نصائح قديمة للعناية بالبشرة لا يمكن لجيل الألفية أن يتحملها على الإطلاق

من المثير للدهشة أن جيل الألفية وجيل طفرة المواليد لديهم أشياء مماثلة في أذهانهم أثناء قيامهم بنزهة في ممر الجمال والعناية بالبشرة. وفقًا لمقالة فوغ لعام 2025، أظهرت بيانات GWI أنه من المرجح أن يبحث كلا الجيلين عن منتجات العناية بالبشرة التي تستهدف البشرة الجافة وتساعد في تقليل علامات الشيخوخة.
وقالت هانا ماوزر، كبيرة خبراء إستراتيجيات التجميل في WGSN، عن روتين العناية بالبشرة لجيل طفرة المواليد: “يدفع هذا الجيل نحو الابتكار على وجه التحديد في قطاعي العناية بالبشرة والعافية مع اتباع نهج غير محدد العمر في روتين بشرتهم الناضجة”. “إن تجديد الخلايا والترطيب والحماية هي أهم أولويات جيل طفرة المواليد حيث يبحثون عن تركيبات تعزز بشرتهم وتعمل معها، وليس ضدها.” ومع ذلك، اختلفت الطريقة التي حاول بها الجيلان تحقيق أهدافهما في مجال العناية بالبشرة. في حين كانت الأجيال الشابة منفتحة على تجربة منتجات جديدة للعناية بالبشرة، فضل جيل طفرة المواليد التمسك بالعلامات التجارية والمنتجات المجربة والحقيقية.
وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة الأخلاق والطب والصحة العامة أن الجيلين حاولا معالجة الشيخوخة بطرق مختلفة أيضًا. في حين بذل جيل الشباب جهدًا نشطًا للبقاء على اطلاع حول اتجاهات مكافحة الشيخوخة، لم يشارك الجيل الأكبر سنًا نفس المشاعر وفضلوا الالتزام بالمعلومات التي يعرفونها بالفعل. كان جيل الألفية يركز على تجديد بشرته لتقليل علامات الشيخوخة، في حين أراد جيل طفرة المواليد ببساطة العناية ببشرتهم بأفضل ما يمكنهم. لا تنتهي الاختلافات بين الجيلين عند هذا الحد، حيث أنهما كانا يتجادلان في كثير من الأحيان حول أساسيات العناية بالبشرة.
لا يعتقد جيل الألفية أن الكريمات الباردة تستحق كل هذا الضجيج
بعد سنوات من مشاهدة أيقونات هوليوود يستخدمن الكريمات الباردة، بدأ العديد من جيل طفرة المواليد يعتبرونها سرًا ساحرًا لجمالهم. لم يستخدم هذا الجيل المنتج دينيًا فحسب، بل أوصوا به أيضًا لجيل الألفية، وغالبًا ما وصفوه بأنه منتج التجميل الوحيد الذي سيحتاجون إليه على الإطلاق. ومع ذلك، فإن المنتج المحبوب لم يبلغ من العمر جيدًا.
خلال محادثة مع HuffPost عام 2016، أوضحت جراح الجلد باتريشيا ويكسلر أن الكريم البارد كان في الواقع “مستحلبًا من الماء في الزيت” ممزوجًا بشمع العسل والروائح. تم تسمية المنتج على نحو مناسب بسبب الشعور بالتبريد الذي يتركه على الجلد. في حين أن الكريمات الباردة يمكن أن تساعد في تجديد البشرة الجافة، إلا أنها تأتي مع الكثير من الجوانب السلبية التي يشعر جيل الألفية أن الجيل الأكبر سنا قد تجاهلها إلى حد كبير. وفي حديثه إلى Allure في عام 2015، صرح كيميائي التجميل جوزيف سينكوتا أنه يجب استخدام الكريمات الباردة كمزيلات للمكياج وليس للترطيب. وتابع موضحًا أن تركيبة معظم الكريمات الباردة تعمل بشكل أفضل لإزالة المكياج ومعالجة الجلد الملتهب.
وذكر سينكوتا أن مستوى الزيوت المعدنية والصابون يمكن أن يجفف الجلد مع الاستخدام المطول، على الرغم من توفير الرطوبة في البداية. علاوة على ذلك، أشارت سينكوتا إلى أن الكريمات الباردة كانت خالية من مكونات مثل السيراميد وحمض الهيالورونيك، والتي يمكن أن تساعد بالفعل في تغذية البشرة. بالإضافة إلى ذلك، في محادثة عام 2023 مع مجلة Town & Country، أشارت طبيبة الأمراض الجلدية آفا شامبان إلى أن المنتج المفضل لدى جيل طفرة المواليد كان مليئًا في البداية بالمكونات التي تجدد البشرة. ومع ذلك، تم استبدالها بمكونات مثل الفازلين والزيوت المعدنية بسبب احتياجات الإنتاج الضخم.
لا يريد جيل الألفية أن يشعر “بالنظافة التامة” بعد روتين العناية بالبشرة
خلال حقبة طفرة المواليد، كان الحفاظ على البشرة “نظيفة تمامًا” أمرًا مهمًا. بالنسبة للكثيرين، كان روتين العناية بالبشرة غير مكتمل إلا إذا شعر الجلد بالشد التام بعد ذلك. ومع ذلك، لتحقيق هذا الشعور، كان لا بد من صياغة العديد من منتجات العناية بالبشرة في السوق بمكونات لا تغذي البشرة على المدى الطويل. في محادثة مع بيردي في عام 2023، صرحت مريم زماني، دكتورة في الطب التجميلي للوجه وجراحة تجميل العيون، أن الشعور “بالنظافة الشديدة” الذي يأتي بعد استخدام منظف أو تونر كان غالبًا نتيجة للكحوليات البسيطة مثل الإيثانول، والتي يمكن أن تسرق الجلد من زيوته الطبيعية وتؤثر على حاجز الجلد.
وحذر الدكتور زماني من أن التونر الذي يحتوي على الإيثانول يمكن أن يجفف البشرة الحساسة بشكل خاص، وأن منتجات العناية بالبشرة العامة التي تحتوي على الكحول ليست مناسبة لأولئك الذين يعانون من البشرة المعرضة لحب الشباب أو الدهنية. على الورق، يبدو استخدام المنتجات التي تسحب الزيت من الجلد فكرة جيدة. ومع ذلك، خلال محادثة عام 2020 مع Essence، أوضحت مارلا رينيه، مؤسسة ومالكة Marla Reńe Skincare، لماذا لم تكن المساحيق التي تحتوي على الكحول فكرة جيدة، قائلة: “إنها تجعل بشرتنا تستجيب عن طريق إنتاج المزيد من الزيوت. لذا فهي تؤدي إلى نتائج عكسية للغاية”.
بالنسبة لبعض جيل الطفرة السكانية، لم تتجلى فكرة البشرة “النظيفة تمامًا” من خلال الإفراط في استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول، ولكن من خلال الإفراط في غسل وجوههم. وفي حديثها لمجلة فوغ الهندية، قالت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة مادهوري أغاروال إن غسل الوجه أكثر من اللازم يمكن أن يستنزف زيوته الطبيعية ويجعله جافًا.
يعتقد جيل الألفية أن المرطب ضروري للبشرة الدهنية
رأى العديد من جيل طفرة المواليد أن الترطيب ضروري فقط لأولئك الذين يعانون من جفاف الجلد. يعتقد البعض أن ترطيب البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب لن يؤدي إلا إلى جعلها أكثر دهنية ويؤدي إلى المزيد من المشاكل على المدى الطويل. ومع ذلك، يعتقد جيل الألفية اعتقادًا راسخًا أن الترطيب يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة لكل شخص.
وفقًا للدكتور ديفيد أورينتريش، طبيب الأمراض الجلدية في كلينيك، فإن البشرة الدهنية لا تعني البشرة الرطبة جيدًا. وعلى حد تعبيره: “على الرغم من أن الزهم – الزيت الناتج من الغدد الدهنية – قد يكون وفيرًا، إلا أن الجلد المحيط به قد يكون جافًا”. كما أشار الدكتور أورينتريتش إلى أن الماء والزيت يلعبان أدوارا مختلفة للبشرة، ولا يمكن للأخير أن يعمل كمرطب. علاوة على ذلك، تشير شركة سانوفا للأمراض الجلدية إلى أن الحفاظ على ترطيب البشرة يمكن أن يخبر الجسم بأنه لا يحتاج إلى إنتاج دهون إضافية لتعويض الجفاف. في حين أنه من الواضح أنه لا يزال يتعين عليك الترطيب إذا كانت بشرتك دهنية، إلا أن العثور على المقاس المناسب قد يستغرق بعض التجربة والخطأ.
خلال محادثة الدكتور أورينتريش مع كلينيك، أوضح أن الجلد يمكن أن يصبح بالفعل أكثر دهنية وأكثر عرضة لحب الشباب إذا اختار شخص ذو بشرة دهنية مرطبًا زيتيًا. إن استخدام مرطب يحتوي على الحد الأدنى من محتوى الماء لم يخدم الغرض أيضًا. توصي Healthline باختيار مرطب خفيف الوزن، لا يسبب انسداد المسامات، ذو أساس مائي، وبالطبع خالي من الزيوت. أثناء الدردشة مع اليوم، أوصى أطباء الجلد المعتمدون من البورد الأشخاص ذوي البشرة الدهنية باستخدام المرطبات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك والنياسيناميد والسيراميد وحمض الساليسيليك، وتأتي مع خصائص ملطفة. وحذرت الدكتورة ساندرا أوسكا من أنه من الأفضل تجنب المنتجات التي تحتوي على “السيليكون الثقيل والزيوت الانسدادية، مثل جوز الهند أو الزيوت المعدنية”.
لا يستطيع الجيل الأصغر أن يفهم هوس الجيل الأكبر سناً بالسمرة
في هذه الأيام، يعلم الجميع ما يحدث لبشرتك عندما لا تستخدم واقي الشمس. نظرًا لأن هذه المعرفة لم تكن متاحة بسهولة لجيل طفرة المواليد، فقد انتهى بهم الأمر إلى التفكير في تسمير البشرة كشيء جيد وغالبًا ما يقضون ساعات في الخارج دون استخدام واقي الشمس لتحقيق ذلك التوهج “الصحي” الذي تقبله الشمس. حتى أن البعض أخذوا الأمور خطوة أخرى إلى الأمام وبدأوا في استخدام زيت الأطفال على أمل أن يجعل لون أسمرهم أسرع. في محادثة مع بيردي، صرحت طبيبة الأمراض الجلدية ميشيل فاربر، دكتوراه في الطب، أن زيت الأطفال يمكن أن يساعد الأشخاص على تسمير البشرة بشكل أسرع لأنه يزيد من جاذبية وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية.
ومع ذلك، فإن تعريض بشرتك للأشعة فوق البنفسجية دون أي نوع من الحماية من الشمس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس. مع بدء تزايد الوعي حول مخاطر التسمير، أصبحت أسرة التسمير ذات شعبية متزايدة حيث بدأ الناس ينظرون إليها كوسيلة أكثر أمانًا لتحقيق نفس النتائج.
في حديثها إلى كليفلاند كلينيك، صرحت طبيبة الأمراض الجلدية جينيفر لوكاس، أن أسرة التسمير الداخلية ليست أكثر أمانًا للبشرة من الشمس. وقالت: “إن أجهزة التسمير ضارة مثل الشمس، إن لم تكن أكثر ضررا”، قبل أن توضح أن الاختراع ينبعث من الأشعة فوق البنفسجية 10 إلى 15 مرة أكثر من نظيرتها الطبيعية. وأشار الموقع إلى أن استخدام سرير التسمير حتى مرة واحدة قبل سن 35 عامًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 75٪. وشدد الدكتور لوكاس في النهاية على أن الطريقة الوحيدة للحصول على هذا التوهج الذي تغمره أشعة الشمس دون مخاطر هو استخدام مستحضرات تسمير البشرة في المنزل أو الحصول على رذاذ تسمير البشرة.
لم يعد جيل الألفية يجدون أنفسهم يلجأون إلى مقشر الجوز بعد الآن
يتمتع العديد من جيل الألفية بذكريات حية عن استخدام مقشر الجوز أو المشمش أو الخوخ الذي ابتكره آباؤهم من جيل طفرة المواليد في أول روتين للعناية بالبشرة على الإطلاق في سنوات شبابهم. على بعض المستويات، يكون الهوس بالمقشرات منطقيًا. ففي نهاية المطاف، تركت البشرة ناعمة ومليئة بالوخز، وهما علامتان مميزتان للروتين الجيد للعناية بالبشرة في تلك الأيام. ومع ذلك، فإن الدعك لم ينضج جيدًا. في حديثه إلى بيردي، صرح الدكتور ديندي إنجلمان، دكتوراه في الطب، FACMS، FAAD، أن المقشرات التي تستخدم المقشرات الفيزيائية مثل قشور الجوز المسحوقة كانت “كاشطة للغاية للبشرة و(يمكن) أن تسبب في الواقع إصابات صغيرة، أو تمزقات دقيقة، بالإضافة إلى الالتهابات والعدوى.”
بالإضافة إلى ذلك، ذكر طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من البورد، الدكتور أوريت ماركويتز، أن الاعتقاد بأن المقشرات الجسدية ساعدت في التخلص من الجلد المتقشر كان في الغالب أسطورة لأنه لم يحقق سوى نتائج مؤقتة. على المدى الطويل، الإفراط في تقشير الجلد باستخدام مقشرات قاسية يمكن أن يضر أكثر مما ينفع. خلال محادثة مع Self، قال إيفان ريدر، طبيب الأمراض الجلدية والأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في جامعة نيويورك لانغون هيلث، إن الإفراط في التقشير يمكن أن يضر مؤقتًا بالطبقة القرنية، الطبقة الخارجية للبشرة. وبالتالي، يمكن أن يكون الجلد أكثر عرضة للمحفزات الخفيفة والالتهابات البكتيرية ومشاكل أخرى.
صرحت طبيبة الأمراض الجلدية سوزان أوباجي، دكتوراه في الطب، أنه من الممكن تجنب الآثار السيئة باستخدام المقشر لفترات زمنية أقصر. وبالمثل، أخبر الدكتور إنجلمان بيردي أنه من الأفضل استخدام مقشر مع مقشر جسدي مرة واحدة فقط في الأسبوع، على الأكثر، وأن تكون لطيفًا معه. بشكل عام، يعتقد الدكتور إنجلمان والدكتور ماركويتز أن المقشرات الكيميائية تنجز المهمة بشكل أفضل بكثير.