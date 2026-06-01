نصائح النظافة التي عفا عليها الزمن والتي لا يمكن لجيل الألفية تحملها على الإطلاق

يبدو أن جيل الألفية وجيل طفرة المواليد لا يتفقون على شيء أساسي مثل النظافة. على مر السنين، شهدنا العديد من الدراسات الاستقصائية التي تسلط الضوء على مدى اختلاف رؤية الجيلين لهذا المفهوم. وفقًا لمجلة نيوزويك، وجد استطلاع أجرته Talker Research في عام 2024 أن جيل طفرة المواليد والجيل الصامت كانوا الأقل احتمالًا للاستحمام اليومي وتنظيف أسنانهم باستمرار. قدم مايكل جينوفيز، دكتوراه في الطب، تفسيرا للتفاوت في النظافة، قائلا: “نشأ العديد من جيل طفرة المواليد في عصر لم يكن فيه الغسيل المتكرر محل اهتمام ثقافي كما هو الحال الآن”. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد جينوفيز أن الجيل الأكبر سنًا قد لا يكون مجبرًا على الحفاظ على النظافة لأنه ليس لديهم العديد من المناسبات الاجتماعية لحضورها.
وتظهر الاختلافات أيضًا في كيفية تعامل الجيلين مع منازلهم. تشير MarketWatch إلى أن Merry Maids أجرت دراسة استقصائية في عام 2017، والتي أظهرت أن 24% من جيل الألفية قاموا بتنظيف منازلهم جيدًا يوميًا مقارنة بـ 2% فقط من جيل الطفرة السكانية. صرح فران والفيش، PsyD، وهو معالج نفسي في عائلة بيفرلي هيلز والعلاقات، أن جيل الألفية ربما يستخدمون التنظيف كوسيلة لتهدئة مستويات القلق لديهم، والتي كانت أعلى بكثير بشكل ملحوظ من مستويات الجيل الأكبر سناً.
وفي الوقت نفسه، ذكرت كريستينا باربر أديس، أخصائية علم النفس السريري، أن الجيل الأكثر ذكاءً في وسائل التواصل الاجتماعي قد يحاول أيضًا الحفاظ على منازلهم جذابة من الناحية الجمالية مثل المحتوى الذي يشاهدونه عبر الإنترنت. واعتقد باربر-أديس أيضًا أن جيل الألفية ربما يحاولون إرسال رسالة مفادها أنهم “يعملون بشكل أفضل في الحياة من آبائنا” من خلال الحفاظ على منازلهم أكثر ترتيبًا من منازلهم. ومن غير المستغرب أن الاختلافات الصارخة بين الجيلين لا تظهر في الأفعال فحسب، بل في الأفكار أيضًا.
لدى جيل الألفية أفكار حول كيفية تنظيم مطابخهم
على موقع Reddit، اشتكى العديد من جيل الألفية من أن أقاربهم من جيل الطفرة السكانية يقومون بتخزين اللحوم النيئة بجوار الأطعمة المطبوخة في الثلاجة دون أي رعاية. وغني عن القول أن هذه الممارسة غير المبالية ليست الأكثر صحية. وكما يشير الموقع الإلكتروني لحكومة كوينزلاند، فإن هذه الممارسة يمكن أن تؤدي إلى التلوث المتبادل، مما يسمح للبكتيريا الموجودة في اللحوم النيئة بالانتقال إلى الطعام المطبوخ وفي النهاية إلى الجهاز الهضمي للشخص. بمجرد دخول البكتيريا إلى نظام الشخص، يمكن أن ينتهي الأمر بالتسمم الغذائي. ويوصي المقال بتخزين اللحوم على الرف السفلي للثلاجة لضمان عدم دخول عصارة اللحوم والبكتيريا إلى الطعام المطبوخ. بالإضافة إلى ذلك، من الجيد الاحتفاظ باللحوم في أكياس محكمة الغلق لتقليل مخاطر التلوث المتبادل.
لا يفهم العديد من مستخدمي Redditors أيضًا سبب رفض جيل الطفرة السكانية التخلص من الطعام الذي تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته بشكل واضح. الآن، هناك الكثير من الأطعمة التي لا يجب عليك تناولها أبدًا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. ومن المثير للدهشة إلى حد ما، أنه من الآمن بشكل عام تناول الأطعمة المجمدة منتهية الصلاحية، والتي يبدو أن جيل الطفرة مغرم بها. وبطبيعة الحال، فإن شكاوى جيل الشباب تتجاوز مهاراتهم في تنظيم الثلاجة.
لقد وجد بعض جيل الألفية أن أقاربهم من جيل الطفرة السكانية لا يبدو أنهم يهتمون بالمكان الذي يضعون فيه الأدوات التي يستخدمونها في الطهي اليومي. وفقًا لأحد مستخدمي موقع Redditor، كانت جدتهم من جيل الطفرة تنظف لوح التقطيع الخاص بها بانتظام وتضعه بجوار القمامة ومواد التنظيف الكيميائية. يشكل تسرب بسيط من مواد التنظيف والجراثيم من القمامة خطر التلوث المتبادل، حيث أن لوح التقطيع سيتلامس حتماً مع الطعام النيئ.
يعتقد جيل الألفية أن جيل الطفرة السكانية يجب أن يغسلوا أيديهم كثيرًا
في أحد مواضيع Reddit، شارك العديد من جيل الألفية أن أقاربهم من جيل الطفرة السكانية لم يكونوا مهتمين بغسل أيديهم بانتظام. واتفق الكثيرون على أن الجيل الأكبر سنا بدا لديه انطباع بأن غسل اليدين، خاصة قبل الطهي، ليس ضروريا إذا لم يكونوا خارج المنزل. ومع ذلك، فمن الواضح أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا لأن الجراثيم موجودة في كل مكان حولنا في جميع الأوقات.
على مدار اليوم، يتلامس الشخص بانتظام مع العديد من الأسطح في المنزل، مثل مقابض الأبواب والسور ومفاتيح الإضاءة، التي لمسها عدد كبير من الأشخاص الآخرين ويمكن أن تحمل الجراثيم التي تنتقل عن طريق اللمس. وبدون غسل اليدين بشكل صحيح، لا يمكن لهذه الجراثيم أن تصيب حاملها بالمرض فحسب، بل يمكن أن تنتقل إلى الآخرين أيضًا. بالنظر إلى ما يحدث بالفعل عندما لا تغسل يديك، فمن الأفضل أن تتخذ الخطوة السهلة لتكون في الجانب الآمن. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تغسل يديك بطريقة مناسبة لإبعاد الجراثيم. وفي ملاحظة مماثلة، وجد العديد من مستخدمي Redditors أن جيل الطفرة السكانية لا يبالون تمامًا بلعق أصابعهم ولمس طبق طعام مشترك.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة المجتمع، عندما يلعق الشخص أصابعه ويلمس سطحًا، فمن الممكن أنه ينقل مسببات الأمراض إلى السطح. عندما يلمس شخص آخر هذا السطح ثم يلمس أنفه أو فمه، يمكن أن تدخل مسببات الأمراض الفيروسية إلى جسمه وربما تصيبه بالمرض.
يعتقد جيل الشباب أن جيل الطفرة السكانية بحاجة إلى إعادة تقييم حبهم لقطع الصابون
بالنسبة للعديد من جيل الألفية، يعد الاستحمام روتينًا متعدد الخطوات يتكون من مجموعة متنوعة من المنتجات التي تجعل رائحتهم طيبة وبشرتهم ناعمة للغاية. في المقابل، فضل جيل طفرة المواليد إبقاء الأمور بسيطة للغاية، وغالبًا ما اختاروا استخدام قطعة صابون لتنظيف كل شيء من الرأس إلى أخمص القدمين. وهكذا، وجد جيل الألفية أن هذا الأمر قد عفا عليه الزمن تمامًا. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Mintel عام 2016، يعتقد 48% من المستهلكين في الولايات المتحدة أن قطع الصابون تحمل كميات كبيرة من الجراثيم.
ومن غير المستغرب أن حوالي 60% من هؤلاء كانوا أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، و31% فقط كانوا في سن 65 عامًا أو أكثر. الآن، أعطت الدراسات حول ما إذا كانت قطع الصابون مليئة بالجراثيم نتائج مختلطة. وجدت دراسة أجريت عام 2006 في المجلة الهندية لأبحاث طب الأسنان أن قطعة الصابون تحتوي على ما بين نوعين إلى خمسة أنواع من الجراثيم. في الدردشة مع Everyday Health، شاركت كيلي رينولدز، دكتوراه، أستاذة الصحة العامة وعلوم البيئة في جامعة أريزونا، أن قطع الصابون قد تحتوي على جراثيم مثل بكتيريا E. coli وSalmonella وShigella وربما حتى فيروسات مثل النوروفيروس والفيروس الروتا والمكورات العنقودية.
وأشار الموقع أيضًا إلى أن الدراسات السابقة التي أجريت على قطع الصابون أظهرت فقط وجود الجراثيم والفيروسات ولم تبحث فيما إذا كان الناس قد أصيبوا بالفعل بالأمراض. ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 1988 في علم الأوبئة والعدوى أن الملوثات من قطع الصابون لم تنتقل إلى الجلد أثناء غسل اليدين. وحتى مع وضع النظافة جانبًا، يبقى السؤال الأكبر: هل قطعة الصابون أو غسول الجسم أفضل للنظافة؟
يعتقد جيل الألفية أن جيل الطفرة السكانية بحاجة إلى التوقف عن غسل شعرهم كثيرًا
على مر السنين، اختلف العديد من جيل الألفية وجيل الطفرة السكانية حول عدد مرات غسل الشعر. بينما يقول جزء من جيل الشباب أنه لا بأس مرة واحدة كل بضعة أيام، يعتقد جزء من الجيل الأكبر سناً أنه من الأفضل غسل شعرك كل يوم. ليس من المستغرب أن وجدت دراسة استقصائية حصرية أجرتها Health Digest في عام 2022 أن عددًا أكبر من الأشخاص يغسلون شعرهم كل يوم أكثر مما تعتقد. من بين 583 قارئًا شملهم الاستطلاع، قال 27.96% إنهم يغسلون خصلات شعرهم يوميًا.
وفي حديثها إلى مجلة فوغ، قالت روزي فرنانديز، مديرة أناندا فردي، إنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لغسل الشعر لأن عوامل مثل الموقع الجغرافي للشخص، ونوع الشعر، وحالة فروة الرأس، ونمط الحياة يمكن أن تؤثر على الاختيار الشخصي. ووصفت كيف أن الشخص الذي يعيش في مدينة ملوثة ويعمل بشكل متكرر سيضطر على الأرجح إلى غسل خصلات شعره أكثر من شخص يعيش في الريف وغير نشط.
وفي الوقت نفسه، قال مراد علم، نائب رئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج، لصحيفة نيويورك تايمز إن غسل الشعر يوميًا يمكن أن يفيد أصحاب فروة الرأس الدهنية لأن الشامبو يساعد على تنظيف الزهم، مما يجعله زيتيًا في المقام الأول. حتى أولئك الذين لديهم شعر ناعم وأولئك الذين يستخدمون منتجات الشعر يوميًا يمكنهم غسل شعرهم يوميًا. ومع ذلك، فهي لا توصي بالغسل اليومي لأصحاب الشعر المجعد أو الهش لأن ذلك قد يؤدي إلى التقصف. في المقابل، لم تنصح طبيبة الأمراض الجلدية شيرين إدريس، أي شخص بالغسل اليومي، محذرة من أنها قد تؤدي إلى “تهيج والتهاب ومشاكل أخرى في فروة الرأس”.
جيل الألفية ليسوا مهتمين باللوف ومناشف الغسيل
نشأ العديد من جيل الطفرة السكانية وهم يستخدمون منشفة أو ليفة في الحمام، معتقدين أنها وسيلة رائعة لتنظيف الجسم من الأوساخ تمامًا. وبينما حاول العديد من أفراد الجيل الأكبر سناً إقناع أقاربهم من جيل الألفية بدمج المنتجين في روتينهم اليومي، إلا أنهم رفضوا ذلك بأدب لأنهم شعروا بأنه غير صحي بالنسبة لهم.
قال طبيب الأمراض الجلدية هادلي كينج لماري كلير إن المناشف يمكن أن تكون غير صحية إلى حد كبير لأنها تلتقط الجراثيم من الجلد أثناء عملية الغسيل ثم تنقلها مرة أخرى إلى السطح أثناء الاستخدامات اللاحقة. تشكل إعادة إدخال الجراثيم خطر العدوى والتهيج. يمكن تقليل خطر نمو البكتيريا والعفن عن طريق ترك قطعة القماش المبللة حتى تجف. وبينما نصح كينغ بتنظيف المنشفة في دورة الغسالة كل ثلاثة إلى أربعة أيام للحفاظ على نظافتها، أوصت طبيبة الأمراض الجلدية راشيل نازاريان، دكتوراه في الطب، بضرورة غسلها بعد كل استخدام.
استخدام اللوف ليس أفضل بكثير أيضًا. في حديثه إلى Real Simple، صرح الدكتور Gretchen W. Frieling، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من البورد، أن اللوف يمكن أن يكون مليئًا أيضًا بالجراثيم والأشياء غير الصحية الأخرى مثل الأوساخ والزيوت التي نفركها من أجسادنا أثناء الاستحمام. وتابعت موضحة كيف أن استخدام الليفة يمكن أن يكون غير صحي، قائلة: “هذا يمكن أن يسبب العدوى إذا قمت بغسل جرح مفتوح، ويحبس البكتيريا داخل المسام، ويمنعك من تنظيف نفسك من الجراثيم”. وأوصى فريلينج بغسل الليفة جيدًا مرة واحدة في الأسبوع ثم تعليقها لتجف تمامًا في الهواء لتقليل خطر البكتيريا.