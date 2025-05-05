نصائح صديقة للميزانية لصنع شجيرة نبات العنكبوت وصحة من ذي قبل

هناك العديد من الأسباب التي تجعل نباتات العنكبوت يمكن أن تصنع المنازل المثالية. تضيف أوراقها الخضراء الطويلة متعددة النغمات بعض المؤامرات البصرية إلى الفضاء ، سواء كانت معلقة بجوار نافذة أو جالس في وعاء على مكتب أو كونترتوب. هذه النباتات هي أيضا من السهل جدا رعاية. قد تراهم بشكل متكرر موصى به لأولئك الذين يواجهون مشكلة في الحفاظ على النباتات الأخرى على قيد الحياة. ومع ذلك ، على الرغم من كونها سهلة نسبيًا للرعاية ، فقد تلاحظ أن مصنعك لا يبدو ممتلئًا جدًا. إذا لم تكن الأوراق كثيفة ، فقد تجعل النبات يبدو متناثرًا أو حتى غير صحي.
إذا لم يكن مصنع العنكبوت الخاص بك كثيفًا كما تريد ، فلا يوجد سبب للقلق. مع بعض TLC ، ممارسات البستنة الجيدة ، أو حتى القليل من الانتشار ، يمكنك تحويل مظهر هذه النباتات المنزلية المرنة. والأفضل من ذلك ، لن تضطر إلى قضاء ثروة في القيام بذلك. أحد الأسباب الرئيسية لمصنع العنكبوت الخاص بك قد لا يكون له مظهر كثيف للغاية وكامل يتعلق باثنين من المكونات الرئيسية التي تحتاجها جميع النباتات إلى الازدهار: الماء والضوء. قد تكون نباتات العنكبوت قادرة على البقاء عندما تكون هذه الظروف أقل من المثالية. ومع ذلك ، لا يجب أن تتوقع منهم أن يزدهروا وأن يكون لديهم مظهر كامل ، كثيف ، وصحي إذا كنت لا تزودهم بالظروف المتنامية الأمثل. لحسن الحظ ، فإن ضوء الشمس مجاني ، ولا ينبغي أن يكون لكمية المياه التي سيحتاجها نباتك أي تأثير على فواتير المرافق الخاصة بك.
تأكد من أنك توفر نبات العنكبوت الخاص بك ما يجب أن يكون بصحة جيدة
من غير المعقول أن تتوقع أن يبدو مصنع العنكبوت الخاص بك يبدو كثيفًا إذا كان مجرد البقاء على قيد الحياة. تلك الأوراق المورقة والأخضر والكاملة التي تريد رؤيتها لن تكون ممكنة إلا إذا كان النبات صحيًا – ليس فقط معلقًا. لذلك ، سترغب في ضبط جدول الرعاية الخاص بك والعودة إلى أساسيات تذكر كيفية الاهتمام بنبات العنكبوت وتنمية. القيام بذلك يمكن أن يساعد في نقل النباتات من مجرد أن تكون على قيد الحياة إلى مزدهرة.
كما هو الحال مع النباتات الأخرى ، فإن الري المناسب هو المفتاح. إذا كان نبات العنكبوت الخاص بك يبدو رفيعًا للغاية وساقطًا ، فقد يكون نقص كمية كافية من الماء يمنعه من الملء لإعطاء هذا المظهر الكثيف الذي تتبعه. عادةً ما تحتاج نباتات العنكبوت إلى سقيها مرة واحدة في الأسبوع. ومع ذلك ، تحقق دائمًا للتأكد من أن التربة جافة. خلاف ذلك ، يمكنك فوق الماء المصنع ، والذي لن يساعده أيضًا في ملء. تحتاج نباتات العنكبوت أيضًا إلى الضوء من أجل الازدهار. إذا كنت تزرع نباتك في زاوية أغمق من مكتب أو غرفة نوم ، ففكر في إعادة وضعه لمساعدته في الحصول على المزيد من أشعة الشمس. يجب أن تهدف إلى موقع يوفر ما بين أربع وست ساعات من الضوء غير المباشر كل يوم.
نباتات العنكبوت لديها عدد أقل من مشاكل الآفات من بعض النباتات الأخرى. ومع ذلك ، إذا كانت هناك مشكلة في الآفات ، فإنها بالتأكيد يمكن أن تجعل الأوراق تبدو أقل صحة وشقوق. فكر في استخدام مكونات المطبخ الشائعة التي تحبها نباتات العنكبوت وآفات التربة الكراهية: أراضي القهوة. يمكن للرائحة القوية للأسباب أن تمنع الآفات من صنع نفسها في المنزل.
دعنا تنمو مع العنكبوتات مع النبات الأم للحصول على نظرة شجيرة
بمجرد أن تتأكد من أنك تعطي نبات العنكبوت الخاص بك كل ما يجب أن يكون بصحة جيدة ، يجب أن تبدأ في ملاحظة تغيير إيجابي في مظهره. بمرور الوقت ، مع استمرار تلبية هذه الاحتياجات ، يجب أن يبدأ المصنع في البحث عن أكمل. ومع ذلك ، قد لا يكون ممتلئًا ومثبتًا كما تريد. لحسن الحظ ، هناك خدعة واحدة يمكنك تجربتها.
العديد من نباتات العنكبوت تنتج العديد من الأطفال (العنكبوت). قد تكون معتادًا على نشر هؤلاء الأطفال وزراعةهم في وعاء جديد لإضافته إلى موقع جديد في منزلك أو لإعطاء صديق أو أحد أفراد الأسرة. ومع ذلك ، هل تعلم أنه يمكنك أيضًا استخدام هؤلاء الأطفال لإعطاء نبات الوالدين مظهرًا بواير؟ زرع عدد قليل جنبا إلى جنب مع الأم. مع نموها ، سيبدو أن لديك نبات عنكبوت كبير ، كثيف ، وصحي.
قبل أن تبدأ فقط في زراعة العنكبوت الصغير ، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. إذا كنت تريدهم أن يحصلوا على أعظم طلقة في البقاء على قيد الحياة والازدهار ، فيجب أن تزرعها في التربة بينما لا تزال متصلة بالأم. فقط افصلهم عن المصنع الأم بعد أن ترسخهم ويبدوون بصحة جيدة. بينما بدأت هذه النباتات الجديدة في النمو ، سترغب في زيادة روتين سقيك قليلاً.