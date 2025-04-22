نصائح أساسية للحفاظ على نرجس النرجس المتقطى على قيد الحياة في مزهرية

لا شيء على الإطلاق في العالم يقول أن الربيع قد وصل أكثر من ظهور النرجس البري (Narcissus Pseudonarcissus). إنها أجمل الزهور ، وإذا كنت تعرف الحيل المناسبة ، فيمكنهم جلب أشعة الشمس إلى منزلك لفترة طويلة. على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها زهور بسيطة للغاية ، إلا أنها في الواقع أكثر غرابة مما كنت تعتقد ، وفهم كيفية الاحتفاظ بها بشكل صحيح في مزهرية يعني أنه يمكنك الاستمتاع بشاشة صفراء زاهية لعدة أسابيع.

تبدأ خدعة النرجس الطويل الأمد قبل أن تضعها في مزهرية. هناك بعض النصائح والحيل الذكية لزراعة النرجس الواحد وهناك عدد قليل عندما يتعلق الأمر باختيارها أيضًا. إن اللحظة المثالية لجمع مجموعة من النرجس البري هي خلال ما يشار إليه خبراء الزهور باسم “مرحلة Groencheck” – وهذا هو عندما بدأت رقبة النرجس البري في الانحناء.

عندما تجمع هذه الأشعة الصغيرة من أشعة الشمس ، قم بإخماد المقص وسحبها بدلاً من قاعدتها. إن تقنية التطور والسحب تعني أن زهورك ستحتوي على سيقان أطول ولن تتسرب الكثير من السيقان من سيقانها أيضًا. بمجرد أن يتم انتزاعها ، فأنت مستعد تقريبًا لعرض النرجس في مزهرية المفضلة لديك.