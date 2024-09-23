نصائح إيرين نابير لتوفير المال في شراء خزائن خشبية دون تكلفة باهظة

لقد حان الوقت للمطابخ أحادية اللون العصرية للغاية. يشير خبراء مثل إيرين نابير من قناة HGTV إلى أن هناك اتجاهًا آخر يعود هذا العام، وهو شيء قد ترغب في استخدامه لتدفئة الجزء الداخلي من مطبخك. إنه درجات ألوان الخشب. من الخشب الفاتح اللون مثل البلوط الأبيض أو الألدر أو الزان إلى الخشب الداكن مثل الجوز أو الكرز، يتمتع الخشب بمظهر عضوي ومحكم من حبيباته والاختلافات الطفيفة في اللون. هاتان ميزتان إذا كنت تحاول جعل الغرفة مرحبة ومريحة بشكل طبيعي. لون الخشب الذي لا يعد رائجًا هو الخزائن ذات اللون العسلي. ومع ذلك، هناك طرق لتحديث هذا المظهر.

تعتبر الخزائن المصنوعة من الخشب أغلى أنواع الخزائن لأنها متينة وأنيقة وغنية بالحبيبات الأصلية بالإضافة إلى الألوان الطبيعية العميقة. توقع أن تدفع من 50 إلى 150 دولارًا للقدم المربع مقابل الخزائن الخشبية. نعم، إنها باهظة الثمن، ولكن اعتبرها استثمارًا في منزلك عندما يحين وقت بيعه.

ومع ذلك، إذا كنت ملتزمًا بميزانية محدودة، فإن المواد المصنعة التي تحاكي مظهر الخشب تصل إلى 15 دولارًا للقدم المربع. في هذه الحالة، ضع في اعتبارك بدائل مثل لوح الألياف متوسط ​​الكثافة (MDF)، وهو منتج قوي لا يحتوي على عقد أو حبيبات. بدلاً من ذلك، فإن سطحه الأملس والكثيف مثالي للطلاء. يأتي اللامينيت، وهو منتج صناعي آخر، أيضًا بألوان وأنماط مختلفة، بعضها يحاكي الحبيبات الطبيعية للحصول على مظهر خشبي متين وفعال من حيث التكلفة. تشمل مواد الخزانة التي يجب تجنبها اللوح الخشبي والميلامين، والتي تبدو رخيصة ويمكن أن تضر بقيمة إعادة البيع.