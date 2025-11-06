نصائح تساعد أمهاتك التي تشتريها من المتجر على الاستمرار طوال موسم الخريف

عندما يتعلق الأمر بالأزهار المتساقطة، القليل من الزهور تسرق الأضواء مثل الأقحوان (Chrysanthemum spp.). تتفتح هذه الزهور الجذابة في الصيف والخريف، وتتميز بأزهار ذات ألوان دافئة مثل البرتقالي والأصفر والأحمر والوردي. ونتيجة لذلك، قد تجد نفسك منجذبًا إلى الأمهات أثناء التسوق – وخاصة أمهات بائعات الزهور السنويات الشائعات في متاجر البقالة ومتاجر التجزئة الكبيرة خلال موسم العطلات. من الصعب مقاومة الرغبة في إضافة وعاء واحد على الأقل إلى سلة التسوق الخاصة بك للتباهي به في تجمع الخريف القادم. لسوء الحظ، سواء كنت تخطط لشرفة مثالية مستوحاة من الخريف أو تحتاج إلى إضفاء الحيوية على طاولات عطلتك، فليس من غير المألوف أن تجد تلك الأزهار الكاملة التي كانت نابضة بالحياة في المتجر قد تلاشت بعد بضعة أسابيع.

للحفاظ على أزهار الأقحوان الخاصة بك لأطول فترة ممكنة، كل شيء يبدأ باختيار النباتات المناسبة – من الناحية المثالية، تلك التي لم تزدهر بعد – من المتجر. ومن هنا، عليك أن تعرف كيفية رعاية أمهاتك بشكل صحيح. إنهم بحاجة إلى كمية مناسبة من الماء وأشعة الشمس، ويجب إزالة أزهارهم الميتة. على الرغم من أنه قد يكون من السهل إبقاء الأمهات المعمرة على قيد الحياة طوال العام بفضل صلابتهن العامة، إلا أن إبقاء أبناء عمومتهن السنوية في حالة إزهار لفترة كافية للاستمتاع بألوانهن طوال فصل الخريف قد يكون أمرًا صعبًا. بالنسبة إلى البستانيين الجدد أو الموسميين، فإن الأمر ليس مستحيلًا مع الرعاية المناسبة. لا تتخلى عن موسم كامل من أزهار الأم الجميلة حتى الآن – فهذه النباتات تحتاج فقط إلى مزيد من العناية والصبر أكثر مما قد تكون معتادًا على تقديم نباتاتك السنوية في الخريف.