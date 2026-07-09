نسيج المناظر الطبيعية للخندق: الخردة العطرية التي تم التغاضي عنها هي بديل طبيعي أكثر

دعونا نواجه الأمر. يعد نسيج المناظر الطبيعية فكرة رائعة من الناحية النظرية لإبعاد الأعشاب الضارة. ومع ذلك، فإن الجوانب السلبية لاستخدام نسيج المناظر الطبيعية تثير القلق بدرجة كافية للنظر في بدائل طبيعية لحاجز الأعشاب الضارة. ما هو الخطأ في نسيج المناظر الطبيعية؟ إنه ليس حلاً دائمًا، إذ يقضي على الحشائش الضارة لمدة لا تزيد عن عامين أو نحو ذلك ثم يتحلل في النهاية. كما أنه يحد من وصول النبات إلى الماء والهواء. في الواقع، في دراسة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الأكاديمية Soil & Tillage Research، تبين أن نسيج المناظر الطبيعية يقلل من تدفق ثاني أكسيد الكربون بين التربة والغلاف الجوي بما يقرب من 1000 مرة أكثر من المهاد العضوي مثل رقائق الخشب. يمكن للنسيج أيضًا أن يقتل الكائنات الحية الدقيقة المفيدة. يوفر أحد البدائل العضوية لنسيج المناظر الطبيعية – قشر الكاكاو – مزايا فريدة في المناظر الطبيعية الخاصة بك.
تنتج قشر الكاكاو، والمعروفة أيضًا باسم قشور الكاكاو، ونشارة الكاكاو، ونشارة حبوب الكاكاو، ونشارة بدن حبوب الكاكاو، عندما يتم تحميص الحبوب، وتنزلق القشرة. يعتبر النشارة الناتجة عن هذه الأصداف صديقة للبيئة لأنها مصنوعة من مواد كان من الممكن التخلص منها، وتحمل رائحة الشوكولاتة، وتوفر مظهرًا داكنًا ممتعًا لا يبهت. توفر الهياكل مقاومة للأعشاب الضارة، كما توفر العناصر الغذائية لنباتاتك أثناء تحللها، بما في ذلك النيتروجين والبوتاس والفوسفات. أنها تدعم ديدان الأرض جنبا إلى جنب مع البكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة الأخرى. تعمل قشور الكاكاو على تعزيز قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه. تعمل عملية التحميص على تعقيم الهياكل، مما يقتل البكتيريا وبذور الحشائش.
كيفية استخدام قشور الكاكاو لقمع الحشائش والمزيد في حديقتك
هل يجب أن تغطي حديقتك بقشور الكاكاو؟ نعم، مع بعض التحذيرات سندخل فيها. للحصول على أفضل النتائج، خاصة لمكافحة الحشائش، استخدم قشور الكاكاو في أواخر الشتاء. عندما تستقر، ستشكل الهياكل حصيرة متشابكة تمنع ظهور الأعشاب الضارة وتحتفظ بالمياه. يمكنك وضع الهياكل بخفة – طبقة من 1 إلى 2 بوصة – على أسرة الحديقة مع البذور المزروعة حديثًا (مع الحرص على عدم تغطية البذور بالكامل ومنعها من الإنبات)، وكذلك الأسرة التي تحتوي على عينات مزروعة.
لمنع تعفن الساق، تجنب تغطية تيجان النباتات بالقشرة. إذا تمت تغطيتها بشكل كبير جدًا أو تم ترك الكثير من الرطوبة فيها، فقد تتطور الهياكل إلى قالب لا يؤذي النباتات ولكنه غير جذاب؛ قد يظهر القالب أيضًا في الأماكن الرطبة والساخنة. تغلب على العفن عن طريق رش محلول مكون من 75% خل أبيض و25% ماء.
تأتي قشر الكاكاو مع بعض المحاذير عند استخدامها. سوف تجذب الآفات إذا أصبحت مبللة جدًا. تحقق دائمًا من التربة الموجودة أسفل نشارة الكاكاو ولا تسقيها إلا إذا كانت جافة تمامًا. الأهم من ذلك، يجب ألا تستخدم أبدًا نشارة قشرة الكاكاو حول الحيوانات الأليفة. الكلاب معرضة للخطر بشكل خاص لأنها تنجذب إلى رائحة الشوكولاتة وتميل إلى استهلاك المواد غير الغذائية. يتم استقلاب المواد الكيميائية الميثيل زانتين الموجودة في قشر الكاكاو – الكافيين وخاصة الثيوبرومين – بشكل سيئ في العديد من الحيوانات ذات الفراء، بما في ذلك القطط والأرانب، وكذلك الخيول، مما يؤدي إلى أعراض حادة، مثل القيء والرعشة وسرعة ضربات القلب. ربما لن يقتل هذا التعرض حيوانك الأليف، لكن من الأفضل تجنب نشارة الكاكاو إذا كان لديك حيوانات أليفة.