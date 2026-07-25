نسيج المناظر الطبيعية مقابل حاجز الأعشاب: ما الفرق؟

سواء كنت تشتري طلاءًا أو تستبدل خرطوم حديقتك ببديل صديق للبيئة، فإن التسوق لشراء منتجات المنزل والحديقة غالبًا ما يكون مرهقًا. لا تكون قرارات الشراء هذه دائمًا ذات أهمية كبيرة، ولكن في بعض الأحيان عندما تختار المنتج الخطأ، يكون هناك ما هو أكثر على المحك من الجماليات البسيطة. إذا كنت واقفًا في الممر وتنظر إلى الأقمشة ذات المناظر الطبيعية وحواجز الأعشاب الضارة، فمن المهم أن تعرف أن الملصقات ليست مخصصة للتسويق فقط. في حين أن هذين المصطلحين غالبا ما يستخدمان بالتبادل، هناك فرق بين نسيج المناظر الطبيعية وحواجز الأعشاب الضارة. نسيج المناظر الطبيعية هو في الواقع نوع من حاجز الأعشاب الضارة، ولكن الأهم من ذلك، أنه مدرج أيضًا في قائمة أخرى: مواد التكسية الأرضية.

من الناحية الفنية، يمكن أن يكون حاجز الحشائش هو أي شيء تضعه على الأرض لمنع نمو الحشائش. يتضمن ذلك نسيج المناظر الطبيعية، ولكنه يتضمن أيضًا مواد بديلة تمنع الأعشاب الضارة، مثل المهاد والكرتون واللحاء والنسيج وحتى السجاد القديم. يمكن أيضًا اعتبار المهاد الاصطناعي والبلاستيكي حواجز للأعشاب الضارة.

تتكون فئة الجيوتكستيل أيضًا من مواد اصطناعية، لكن هذه المنتجات تختلف عن تلك الموجودة في فئة حاجز الأعشاب الضارة. بدأ استخدام مواد التكسية الأرضية الاصطناعية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي في الهندسة المدنية. في حين أنها يمكن أن تمنع أيضًا نمو الأعشاب الضارة، إلا أنها مصممة لأداء وظائف مهمة أخرى، مثل تصفية التربة من أجل الصرف والاستقرار. إن المهاد والكرتون والمواد الأخرى التي تمنع الحشائش ليست مواد تكسية أرضية. لكن نسيج المناظر الطبيعية عبارة عن حاجز من الأعشاب الضارة ومادة تكسية أرضية، وهو جزء مما يجعل التسمية مربكة للغاية.