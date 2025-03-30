نصائح جوانا جينز لاختيار الظل المثالي للطلاء الأبيض للمظهر المستوحى من المثبت العلوي

تشتهر جوانا جينز بتصميمات منزلية مصممة بشكل جميل تلهم الملايين – كل ذلك في حين يجعلها تبدو سهلة. ومع ذلك ، عندما يحاول معظم الناس تكرار أسلوبها “المثبت العلوي” ، حتى القرارات الصغيرة يمكن أن تشعر بمهمة مستحيلة. إذا كنت عالقًا مع كومة من حوامل الطلاء الأبيض أثناء محاولتك تحديد الظل المناسب لمساحتك ، ففكر في نصيحتها وتبدأ من خلال تحديد ما تريد أن تشعر به الغرفة. إذا كنت تهدف إلى شيء مشرق وطبيعي ، فإنها توصي بشحن الظل. للحصول على نسخة أكثر لافتة للنظر ، فإن True White هو ظل الطلاء الخالد المثالي للتقليم والقولبة. بالنسبة للغرفة التي تشعر بالدفء والجذاب ، فإن قرن واحد أبيض ومزرع محليًا هي المفضلة لها ، لكنها توصي أيضًا بالتشويش على الشعور الخالد بأن الأزواج بشكل جيد مع التصميمات العضوية.

قد يبدو الأمر بسيطًا ، ولكن بمجرد فهم نوع المساحة التي تريد إنشاؤها ، يمكن أن تساعد Gaines في توجيهك نحو الظل المثالي من مجموعة الطلاء Magnolia. لقد صاغت هذه المجموعة بألوانها ، حتى تتمكن من إنشاء تصميمات داخلية رائعة ومتواضعة من نمط التوقيع “المثبت العلوي”. سواء كنت تنطلق من غرفة الطعام أو تضيء المطبخ ، فإن هذه الدهانات البيضاء تضيف لمسة من السحر ، وتأتي في صيغ لكل شيء من الجدران إلى الأثاث.