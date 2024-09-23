نصائح إيرين نابير لتوفير المال في شراء خزائن خشبية دون تكلفة باهظة

لقد حان الوقت للمطابخ أحادية اللون العصرية للغاية. يشير خبراء مثل إيرين نابير من قناة HGTV إلى أن هناك اتجاهًا آخر يعود هذا العام، وهو شيء قد ترغب في استخدامه لتدفئة الجزء الداخلي من مطبخك. إنه درجات ألوان الخشب. من الخشب الفاتح اللون مثل البلوط الأبيض أو الألدر أو الزان إلى الخشب الداكن مثل الجوز أو الكرز، يتمتع الخشب بمظهر عضوي ومحكم من حبيباته والاختلافات الطفيفة في اللون. هاتان ميزتان إذا كنت تحاول جعل الغرفة مرحبة ومريحة بشكل طبيعي. لون الخشب الذي لا يعد رائجًا هو الخزائن ذات اللون العسلي. ومع ذلك، هناك طرق لتحديث هذا المظهر.
تعتبر الخزائن المصنوعة من الخشب أغلى أنواع الخزائن لأنها متينة وأنيقة وغنية بالحبيبات الأصلية بالإضافة إلى الألوان الطبيعية العميقة. توقع أن تدفع من 50 إلى 150 دولارًا للقدم المربع مقابل الخزائن الخشبية. نعم، إنها باهظة الثمن، ولكن اعتبرها استثمارًا في منزلك عندما يحين وقت بيعه.
ومع ذلك، إذا كنت ملتزمًا بميزانية محدودة، فإن المواد المصنعة التي تحاكي مظهر الخشب تصل إلى 15 دولارًا للقدم المربع. في هذه الحالة، ضع في اعتبارك بدائل مثل لوح الألياف متوسط الكثافة (MDF)، وهو منتج قوي لا يحتوي على عقد أو حبيبات. بدلاً من ذلك، فإن سطحه الأملس والكثيف مثالي للطلاء. يأتي اللامينيت، وهو منتج صناعي آخر، أيضًا بألوان وأنماط مختلفة، بعضها يحاكي الحبيبات الطبيعية للحصول على مظهر خشبي متين وفعال من حيث التكلفة. تشمل مواد الخزانة التي يجب تجنبها اللوح الخشبي والميلامين، والتي تبدو رخيصة ويمكن أن تضر بقيمة إعادة البيع.
الطلاء من أجل الملمس والعمق والتصميم
يُظهِر إيرين وبن نابير من برنامج Hometown على قناة HGTV كيف يمكن تحويل الخزائن العادية إلى خزائن تشبه الخشب الصلب. تقول إيرين في هذا الفيديو: “عندما ترى لون خزانة المطبخ مقابل اللون الأبيض، يبدو الأمر وكأنه برتقالي. إنها ليست برتقالية على الإطلاق. ولأنها لم تكن قادرة على توفير مطبخ من الخشب الطبيعي بالكامل… فقد تم طلاء خزائن المطبخ بلون الخشب الطبيعي”. وفي وقت لاحق من الفيديو، تشير صاحبة المنزل المبهجة إلى الخزائن الناعمة والهادئة بأنها “ذات لون الكراميل”. وهي ليست مخطئة.
إن استخدام اللون البرتقالي أو البني الفاتح الدافئ مثل لون البقان كلون أساسي يضمن أن الخزانات ستتمتع بتوهج دافئ، على الرغم من حقيقة أن الخزانات ليست من الخشب الصلب. باستخدام تقنيات سهلة التعلم، والبرايمر، وصبغة الجل، يمكنك الحصول على مظهر الخشب الحقيقي من خلال بضع خطوات بسيطة. حتى لو كانت ميزانيتك ضئيلة، يمكنك تزييف الأسطح الخشبية الرائعة في المطبخ من أسطح العمل إلى الخزانات، عن طريق الطلاء فوق صفائح عادية أو ألواح MDF. قبل الطلاء، تحقق من توصيات الشركة المصنعة. على سبيل المثال، تعمل ألواح MDF بشكل أفضل مع الطلاء الزيتي.
إذا قررت استخدام خزائن من الخشب الطبيعي، فربما تكون طبقة خفيفة من الورنيش الشفاف هي كل ما تحتاجه لإبراز الحبوب والجمال الطبيعي. لاحظ أن الورنيش يساعد في حماية سطح الخشب، لذا يوصي صناع الخزائن باستخدامه. ولكن لاحظ أيضًا أن هناك أنواعًا مختلفة من الورنيش، لذا تحقق من النوع الأفضل لخزائنك. أكثر أنواع الخزائن المصنوعة من الخشب الصلب شيوعًا في الوقت الحالي هي الألوان المتوسطة، والتي توجد في خشب الزان والقيقب والرماد والبلوط. تضفي الألوان المتوسطة لونها الغني وتنوعها على الخشب لتندمج مع الخشب ولكن لا تطغى عليها الألوان البيضاء أو الألوان الأكثر جرأة.