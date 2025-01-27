نصائح لإعادة استخدام العناصر التي تملكها بالفعل في ديكور المنزل الأنيق

من الضروري فهم تفضيلاتك حتى تتمكن من جعل عناصر DIY الخاصة بك تتطابق مع أسلوبك. هل تفضل فيبي مزرعة ريفي أو تنجذب أكثر نحو بساطتها الحديثة؟ استخدم أسلوبك كإطار لإعادة تصور العناصر القديمة أو القديمة. على سبيل المثال ، إذا كنت تنجذب نحو النمط الصناعي ، ففكر في إعادة استخدام الأشياء المعدنية أو الخشب في ديكور المنزل الوظيفي. تحقق من أي عناصر قديمة أو غير مرغوب فيها لإعادة استخدامها في الطابق السفلي أو العلية ، حيث يمكن عادةً إعادة اختراع هذه الكنوز المنسية لتناسب أسلوبك الحالي. ابحث عن العناصر التي قد تخدم أكثر من غرض واحد ويمكن أن توفر السحر وكذلك الوظيفة.

لحسن الحظ ، هناك الكثير من الأماكن للحصول على مصدر إلهام لمشاريع إعادة الشراء الخاصة بك. ابحث في مواقع التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Tiktok للحصول على علامات تجزئة محددة تتعلق بالمشاريع المنزلية ، وإعادة التعيين ، والمشاريع المنزلية. تصفح المواقع التي تعتمد على المجتمع مثل Reddit أو Bluesky لأفكار المشروع والخبرات الشخصية. تواصل مع منظمي المجتمع المحليين الذين تركزوا حول الترحيل أو الإصلاح لحضور الأحداث الشخصية. يمكنك حتى استضافة لقاءك الخاص مع الأصدقاء وأفراد المجتمع لتبادل الأفكار أو العمل معًا.

بمجرد أن يكون لديك فكرة عامة عن أسلوبك وبعضها ، ابدأ عن العناصر التي وجدت حول منزلك. اجمع العلب أو الصناديق أو أواني الزهور أو الجرار الزجاجية القديمة حول المنزل. يمكن إعادة استخدامها بسهولة عن طريق تغطيتها في الطلاء أو الحبل أو النسيج أو الزهور المجففة أو المزيفة. يمكنك إعادة تعيين العديد من هذه العناصر في الأواني النباتية الأنيقة أو حاملي القلم أو منظمي الأواني أو حتى عاكس الضوء الجديد. إذا لم تتمكن من العثور على أي شيء لتزيينه بالكذب ، ففكر في زيارة متجر محلي أو متجر حرفي.