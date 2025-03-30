نصائح جوانا جينز لاختيار الظل المثالي للطلاء الأبيض للمظهر المستوحى من المثبت العلوي

تشتهر جوانا جينز بتصميمات منزلية مصممة بشكل جميل تلهم الملايين – كل ذلك في حين يجعلها تبدو سهلة. ومع ذلك ، عندما يحاول معظم الناس تكرار أسلوبها “المثبت العلوي” ، حتى القرارات الصغيرة يمكن أن تشعر بمهمة مستحيلة. إذا كنت عالقًا مع كومة من حوامل الطلاء الأبيض أثناء محاولتك تحديد الظل المناسب لمساحتك ، ففكر في نصيحتها وتبدأ من خلال تحديد ما تريد أن تشعر به الغرفة. إذا كنت تهدف إلى شيء مشرق وطبيعي ، فإنها توصي بشحن الظل. للحصول على نسخة أكثر لافتة للنظر ، فإن True White هو ظل الطلاء الخالد المثالي للتقليم والقولبة. بالنسبة للغرفة التي تشعر بالدفء والجذاب ، فإن قرن واحد أبيض ومزرع محليًا هي المفضلة لها ، لكنها توصي أيضًا بالتشويش على الشعور الخالد بأن الأزواج بشكل جيد مع التصميمات العضوية.
قد يبدو الأمر بسيطًا ، ولكن بمجرد فهم نوع المساحة التي تريد إنشاؤها ، يمكن أن تساعد Gaines في توجيهك نحو الظل المثالي من مجموعة الطلاء Magnolia. لقد صاغت هذه المجموعة بألوانها ، حتى تتمكن من إنشاء تصميمات داخلية رائعة ومتواضعة من نمط التوقيع “المثبت العلوي”. سواء كنت تنطلق من غرفة الطعام أو تضيء المطبخ ، فإن هذه الدهانات البيضاء تضيف لمسة من السحر ، وتأتي في صيغ لكل شيء من الجدران إلى الأثاث.
ظلال بيضاء متعددة الاستخدامات لإلقاء نظرة مشرقة كلاسيكية
هناك سبب لاعتقاد الكثير من المصممين أن الطلاء الأبيض سيكون دائمًا في الأناقة-إنه مظهر كلاسيكي يمكن أن يقترن جيدًا بأي نمط ، على الرغم من الاتجاهات المتغيرة باستمرار. غالبًا ما ينجذب أصحاب المنازل نحو الطلاء الأبيض بسبب تعدد استخداماته ، ولكن ليس كل ظل سيحصل على هذه التوقعات. في منشور مدونة لـ Magnolia ، شاركت Gaines بعض النصائح للتنقل في هذه النوايا ، مع الإشارة إلى أن Shiplap هو خيار موثوق ومتعدد الاستخدامات للجدران والقص والخزانات. وتقول إن هذا الظل “يشعر براحة أكبر في الفضاء أكثر من اللون الأبيض القاسي المعقم.” إنه يلفت التوازن الصحيح بين السطوع والراحة ، مما يجعله مثاليًا لغرف النوم أو غرف المعيشة أو حتى المنازل الساحلية حيث تريد خلق جو خفيف ومتجدد الهواء.
ومع ذلك ، إذا كنت تريد ظلًا هشًا من اللون الأبيض الذي يبدو أكثر صرامة ، فإن Gaines توصي باللون الأبيض الحقيقي. هذا الظل مثالي لأسلوب نظيف وخالد يساعد على التأكيد على المزيد من العناصر الملونة خلال التصميم الخاص بك. يعمل نداءها الخفيف والأنيق أيضًا بشكل رائع في غرف مثل المطابخ أو الحمامات لإضافة شعور بالسطوع والبساطة. ومع ذلك ، فقد أعربت Gaines إلى حبها للألوان التي تخلق تباينًا مذهلاً ، وأهمية القطع-يمكن أن تجعل الميزة المنسية في كثير من الأحيان أن تجعل من موسيقى البوب المساحة الخاصة بك. بالنسبة إلى القطع التي تبرز ، فإنها تتناول ظلال مشرقة وجريئة ، مما يجعل اللون الأبيض الحقيقي الظل المثالي للأبيض لبناء تباين مثير ، خاصة عند استخدامه كقصاص ضد الألوان البارزة الأخرى.
إنشاء جو جذاب مع البيض الدافئ
عند إنشاء أجواء دافئة ومرحبة لمساحتك ، يمكن أن ينتهي بعض ظلال الطلاء الأبيض بتخريب رؤيتك. المحايدون البارد هم بعض ألوان الطلاء ذات مرة التي ستجعل منزلك مؤرخة. وبشكل أكثر تحديداً ، يمكن أن تقرأ تلك الظلال البيضاء ذات اللون البارز على أنها أكثر سريرية بدلاً من دافئة. إذا كنت تريد ظلًا من اللون الأبيض الذي يشعر بالهشاشة والكلاسيكية مع مجرد تلميح من الدفء ، فإن Gaines توصي بقرن واحد أبيض لتسليط الضوء على تلك النغمات الدافئة. تتيح لمسة خفيفة من البيج أن تبدو نظيفة ومريحة في المساحات الأكثر حداثة مع العمل أيضًا على إضافة سحر عتيق عند إقرانه بألوان داكنة دافئة. إذا كنت تريد الدفء الذي أصبح أعمق قليلاً ، فإن المزروعة محليًا لها نغمة أكثر وضوحًا من البيج ، والتي تلاحظ Gaines “مناسبة جيدًا في مساحة مع ألوان وقوام غنية”. ومع ذلك ، يمكن أن يعمل هذا اللون الأبيض بشكل جيد لتبني مجموعة متنوعة من الأساليب الموجودة في التصميمات الداخلية البوهيمية أو التقليدية أو الانتقائية.
أبيض دافئ من المحتمل أن ترى في أغلب الأحيان في التصاميم “المثبت العلوي”. يلخص Gaines هذا اللون كظلال خالدة وتقليدية تتميز بنغمات بيج كريمية. إنه الظل الذي استخدمته في معظم المناطق الداخلية لتصميم منزلها في “المثبت العلوي: The Lakehouse”. إذا كنت تخطط لاحتضان العناصر العضوية في مساحتك ، سواء مع المساحات الخضراء المورقة أو المواد الخشبية الطبيعية أو القوام الترابية – يوفر Blanched الأساس المثالي.