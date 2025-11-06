نصائح تساعد أمهاتك التي تشتريها من المتجر على الاستمرار طوال موسم الخريف

عندما يتعلق الأمر بالأزهار المتساقطة، القليل من الزهور تسرق الأضواء مثل الأقحوان (Chrysanthemum spp.). تتفتح هذه الزهور الجذابة في الصيف والخريف، وتتميز بأزهار ذات ألوان دافئة مثل البرتقالي والأصفر والأحمر والوردي. ونتيجة لذلك، قد تجد نفسك منجذبًا إلى الأمهات أثناء التسوق – وخاصة أمهات بائعات الزهور السنويات الشائعات في متاجر البقالة ومتاجر التجزئة الكبيرة خلال موسم العطلات. من الصعب مقاومة الرغبة في إضافة وعاء واحد على الأقل إلى سلة التسوق الخاصة بك للتباهي به في تجمع الخريف القادم. لسوء الحظ، سواء كنت تخطط لشرفة مثالية مستوحاة من الخريف أو تحتاج إلى إضفاء الحيوية على طاولات عطلتك، فليس من غير المألوف أن تجد تلك الأزهار الكاملة التي كانت نابضة بالحياة في المتجر قد تلاشت بعد بضعة أسابيع.
للحفاظ على أزهار الأقحوان الخاصة بك لأطول فترة ممكنة، كل شيء يبدأ باختيار النباتات المناسبة – من الناحية المثالية، تلك التي لم تزدهر بعد – من المتجر. ومن هنا، عليك أن تعرف كيفية رعاية أمهاتك بشكل صحيح. إنهم بحاجة إلى كمية مناسبة من الماء وأشعة الشمس، ويجب إزالة أزهارهم الميتة. على الرغم من أنه قد يكون من السهل إبقاء الأمهات المعمرة على قيد الحياة طوال العام بفضل صلابتهن العامة، إلا أن إبقاء أبناء عمومتهن السنوية في حالة إزهار لفترة كافية للاستمتاع بألوانهن طوال فصل الخريف قد يكون أمرًا صعبًا. بالنسبة إلى البستانيين الجدد أو الموسميين، فإن الأمر ليس مستحيلًا مع الرعاية المناسبة. لا تتخلى عن موسم كامل من أزهار الأم الجميلة حتى الآن – فهذه النباتات تحتاج فقط إلى مزيد من العناية والصبر أكثر مما قد تكون معتادًا على تقديم نباتاتك السنوية في الخريف.
اختر نباتًا صحيًا ذو براعم غير مفتوحة
إذا كان هدفك هو مساعدة زهور الأقحوان السنوية التي اشتريتها من المتجر على البقاء متفتحة طوال فصل الخريف، فإن اختيار نبات لم يزهر بعد قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ومع ذلك، فإن شراء أمهات ذات أزهار غير متفتحة يمكن أن يكون المفتاح للاستمتاع بزهورك لفترة أطول – طالما أنك لا بأس بالانتظار لفترة أطول قليلاً حتى دفقة الألوان في مساحتك الخاصة. في المتوسط، يزهر الأقحوان لمدة تتراوح من أربعة إلى ثمانية أسابيع، والهبوط في الطرف الأطول من هذا الطيف يتضمن إعطاء نباتك الرعاية المناسبة. عندما تختار أمًا تتباهى بالفعل بزهورها الجميلة، فهذا يعني أن بعض الوقت قد مر بالفعل. لا يمكنك أيضًا التحكم في الرعاية التي تتلقاها في المتجر، مما قد يقلل أيضًا من عمر النبات.
عندما يتعلق الأمر بالحصول على أقصى استفادة من أمهاتك الخريفية، فإن الأمر الأكثر أهمية من اختيار نبات لم يزدهر بعد هو اختيار نبات صحي. إذا ظهرت على والدتك علامات وجود مشكلة في المتجر، مثل أوراق الشجر الباهتة أو البنية أو التربة الجافة جدًا، فقد لا تزدهر بمجرد إحضارها إلى المنزل. قد تتمكن من الاستمتاع بالزهور لبعض الوقت، لكنها على الأرجح لن تتمكن من البقاء على قيد الحياة طوال فصل الخريف. لاحظ أيضًا أن هناك أنواعًا وأصنافًا مختلفة من الأقحوان يجب مراعاتها عند اختيار النبات المثالي الذي يتم شراؤه من المتجر. تزدهر بعض النباتات في وقت مبكر من العام أكثر من غيرها؛ تريد اختيار أم معروفة بأزهارها الخريفية الطويلة الأمد.
تعلم كيفية سقي أمهاتك
للاستمتاع بالأزهار طوال فصل الخريف، يجب أن يكون الأقحوان في الأصيص صحيًا. يعد تعلم كيفية سقي أمهاتك بشكل صحيح أمرًا ضروريًا للحصول على لون يدوم طويلاً، ويتضمن ذلك إعطائهم الكمية المناسبة من الماء في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة. تفضل الأقحوان السنوية التربة الرطبة جيدة التصريف، لكن التربة الرطبة جدًا يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. يمكن أن تختلف الكمية المحددة من الماء التي يحتاجها نباتك كل أسبوع اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك ساعات التعرض لأشعة الشمس ودرجة الحرارة اليومية. قبل أن تسقي والدتك، تحقق من أول بوصة أو نحو ذلك من التربة بإصبعك. إذا شعرت بالجفاف، فهذا مؤشر جيد على أن نباتك يحتاج إلى بعض الترطيب. يمكنك رفع الوعاء عن الأرض. إذا شعرت بالخفة، فمن المحتمل أن تكون التربة جافة جدًا.
بمجرد أن تتعلم كيفية التعرف على الوقت الذي تحتاج فيه زهرة الأقحوان إلى انتعاش مرطب، يمكنك التركيز على الري الأمثل. تحتاج الأصيص إلى مياه أكثر من النباتات الموجودة في الأرض، وفي كل مرة تسقيها، تحتاج إلى تشبع التربة بالكامل. لا تخف من نقع الأقحوان. فقط تأكد من أن الأصيص يتمتع بتصريف جيد وعدم ترك النبات في بركة من الماء بعد الري. حفظ أوراقها وأزهارها بعيداً عن الرطوبة. عادةً ما يكون أداء الأمهات أفضل عندما يتم سقيها من القاع — على مستوى التربة — بدلاً من سكب الماء أو رشه على أوراقها وأزهارها الهشة.
ضع في اعتبارك مقدار ضوء الشمس الذي تحتاجه الأقحوان
يمكن أن يلعب ضوء الشمس أيضًا دورًا كبيرًا في طول عمر موسم ازدهار الأقحوان. الكثير من أشعة الشمس يمكن أن تترك أمك جافة وتبدو باهتة، مما يؤثر سلبًا على إنتاج الأزهار. من ناحية أخرى، فإن النبات الذي ينمو في الكثير من الظل سيكافح أيضًا لإنتاج أزهار لافتة للنظر. التوازن هو المفتاح – من الأفضل وضع أمك في منطقة تحصل على مزيج صحي من ضوء الشمس الصباحي لإزهار قوي مع ما يكفي من الظل بعد الظهر للحفاظ على رطوبة التربة باستمرار. اختر مكانًا يتلقى ما لا يقل عن ست ساعات من ضوء الشمس يوميًا.
ستحافظ هذه النصائح على صحة نبات الأقحوان وتشجع على الإزهار، لكن هل ستضمن استمرار ازدهار النباتات طوال فصل الخريف؟ ولتحقيق ذلك، عليك أن تولي اهتماما خاصا لساعات ضوء الشمس. عندما تتلقى الأم الكثير من الضوء دون أن تجف كثيرًا، فمن المرجح أن تزدهر بشكل أسرع. يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت تريد وفرة من الألوان قصيرة العمر، لكن قد يؤدي ذلك إلى عدد أقل من الزهور في وقت لاحق من الموسم. بدلًا من ذلك، ضع أصص نباتاتك في مكان به ظل جزئي. سوف تحصل على ما يكفي من ضوء الشمس لتحقيق نمو صحي وازدهار ثابت دون المخاطرة بالذبول أو حدوث انفجار مفاجئ في الإزهار.
قضى Deadhead أزهار الأقحوان
القليل من العمل يقطع شوطًا طويلًا لتفتح أزهار الأقحوان طوال فترة الخريف. إن قطع الرؤوس الميتة في الحديقة أمر لا بد منه لهذه النباتات. عندما تقوم بإزالة الزهور التي تجاوزت ذروتها، بالإضافة إلى أي أوراق شجر تتعرض للطقس، يمكن لنباتك أن يستخدم طاقته في إنتاج المزيد من الأزهار بدلاً من الحفاظ على تلك التي شهدت أيامًا أفضل. هذا يمكن أن يؤدي إلى موسم ازدهار أطول في الأمهات الحولية.
قد يبدو الأمر مخيفًا، لكن لا تدع فكرة قص الزهور (وربما أيضًا أوراق الشجر) من نباتك الثمين تخيفك. تعتبر عملية قطع الرؤوس الميتة عملية بسيطة وهي مهارة تستحق التعلم إذا كنت تخطط لمواصلة زراعة الأقحوان أو الزهور الأخرى. يمكنك استخدام أصابعك لقص الأزهار المستهلكة أو يمكنك استخدام مقص معقم لتجنب انتشار المرض. بغض النظر عن الأداة التي تستخدمها، فإن عملية Deadheading خالية من المتاعب. ما عليك سوى انتزاع أو قطع رؤوس الزهور الباهتة حتى تتمكن والدتك من تركيز طاقتها في مكان آخر – مثل إنتاج أزهار الخريف المستمرة التي ترغب فيها.