نصائح لتنمية السياج المكسيكي بعد الصبار في الداخل (والأخطاء لتجنبها)

إذا كنت ترغب في الذهاب خطوة إلى ما وراء المفضلات المنزلية مثل The Peace Lily ومصنع العنكبوت عند إضافة المساحات الخضراء إلى منزلك ، فإن واحدة من أفضل الإضافات التي يجب مراعاتها هي السياج المكسيكي بعد الصبار (Pachycereus marginatus). غالبًا ما يزرع هذا الصبار في الهواء الطلق في مناخات أكثر سخونة لإنشاء سياج حي – وبالتالي ، اسمه. ومع ذلك ، فهي أيضًا صبار مثالي لمساحتك الداخلية ويسهل رعاية ، طالما أن لديك مجالًا لها. انتبه إلى أن هذا الصبار يمكن أن ينمو إلى ارتفاع 15 قدمًا أو أكثر ، على الرغم من أنه يجب أن يظل أصغر عند الاحتفاظ به في وعاء. على الرغم من أن السياج المكسيكي بعد الصبار ليس سامًا ، إلا أن أشواكها قد تكون ضارة باللمس أو الاستيلاء ، لذا تأكد من إبقاء مصنعك بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة والأطفال. لمساعدة الصبار الخاص بك على الازدهار في الداخل ، من المؤكد أن تتجنب الإفراط في الماء ، وتزويدها بظروف إضاءة ودرجة حرارة كافية ، وضمان أن يكون لدى الصبار الوسط والأسمدة المناسبة.
كما تتوقع ، يفضل هذا المواطن المكسيكي في وسط البيئة الجافة ، لذلك لا تسقيها كثيرًا. يمكنك إخبار الصبار بأنه قد تم تجاوز الماء إذا بدأ بالأصفر أو التدل. قد يكون لها أيضًا نسيج اسفنجي ، وخاصة نحو قاعدته. السقي الشهري مثالي خلال معظم العام وهو كل ما سيحتاج إلى الازدهار.
توفير الضوء الصحيح ودرجة الحرارة والأسمدة والوسيط المتزايد لسياجك المكسيكي بعد الصبار
كما قد تتوقع ، يحتاج صبار السياج المكسيكي إلى الكثير من الشمس. لذا ضعها في منطقة ستحصل فيها على الكثير منها ، مثل نافذة مواجهة للجنوب أو في غرفة التشمس. يمكن أن ينمو المصنع بشكل جيد في أشعة الشمس الكاملة أو الشمس الجزئية ، ولكن يجب أن تحصل على ما لا يقل عن أربع أو خمس ساعات من أشعة الشمس المباشرة كل يوم. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، ففكر في استخدام ضوء النمو لضمان بقائه بصحة جيدة. تجنب وضع الصبار في المناطق التي يمكن أن تكون عرضة للمسودات الباردة أو التغيرات في درجة الحرارة المفاجئة. في حين أن السياج المكسيكي بعد الصبار يصل إلى 25 درجة فهرنهايت ، فإنه ينمو بشكل أفضل في درجات الحرارة فوق 70 درجة.
من المهم اختيار الوسيلة المتنامية المناسبة للسياج المكسيكي بعد الصبار. ينمو هذا النبات الشائك بشكل أفضل في التربة الرملية ذات الإكراه جيدًا. يجب أن يعمل مزيج Potting Cactus النموذجي مثل Miracle-Gro Cactus و Palm & Citrus Potting Mix بشكل جيد. فكر في استخدام الأسمدة السائلة المخففة شهريًا طوال موسم النمو ، ولكن لا تبالغ فيها. تجنب توفير أي سماد خلال الخريف والشتاء.