نصائح صيانة الربيع التي تحتاجها للحفاظ على صخرة المناظر الطبيعية في شكل أفضل

غالبًا ما تستخدم صخور المناظر الطبيعية لملء المسارات أو إنشاء حدود حول الحدائق والشجيرات والنباتات الأخرى. إنهم يربطون حقًا مساحة الأرض في الهواء الطلق حول المنزل معًا. ومع ذلك ، فإن تفاصيل تصميم الفناء الشائعة هذه تبدو أفضل ما دامت تحافظ عليها جيدًا ، ومن المهم بشكل خاص رعاية صخور المناظر الطبيعية الخاصة بك عندما يتجول الربيع. بعد ذوبان الثلوج في فصل الشتاء وارتفع درجة حرارة الطقس ، من المحتمل أن يتم تغطيتها في الحطام والأوساخ وتأخرها للتفتيش. سواء قمت بإضافة بعض الصخور كجزء من فكرة المناظر الطبيعية الصغيرة في الفناء الخلفي أو استخدمتها لإنشاء حدود حول حديقتك ، فهناك بعض نصائح صيانة الربيع التي يجب أن تكون على دراية بها حتى تتمكن من الحفاظ على الصخور في شكل أعلى.

مع وصول الربيع ، يجب عليك مسح الحطام والأعشاب الضارة من الصخور ، ومنحهم غسلًا جيدًا ، وتسويةهم في مكانه ، والتحقق من المصارف القريبة للحصول على عوائق. من الجيد إكمال هذه المهام تمامًا كما يتخلص الثلج ، لأنه عندما يكون لديك وصول كامل إلى الصخور. كما أن الطقس اللطيف يجعل من السهل الخروج من الخارج ومعالجة مهام الصيانة هذه. عندما تنتهي من ذلك ، يجب أن يبدو هذا العنصر الصلب جيدًا تمامًا. مواكبة الصيانة المناسبة باستخدام النصائح التالية قد تجعل الساحة الأمامية تبدو أكثر تكلفة.