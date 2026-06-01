نصائح النظافة التي عفا عليها الزمن والتي لا يمكن لجيل الألفية تحملها على الإطلاق

يبدو أن جيل الألفية وجيل طفرة المواليد لا يتفقون على شيء أساسي مثل النظافة. على مر السنين، شهدنا العديد من الدراسات الاستقصائية التي تسلط الضوء على مدى اختلاف رؤية الجيلين لهذا المفهوم. وفقًا لمجلة نيوزويك، وجد استطلاع أجرته Talker Research في عام 2024 أن جيل طفرة المواليد والجيل الصامت كانوا الأقل احتمالًا للاستحمام اليومي وتنظيف أسنانهم باستمرار. قدم مايكل جينوفيز، دكتوراه في الطب، تفسيرا للتفاوت في النظافة، قائلا: “نشأ العديد من جيل طفرة المواليد في عصر لم يكن فيه الغسيل المتكرر محل اهتمام ثقافي كما هو الحال الآن”. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد جينوفيز أن الجيل الأكبر سنًا قد لا يكون مجبرًا على الحفاظ على النظافة لأنه ليس لديهم العديد من المناسبات الاجتماعية لحضورها.

وتظهر الاختلافات أيضًا في كيفية تعامل الجيلين مع منازلهم. تشير MarketWatch إلى أن Merry Maids أجرت دراسة استقصائية في عام 2017، والتي أظهرت أن 24% من جيل الألفية قاموا بتنظيف منازلهم جيدًا يوميًا مقارنة بـ 2% فقط من جيل الطفرة السكانية. صرح فران والفيش، PsyD، وهو معالج نفسي في عائلة بيفرلي هيلز والعلاقات، أن جيل الألفية ربما يستخدمون التنظيف كوسيلة لتهدئة مستويات القلق لديهم، والتي كانت أعلى بكثير بشكل ملحوظ من مستويات الجيل الأكبر سناً.

وفي الوقت نفسه، ذكرت كريستينا باربر أديس، أخصائية علم النفس السريري، أن الجيل الأكثر ذكاءً في وسائل التواصل الاجتماعي قد يحاول أيضًا الحفاظ على منازلهم جذابة من الناحية الجمالية مثل المحتوى الذي يشاهدونه عبر الإنترنت. واعتقد باربر-أديس أيضًا أن جيل الألفية ربما يحاولون إرسال رسالة مفادها أنهم “يعملون بشكل أفضل في الحياة من آبائنا” من خلال الحفاظ على منازلهم أكثر ترتيبًا من منازلهم. ومن غير المستغرب أن الاختلافات الصارخة بين الجيلين لا تظهر في الأفعال فحسب، بل في الأفكار أيضًا.