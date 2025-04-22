نصائح أساسية للحفاظ على نرجس النرجس المتقطى على قيد الحياة في مزهرية

لا شيء على الإطلاق في العالم يقول أن الربيع قد وصل أكثر من ظهور النرجس البري (Narcissus Pseudonarcissus). إنها أجمل الزهور ، وإذا كنت تعرف الحيل المناسبة ، فيمكنهم جلب أشعة الشمس إلى منزلك لفترة طويلة. على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها زهور بسيطة للغاية ، إلا أنها في الواقع أكثر غرابة مما كنت تعتقد ، وفهم كيفية الاحتفاظ بها بشكل صحيح في مزهرية يعني أنه يمكنك الاستمتاع بشاشة صفراء زاهية لعدة أسابيع.
تبدأ خدعة النرجس الطويل الأمد قبل أن تضعها في مزهرية. هناك بعض النصائح والحيل الذكية لزراعة النرجس الواحد وهناك عدد قليل عندما يتعلق الأمر باختيارها أيضًا. إن اللحظة المثالية لجمع مجموعة من النرجس البري هي خلال ما يشار إليه خبراء الزهور باسم “مرحلة Groencheck” – وهذا هو عندما بدأت رقبة النرجس البري في الانحناء.
عندما تجمع هذه الأشعة الصغيرة من أشعة الشمس ، قم بإخماد المقص وسحبها بدلاً من قاعدتها. إن تقنية التطور والسحب تعني أن زهورك ستحتوي على سيقان أطول ولن تتسرب الكثير من السيقان من سيقانها أيضًا. بمجرد أن يتم انتزاعها ، فأنت مستعد تقريبًا لعرض النرجس في مزهرية المفضلة لديك.
احصل على أقصى حياة من النرجس
الآن بعد أن اخترت النرجس بشكل صحيح ، لا يزال هناك بعض الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها. فكر في النرجس البري مثل المغنيات الصفراء الصغيرة ، فهي بحاجة إلى بعض وقت التبريد من تلقاء نفسها قبل أن يتم وضعها في الترتيبات مع الزهور الأخرى. ضعها بمفردها في الماء البارد لمدة تصل إلى 24 ساعة حتى تصلب سيقانها وتوقف عن إنتاج النسغ. لا يعرف الكثير من الناس هذا ، لكن النرجس الناقض SAP سامة لأنفسهم وغيرها من الزهور. هذه الخطوة ستبقيهم في مأمن من النسغ الخاصة بهم وتأكد من أنهم لا يستطيعون إيذاء الزهور الأخرى أيضًا.
النرجس البسيط لها عمر مزهرية من حوالي 5 إلى 7 أيام. بمجرد أن تكون مستعدًا لدمج نرجرك مع الزهور الأخرى (أو ببساطة عرضها بمفردها ،) امنحهم القليل من طعام الزهور محلي الصنع للاستقرار فيه. مجرد ملعقة من السكر أو ربع ملعقة صغيرة من خلائها أو خل التفاح سوف تبقي الزهور طازجة ويمنحهم الطاقة ، وكذلك إبقائهم سعداء ويقلل من نمو البكتيريا.
تأكد من أن ماء مزهرية النرجس البري ليس دافئًا جدًا عن طريق الاحتفاظ به في مكان رائع ، وليس في أشعة الشمس المباشرة. إذا كنت مكرسًا حقًا لشاشة النرجس البري ، فقم بتغيير الماء بقدر ما تستطيع ، لأن إضافة المياه العذبة هي ممارسة جيدة لأي شخص يريد الحفاظ على زهوره المقطوعة لفترة أطول. مع هذه النصائح ، ستتمكن من الاستمتاع بنكاس النرجس لأطول فترة ممكنة.