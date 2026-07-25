نسيج المناظر الطبيعية مقابل حاجز الأعشاب: ما الفرق؟

سواء كنت تشتري طلاءًا أو تستبدل خرطوم حديقتك ببديل صديق للبيئة، فإن التسوق لشراء منتجات المنزل والحديقة غالبًا ما يكون مرهقًا. لا تكون قرارات الشراء هذه دائمًا ذات أهمية كبيرة، ولكن في بعض الأحيان عندما تختار المنتج الخطأ، يكون هناك ما هو أكثر على المحك من الجماليات البسيطة. إذا كنت واقفًا في الممر وتنظر إلى الأقمشة ذات المناظر الطبيعية وحواجز الأعشاب الضارة، فمن المهم أن تعرف أن الملصقات ليست مخصصة للتسويق فقط. في حين أن هذين المصطلحين غالبا ما يستخدمان بالتبادل، هناك فرق بين نسيج المناظر الطبيعية وحواجز الأعشاب الضارة. نسيج المناظر الطبيعية هو في الواقع نوع من حاجز الأعشاب الضارة، ولكن الأهم من ذلك، أنه مدرج أيضًا في قائمة أخرى: مواد التكسية الأرضية.
من الناحية الفنية، يمكن أن يكون حاجز الحشائش هو أي شيء تضعه على الأرض لمنع نمو الحشائش. يتضمن ذلك نسيج المناظر الطبيعية، ولكنه يتضمن أيضًا مواد بديلة تمنع الأعشاب الضارة، مثل المهاد والكرتون واللحاء والنسيج وحتى السجاد القديم. يمكن أيضًا اعتبار المهاد الاصطناعي والبلاستيكي حواجز للأعشاب الضارة.
تتكون فئة الجيوتكستيل أيضًا من مواد اصطناعية، لكن هذه المنتجات تختلف عن تلك الموجودة في فئة حاجز الأعشاب الضارة. بدأ استخدام مواد التكسية الأرضية الاصطناعية في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي في الهندسة المدنية. في حين أنها يمكن أن تمنع أيضًا نمو الأعشاب الضارة، إلا أنها مصممة لأداء وظائف مهمة أخرى، مثل تصفية التربة من أجل الصرف والاستقرار. إن المهاد والكرتون والمواد الأخرى التي تمنع الحشائش ليست مواد تكسية أرضية. لكن نسيج المناظر الطبيعية عبارة عن حاجز من الأعشاب الضارة ومادة تكسية أرضية، وهو جزء مما يجعل التسمية مربكة للغاية.
كيف يتم استخدام حواجز الأعشاب وأقمشة المناظر الطبيعية بشكل مختلف
يمكن لنسيج المناظر الطبيعية وحواجز الأعشاب الأخرى أن تمنع الأعشاب الضارة بشكل فعال، وبالتالي فإن الاختيار بينهما يعتمد على ما يحتاجه مشروعك أيضًا. الصرف هو عامل رئيسي. يعمل النسيج المنسوج على مكافحة الأعشاب الضارة، لكن جزيئات الأوساخ الدقيقة تسده في النهاية وتبطئ مرور الماء. تم تصميم قماش المناظر الطبيعية غير المنسوج للترشيح ويسمح للمياه بالتحرك بحرية. تسمح حواجز الأعشاب السائبة مثل المهاد أو لحاء الأشجار أو الحصى بمرور الماء. ومع ذلك، بالمقارنة مع نسيج المناظر الطبيعية، سوف تتحلل المهاد القابل للتحلل، وسوف يغوص الحصى في النهاية في التربة دون أي نسيج تحته. بالنسبة للزراعات المعمرة والشجيرات، تعتبر المهاد العضوي خيارًا جيدًا لأنه يمكن إعادة تطبيقه كما أنه يغذي التربة بمرور الوقت.
الموقع مهم أيضا. يعمل نسيج المناظر الطبيعية بشكل أفضل في المناطق ذات حركة المرور العالية مثل المسارات. عندما يتم استخدامه في أحواض الزهور، يمكن لجذور النباتات أن تنسج نفسها في القماش. هذا يعني أنك سوف تقوم بتمزيق وتمزيق الجذور عندما تضطر في النهاية إلى إزالة القماش. إذا كان هناك تعرض مباشر لأشعة الشمس، فقد يتحلل نسيج المناظر الطبيعية غير المحمي في أقل من عام. على عكس الحصى أو المهاد، فهو يفتقر بالفعل إلى الجاذبية الجمالية عندما لا يتم تغطيته، ولكنه يبدو أسوأ مع تدهوره.
في نهاية اليوم، قد تختار بين حاجز الأعشاب الفضفاض ونسيج المناظر الطبيعية على أساس السعر. على سبيل المثال، يتكلف الطلب بالجملة من المهاد ما بين 30 دولارًا إلى 135 دولارًا لكل ياردة مكعبة، وهو ما يصل إلى ما يقرب من 0.28 دولارًا إلى 1.25 دولارًا للقدم المربع بمتوسط عمق 3 بوصات. يتكلف نسيج المناظر الطبيعية مثل حاجز الأعشاب الأساسي Sta-Green الذي يبلغ طوله 50 قدمًا و3 أقدام من Lowe’s حوالي 0.10 دولارًا أمريكيًا فقط للقدم المربع، لذلك قد تتمكن من تغطية مساحة أكبر بتكلفة أقل.