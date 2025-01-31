نصائح لتنمية السياج المكسيكي بعد الصبار في الداخل (والأخطاء لتجنبها)

إذا كنت ترغب في الذهاب خطوة إلى ما وراء المفضلات المنزلية مثل The Peace Lily ومصنع العنكبوت عند إضافة المساحات الخضراء إلى منزلك ، فإن واحدة من أفضل الإضافات التي يجب مراعاتها هي السياج المكسيكي بعد الصبار (Pachycereus marginatus). غالبًا ما يزرع هذا الصبار في الهواء الطلق في مناخات أكثر سخونة لإنشاء سياج حي – وبالتالي ، اسمه. ومع ذلك ، فهي أيضًا صبار مثالي لمساحتك الداخلية ويسهل رعاية ، طالما أن لديك مجالًا لها. انتبه إلى أن هذا الصبار يمكن أن ينمو إلى ارتفاع 15 قدمًا أو أكثر ، على الرغم من أنه يجب أن يظل أصغر عند الاحتفاظ به في وعاء. على الرغم من أن السياج المكسيكي بعد الصبار ليس سامًا ، إلا أن أشواكها قد تكون ضارة باللمس أو الاستيلاء ، لذا تأكد من إبقاء مصنعك بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة والأطفال. لمساعدة الصبار الخاص بك على الازدهار في الداخل ، من المؤكد أن تتجنب الإفراط في الماء ، وتزويدها بظروف إضاءة ودرجة حرارة كافية ، وضمان أن يكون لدى الصبار الوسط والأسمدة المناسبة.

كما تتوقع ، يفضل هذا المواطن المكسيكي في وسط البيئة الجافة ، لذلك لا تسقيها كثيرًا. يمكنك إخبار الصبار بأنه قد تم تجاوز الماء إذا بدأ بالأصفر أو التدل. قد يكون لها أيضًا نسيج اسفنجي ، وخاصة نحو قاعدته. السقي الشهري مثالي خلال معظم العام وهو كل ما سيحتاج إلى الازدهار.