نصائح قديمة للعناية بالبشرة لا يمكن لجيل الألفية أن يتحملها على الإطلاق

من المثير للدهشة أن جيل الألفية وجيل طفرة المواليد لديهم أشياء مماثلة في أذهانهم أثناء قيامهم بنزهة في ممر الجمال والعناية بالبشرة. وفقًا لمقالة فوغ لعام 2025، أظهرت بيانات GWI أنه من المرجح أن يبحث كلا الجيلين عن منتجات العناية بالبشرة التي تستهدف البشرة الجافة وتساعد في تقليل علامات الشيخوخة.

وقالت هانا ماوزر، كبيرة خبراء إستراتيجيات التجميل في WGSN، عن روتين العناية بالبشرة لجيل طفرة المواليد: “يدفع هذا الجيل نحو الابتكار على وجه التحديد في قطاعي العناية بالبشرة والعافية مع اتباع نهج غير محدد العمر في روتين بشرتهم الناضجة”. “إن تجديد الخلايا والترطيب والحماية هي أهم أولويات جيل طفرة المواليد حيث يبحثون عن تركيبات تعزز بشرتهم وتعمل معها، وليس ضدها.” ومع ذلك، اختلفت الطريقة التي حاول بها الجيلان تحقيق أهدافهما في مجال العناية بالبشرة. في حين كانت الأجيال الشابة منفتحة على تجربة منتجات جديدة للعناية بالبشرة، فضل جيل طفرة المواليد التمسك بالعلامات التجارية والمنتجات المجربة والحقيقية.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2025 في مجلة الأخلاق والطب والصحة العامة أن الجيلين حاولا معالجة الشيخوخة بطرق مختلفة أيضًا. في حين بذل جيل الشباب جهدًا نشطًا للبقاء على اطلاع حول اتجاهات مكافحة الشيخوخة، لم يشارك الجيل الأكبر سنًا نفس المشاعر وفضلوا الالتزام بالمعلومات التي يعرفونها بالفعل. كان جيل الألفية يركز على تجديد بشرته لتقليل علامات الشيخوخة، في حين أراد جيل طفرة المواليد ببساطة العناية ببشرتهم بأفضل ما يمكنهم. لا تنتهي الاختلافات بين الجيلين عند هذا الحد، حيث أنهما كانا يتجادلان في كثير من الأحيان حول أساسيات العناية بالبشرة.