزي المتكامل، وبما أنه يستخدم ملفًا لتسخين الجهاز من الأسفل، فيمكن أيضًا استخدامه كصينية تقديم للحفلات. في العقود التالية، جعلت الأفران والمواقد الأكثر تقدمًا هذه الأشياء قديمة جدًا. ولكن لفترة طويلة، كانت المقلاة الكهربائية هي الطريقة الأكثر ملاءمة لإعداد أي وجبة تقريبًا.
البيكونر
هل كنت حقًا من محبي لحم الخنزير المقدد في السبعينيات إذا لم يكن لديك The Baconer؟ على شكل محمصة ولكنه مصمم لوظيفة واحدة – طهي لحم الخنزير المقدد – يستخدم هذا الطباخ الكهربائي سطح تفلون لتسخينه إلى درجة القرمشة المرغوبة. لقد كان ذلك مناسبًا بشكل طبيعي لمطبخ السبعينيات، حيث أحب الناس جهازًا يمكن أن يجعل الطهي أكثر ملاءمة (وحيث كانوا يأملون في التخلص من دهون لحم الخنزير المقدد بشكل صحيح لحفظ أنابيبهم).
صينية الاحترار
سواء كان ذلك تجمعًا أسبوعيًا أو اجتماعًا عائليًا، كانت المنازل في السبعينيات غالبًا ما تحتوي على صينية تدفئة للحفاظ على سخونة الأنابيب حتى لو استمرت الحفلة في الساعات الأولى من الصباح. ربما لعبت هذه الصواني دورًا عمليًا؛ لقد بدوا أيضًا جاهزين للحفلة. تميز العديد منها بأنماط هندسية ساحرة أو زخارف نباتية أو تشطيبات خشبية تكمل الألواح الخشبية التي حددت تصميم المنزل في تلك الحقبة.
مجموعة فوندو
إذا كنت على قيد الحياة في السبعينيات، فمن المحتمل أن تتم دعوتك إلى ليلة فوندو (أو استضافة واحدة خاصة بك). كانت هذه المجموعات موجودة في كل مكان في مطبخ السبعينيات، مما يجعل من السهل إنشاء مجموعة تستحق المطعم في راحة المنزل. قام الناس بإذابة الشوكولاتة أو الجبن في مواقد الفوندو، وقاموا بإقرانها بجميع أنواع مثبتات التغميس والكوكتيل بكميات كبيرة، واستقروا لتناول وجبة مريحة ومريحة بشكل مدهش مع الأصدقاء.
الفشار بوبر
بدأ ظهور الفشار في الميكروويف في السبعينيات، لكنه لم ينطلق بعد. إذًا ما هو الحل الأكثر ملاءمة لطبق لذيذ من الفشار الطازج؟ صانع الفشار! كانت الأجهزة موضوعة على سطح العمل أو مدمجة في الخزانة وغالبًا ما تحتوي على غطاء شفاف يتيح لك رؤية كل الأحداث. يمكنك فقط توصيله وإضافة حباتك ومشاهدتها وهي تتحول إلى وجبة خفيفة لذيذة. أخذت أروع المنازل خطوة أخرى إلى الأمام، حيث حصلت على موديلات مثل West Bend Buttermatic أو Hamilton Beach Popcorn Popper المعتمدة من جو ناماث، والتي تذوب الزبدة الساخنة مباشرة من الأعلى.
خلاط يدوي
لقد جعل الخلاط الكهربائي المحمول الطبخ والخبز أكثر ملاءمة من ذي قبل. بدلاً من إنفاق الكثير على خلاط قائم أو القيام بتمرين الكتف باستخدام مضرب بيض يدوي، كان عليك فقط توصيل خلاط يدوي كهربائي، والضغط على زر، وتركه يعمل. يمكنه على الفور تحضير مجموعة من كريمة الزينة محلية الصنع أو خفق علبة كاملة من البيض. اليوم، تعد الخلاطات ذات الأسعار المعقولة، ومحضرات الطعام، والخلاطات ذات الحجم الشخصي هي الخيارات الأكثر ملاءمة، على الرغم من أنه بفضل سهولتها، لم تختف الخلاطات اليدوية تمامًا من العديد من مطابخ الخبازين المنزليين.
سخانة الزبدة الكهربائية
قبل أن تكون أجهزة الميكروويف موجودة في كل مطبخ أمريكي تقريبًا، كان بإمكان طهاة المنازل في السبعينيات استخدام جهاز تدفئة للحصول على الزبدة اللذيذة والذوبان. كان بعضها عبارة عن أواني بسيطة من المينا مع شموع تحتها، مما يحافظ على ذوبان الزبدة حتى تتمكن دائمًا من غمس المأكولات البحرية أو الخبز الدافئ فيها. ولكن من أجل الراحة القصوى، كانت الطرز الأخرى كهربائية وتضمنت موزعًا صغيرًا، مما يجعل من السهل رش الزبدة المذابة على الفشار الطازج أو البطاطس المخبوزة أو أي طبق آخر أفضل مع الزبدة.
كسارة الجليد
قبل أيام صواني الثلج ذات الأشكال الفاخرة وآلات الثلج المجروش المدمجة في الثلاجات، استخدم الناس في السبعينيات كسارات الثلج الرائعة لإعداد مكعبات الكوكتيل الخاصة بهم. تطلبت آلات مثل Rival Ice-O-Mat كمية أكبر من دهون المرفقين من الآلات الأوتوماتيكية الحالية – غالبًا ما كان عليك إدارة ذراع التدوير يدويًا لحلاقة أو سحق كتل أكبر من الثلج – لكنها أنجزت المهمة. قد تكون التصميمات القديمة لهذه الآلات عالقة في الماضي، لكن آلات صنع الثلج التي توضع على سطح العمل هي أحد الأجهزة التي سيوفر المزيد من أصحاب المنازل مساحة لها في المطبخ في عام 2026. نحن نؤيد تمامًا تبني نسخة حديثة من السبعينيات، منذ أن عرف العقد كيفية الحفاظ على برودة الأشياء.
فتاحة علب كهربائية
ما هو أكثر ملاءمة من فتح العلبة باستخدام فتاحة علب قديمة عادية؟ فتح واحدة مع فتاحة علب كهربائية. على الأقل، كانت هذه هي الفكرة السائدة في السبعينيات، عندما روجت إعلانات صانعين مثل Sunbeam لسهولة إعداد العشاء بفضل فتح العلبة دون أي شحوم. غالبًا ما كانوا يجلسون على أسطح العمل أو يتم تثبيتهم تحت الخزانات. اليوم، عادةً ما تجعل أدوات فتح العلب اليدوية المصممة جيدًا فتح العلب أمرًا سهلاً للغاية، ولكنها مصنوعة جيدًا بما يكفي بحيث لا يزال بإمكانك العثور على نماذج صالحة للعمل على موقع eBay أو Etsy إذا كنت تريد تجربة واحدة.
طباخ هوت دوج
عندما كان رقص الديسكو يؤدي إلى فتح الشهية، ما الذي يمكن أن يكون أكثر ملاءمة من طهي ستة نقانق في دقيقتين؟ كان هذا هو الوعد الذي قدمته أجهزة مثل Presto Hot Dogger، والتي قامت حرفيًا بصعق النقانق بالكهرباء حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. بالتأكيد، كان عليك الحذر من بعض الشرارات، لكن الأمر كان أسهل – وألذ بكثير – من الاضطرار إلى غلي الوجبات الخفيفة اللذيذة. لقد ذهبت هذه الأداة إلى جانب الطريق مع ارتفاع شعبية أجهزة الميكروويف، لكننا نراهن أنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتذكرون الرائحة اللذيذة (والشرر!) التي جلبتها هذه الأداة إلى مطبخهم.