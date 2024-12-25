نصائح لزراعة البصل الأخضر في الحاويات

البصل الأخضر (Allium fistulosum)، المعروف أيضًا باسم البصل الأخضر، هو إضافة متعددة الاستخدامات لأي حديقة – حتى تلك الموجودة بالكامل في الفناء أو الشرفة. طالما أنك تتقن الأساسيات، فإن زراعتها في حاويات بالخارج يمكن أن تكون بسيطة ولكنها مجزية. يحتوي البصل الأخضر على نظام جذر صغير، لذا فإن الحاوية التي يبلغ عمقها حوالي 6 إلى 8 بوصات تعتبر مثالية. من الأخطاء الحاسمة التي يجب عليك تجنبها عند زراعة البصل هو السماح للتربة بأن تصبح مشبعة بالمياه. يعمل البصل الأخضر بشكل أفضل في التربة الرطبة جيدة التصريف، لذا ابحث عن خليط تأصيص جيد يحتفظ بالرطوبة دون أن ينضغط.

للحصول على أفضل النتائج، قم بزراعة بذور البصل الأخضر عن طريق وضعها على مسافة 1 بوصة تقريبًا والضغط عليها برفق في التربة على عمق ¼ بوصة. سقي التربة بلطف بعد البذر مباشرة لتستقر البذور دون إزاحتها. حافظ على رطوبة التربة بشكل متساوٍ بينما تنبت البذور؛ يستغرق هذا عادةً من 7 إلى 14 يومًا. إذا كنت تنمو من المصابيح، يجب أن تزرعها على عمق 1 بوصة في التربة. تأكد من أن الحاوية في مكان مشرق حتى يحصل البصل الأخضر على ما لا يقل عن 6 ساعات من ضوء الشمس يوميًا. هذه النباتات قوية نسبيًا، لذا فهي تتكيف بشكل جيد مع الظروف الخارجية وتتحمل الصقيع.