نسيج المناظر الطبيعية للخندق: الخردة العطرية التي تم التغاضي عنها هي بديل طبيعي أكثر

دعونا نواجه الأمر. يعد نسيج المناظر الطبيعية فكرة رائعة من الناحية النظرية لإبعاد الأعشاب الضارة. ومع ذلك، فإن الجوانب السلبية لاستخدام نسيج المناظر الطبيعية تثير القلق بدرجة كافية للنظر في بدائل طبيعية لحاجز الأعشاب الضارة. ما هو الخطأ في نسيج المناظر الطبيعية؟ إنه ليس حلاً دائمًا، إذ يقضي على الحشائش الضارة لمدة لا تزيد عن عامين أو نحو ذلك ثم يتحلل في النهاية. كما أنه يحد من وصول النبات إلى الماء والهواء. في الواقع، في دراسة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الأكاديمية Soil & Tillage Research، تبين أن نسيج المناظر الطبيعية يقلل من تدفق ثاني أكسيد الكربون بين التربة والغلاف الجوي بما يقرب من 1000 مرة أكثر من المهاد العضوي مثل رقائق الخشب. يمكن للنسيج أيضًا أن يقتل الكائنات الحية الدقيقة المفيدة. يوفر أحد البدائل العضوية لنسيج المناظر الطبيعية – قشر الكاكاو – مزايا فريدة في المناظر الطبيعية الخاصة بك.

تنتج قشر الكاكاو، والمعروفة أيضًا باسم قشور الكاكاو، ونشارة الكاكاو، ونشارة حبوب الكاكاو، ونشارة بدن حبوب الكاكاو، عندما يتم تحميص الحبوب، وتنزلق القشرة. يعتبر النشارة الناتجة عن هذه الأصداف صديقة للبيئة لأنها مصنوعة من مواد كان من الممكن التخلص منها، وتحمل رائحة الشوكولاتة، وتوفر مظهرًا داكنًا ممتعًا لا يبهت. توفر الهياكل مقاومة للأعشاب الضارة، كما توفر العناصر الغذائية لنباتاتك أثناء تحللها، بما في ذلك النيتروجين والبوتاس والفوسفات. أنها تدعم ديدان الأرض جنبا إلى جنب مع البكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة الأخرى. تعمل قشور الكاكاو على تعزيز قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه. تعمل عملية التحميص على تعقيم الهياكل، مما يقتل البكتيريا وبذور الحشائش.