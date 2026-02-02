نسيت أدوات المطبخ في السبعينيات التي كانت مريحة للغاية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

كان هناك الكثير من الأشياء التي تحبها في المطبخ الأمريكي في السبعينيات – ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود الكثير مما يحدث هناك. في عقد من الزمن، حيث يمكن أن يصبح مطبخك رائعًا بعض الشيء، ظهرت الأنماط، وكانت الألوان لا تُنسى، ولم تكن المساحة مكتملة بدون حامل نباتات مكرامية. يتم تطبيق النهج المتطرف على الأجهزة أيضًا. على عكس مطابخ اليوم، حيث يأمل أصحاب المنازل في تنظيم المطبخ المزدحم بأجهزة متعددة الوظائف وموفرة للمساحة، أحب طهاة المنازل في السبعينيات الأدوات المتخصصة التي تجعل جميع أنواع مهام الطبخ سريعة ومريحة.

بغض النظر عن مهمة المطبخ التي يجب معالجتها، فمن المحتمل أن تكون هناك أداة للقيام بذلك، بدءًا من استخلاص كرات البطيخ إلى تسخين كعك النقانق. وفقط لأن الأجهزة كانت بمثابة قوة عمل لا يعني أنها يجب أن تبخل بالأناقة. تم تزيين مجموعات الفوندو، والأواني الفخارية، والثلاجات بأنماط انتقائية أو بظلال العقد المميزة من الأفوكادو الأخضر أو ​​ذهب الحصاد. في حين أنها كانت توفر الراحة في ذلك الوقت، فقد تم نسيان العديد منها الآن منذ فترة طويلة، وتم استبدالها بأجهزة أكثر أناقة يمكنها لعب العديد من أدوار المطبخ. بالطبع، هذا لا يعني أننا لا نستطيع السير في ممر الذاكرة لإلقاء نظرة على المطبخ الذي يعود إلى السبعينيات، والذي تم تجهيزه لإعداد العشاء (مع جانب من الديسكو) في أي لحظة.