نصائح أساسية لأصحاب المنازل المتنقلة لمنع الأنابيب المجمدة

إن امتلاك منزل متنقل يعني الحرية والقدرة على تحمل التكاليف والقدرة على الاتصال بـ “المنزل” في أي مكان. ولكن عندما يأتي الشتاء، يخشى كل صاحب منزل متنقل شيئًا واحدًا: الأنابيب المجمدة. يمكن أن تؤدي الأنابيب المتجمدة إلى مشاكل كبيرة ومكلفة مثل التسربات أو حتى الانفجار. لحسن الحظ، هناك بعض الطرق السهلة لمنع تجمد الأنابيب. يمكنك مراقبة درجات الحرارة الخارجية، وإضافة العزل أو الشريط الحراري إلى الأنابيب الخاصة بك، والحفاظ على منزلك دافئًا بشكل مستمر.
إحدى أسهل الطرق وأكثرها فعالية لمنع تجمد الأنابيب هي تتبع درجة الحرارة. عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد (32 درجة فهرنهايت أو 0 درجة مئوية)، حان الوقت لحماية منزلك. لا تتهاون: الأنابيب في المنازل المتنقلة معرضة للخطر بشكل فريد، لأنها عادة ما تكون أكثر عرضة للبرد من تلك الموجودة في المنازل التقليدية. للتأكد من أنك مطلع دائمًا على درجة الحرارة، قم بإعداد إشعارات على هاتفك لتنبيهك عندما يتوقع انخفاض درجة الحرارة.
بمجرد وصول درجات الحرارة إلى درجة التجمد، لا تجلس مع كوب من الكاكاو الساخن وتأمل في الأفضل. اترك القليل من الماء يتدفق من الصنابير – مجرد قطرة صغيرة ستفي بالغرض. وهذا يحافظ على تدفق المياه، مما يجعل من الصعب على الأنابيب الخاصة بك أن تتجمد. افتح أيضًا أي خزانات أسفل أحواضك، خاصة إذا كانت الأنابيب قريبة من الجدران الخارجية. وهذا يسمح للهواء الدافئ داخل منزلك بالانتشار حول الأنابيب.
عزل، عزل، عزل
إن عزل الأنابيب أو لفها بشريط حراري يشبه إعطائها معطفًا شتويًا دافئًا: فهو يخلق حاجزًا يمنع البرد والدفء. ويأتي العزل في أشكال عديدة، مثل أنابيب الرغوة أو أغلفة الألياف الزجاجية، والتي يمكن بسهولة ملفوفة حول الأنابيب الموجودة أسفل منزلك المتنقل. الهدف هو تغطية جميع الأنابيب المعرضة للهواء البارد، ولا ينبغي ترك أي أنبوب في البرد.
إذا لم يكن العزل الرغوي كافيًا أو كنت تعيش في منطقة شديدة البرودة، فقد يكون الشريط الحراري هو أفضل خيار لك. لا تقلق، فهو ليس شريطًا حقيقيًا، ولن تحتاج إلى القيام بأي أعمال كهربائية معقدة. الشريط الحراري عبارة عن كابل خاص يتم لفه حول الأنابيب، مما يولد كمية صغيرة من الحرارة لحمايتها من التجمد. ما عليك سوى توصيله بالكهرباء، وسيقوم بالمهمة نيابةً عنك – بدون ضجة أو تجميد. اتبع التعليمات بعناية، وتأكد دائمًا من أن الشريط الحراري مصمم خصيصًا لنوع الأنبوب الخاص بك. عند استخدام الشريط الحراري، افحصه قبل كل فصل شتاء. لا تريد أن تتفاجأ بالكابل المعيب عندما تنخفض درجات الحرارة. ولا تنس أيضًا التحقق من أن القابس يعمل بشكل صحيح ولم يتضرر بسبب الماء أو الآفات.
حافظ على دفء منزلك
يمكن أن تبرد المنازل المتنقلة بسرعة في الشتاء، خاصة إذا لم تكن معزولة جيدًا. من المهم الحفاظ على درجة الحرارة بالداخل دافئة بما يكفي لمنع أي حوادث مؤسفة تتعلق بالتجميد. القاعدة الأساسية الجيدة هي إبقاء منظم الحرارة لديك مضبوطًا على 55 درجة على الأقل درجة فهرنهايت أو 13 درجة درجة مئوية في جميع الأوقات، حتى عندما تكون بعيدًا. نعم، قد يضيف ذلك القليل إلى فاتورة الكهرباء، لكن تكلفة إصلاح الأنابيب المنفجرة أعلى بكثير.
لا تقم فقط بتدفئة مناطق المعيشة الرئيسية، بل تأكد من وصول الحرارة إلى الأماكن التي توجد بها الأنابيب. إذا كانت الأنابيب في جزء غير مدفأ من منزلك، مثل مساحة زحف أو جدار خارجي، فقد تحتاج إلى فتح فتحات تهوية أو أبواب للسماح بتدوير الهواء الدافئ. في بعض الحالات، يمكن لسخان صغير في تلك المناطق أن يحدث فرقًا. فقط تأكد من استخدامه بأمان؛ لا أحد يريد حريقًا أثناء محاولته منع الأنابيب المجمدة.
هناك شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو إغلاق أي مسودات في منزلك المتنقل. يمكن للهواء البارد أن يتسلل عبر الشقوق الموجودة حول النوافذ أو الأبواب أو فتحات التهوية، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة داخل منزلك وحول الأنابيب. يمكن للقليل من مادة السد أو التجريد من الطقس أن تفعل المعجزات للحفاظ على البرد والدفء. يمكنك أيضًا إضافة ستائر ثقيلة لمنع البرد. إنها في الأساس تغلف منزلك بحضن دافئ، مما يجعل منزلك أكثر راحة ويمنع تلك الأنابيب من التحول إلى مصاصات.