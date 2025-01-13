نصائح لسلامة منفاخ الثلج يجب وضعها في الاعتبار في الشتاء (والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها)

تعد إزالة الثلوج من الممرات والممرات أحد أكثر الجوانب المزعجة في فصل الشتاء. يمكن لنافخات الثلج أن تجعل المهمة أكثر سهولة، خاصة إذا اخترت واحدة من نافخات الثلج الأعلى تقييمًا للحفاظ على الممرات الخاصة بك آمنة. ومع ذلك، مثل جميع الأدوات، يمكن أن تكون نافخات الثلج خطيرة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح. لتجنب أي مشاكل هذا الشتاء، يمكنك اتباع إرشادات السلامة الأساسية مثل إجراء الضبط المناسب لمنفاخ الثلج الخاص بك وتجنب النفخ حول الثلج بشكل متهور لتجنيب جيرانك أي حوادث أيضًا.
على السطح، قد لا تبدو نافخات الثلج أداة خطيرة. إنهم مجرد تحريك الثلج، بعد كل شيء. ومع ذلك، فإن منفاخ الثلج الخاص بك يشتمل على أجزاء مثل المثقاب الدوار والشفرات المعدنية المسننة التي يمكن أن تسبب الإصابة. قدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة أن نافخات الثلج تؤدي إلى حوالي 5740 زيارة لغرفة الطوارئ كل عام. تشمل الإصابات الأكثر شيوعًا كسور العظام والتمزقات والالتواء، حيث تؤدي حوالي 11% من الحالات إلى بتر الأصابع، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Cureus.
يمكنك تجنب ارتكاب بعض أخطاء منفاخ الثلج الأكثر شيوعًا بمجرد قراءة الدليل الخاص بك قبل الاستخدام. بالإضافة إلى توفير ملخص لنموذجك المحدد، غالبًا ما يوفر الدليل إرشادات حول المشكلات الشائعة مثل العوائق. قبل تشغيل جهازك، قم بإعداد منفاخ الثلج الخاص بك لفصل الشتاء من خلال فحص ما قبل الموسم، بما في ذلك فحص شمعة الإشعال وأجزاء التشحيم. إذا كان لديك آلة تعمل بالغاز، فيجب عليك أيضًا فحص الزيت وإضافة البنزين الطازج. ثم قم بإجراء اختبار تشغيل للتأكد من أن كل شيء في حالة جيدة.
قم بإعداد المنطقة وبدء تشغيل أداة إزالة الثلوج بشكل صحيح
قبل البدء، قم بتنظيف الفناء لإزالة أي حطام مثل الفروع وألعاب الحيوانات الأليفة والصحف وغيرها من منطقة العمل الخاصة بك. تعتبر هذه الخطوة أكثر أهمية لأن معظم الإصابات تحدث عندما يحاول الأشخاص إزالة السدادات بشكل غير صحيح من شلال أو مثاقب منفاخ الثلج. عند الاستخدام، قم بإنشاء منطقة أمان، حيث لا يزال بإمكان منفاخ الثلج الخاص بك التخلص من الحطام غير المكتشف مثل الصخور حتى مسافة تصل إلى 30 قدمًا. أبقِ المارة، وخاصة الأطفال، على بعد 75 قدمًا على الأقل. منفاخ الثلج قوي ويمكن أن يمتص الملابس بسهولة مثل سترة أو وشاح، لذا تأكد من أنك ترتدي ملابس مناسبة عندما تعمل بالخارج. وهذا يعني ارتداء نظارات السلامة والأحذية المغلقة ذات الجر وتجنب أي ملابس فضفاضة. يجب عليك أيضًا تجنب ارتداء سماعات الرأس حتى تتمكن من البقاء على دراية بما يحيط بك.
بمجرد أن تصبح جاهزًا لسحب منفاخ الثلج الخاص بك للاستخدام، هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً، إذا كان لديك آلة تعمل بالغاز، فتأكد من امتلاء الخزان قبل البدء لأنه لا يمكنك إضافة الغاز إلى محرك يعمل أو ساخن. إذا نسيت هذه الخطوة واحتجت إلى إضافة الوقود في منتصف المهمة، فاترك المحرك يبرد لمدة دقيقتين على الأقل. قم دائمًا بتشغيل منفاخ الثلج الخاص بك بالخارج لمنع التسمم بأول أكسيد الكربون. بالنسبة للآلات الكهربائية، ارسم مسارًا يحافظ على سلكك الكهربائي آمنًا، وكن على دراية بموقعه في جميع الأوقات. ستحتاج إلى تجنب التعثر فيه أو دهسه عن طريق الخطأ أثناء العمل.
استخدم منفاخ الثلج بمسؤولية
لقد قمنا بتغطية العديد من الأشياء لك يجب افعله قبل استخدام منفاخ الثلج، لكن ما الذي يجب عليك تجنبه أثناء العمل؟ حسنًا، يجب عليك بالتأكيد تجنب أن تكون خطرًا على جيرانك. عند تنظيف حديقتك، انتبه إلى المكان الذي تتساقط فيه الثلوج. قد تتسبب في تلف المباني أو المركبات القريبة إذا هبت الثلوج في اتجاهها. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تهب الثلوج في الشارع، لأن ذلك قد يجعل القيادة أقل أمانًا لسائقي السيارات. بالإضافة إلى ذلك، قد ينتهي الأمر بجرافات الثلج إلى دفعها مرة أخرى إلى الرصيف الخاص بك مرة أخرى، مما يعني أنك ستحتاج في النهاية إلى التعامل مع نفس الثلج مرتين.
وأخيرًا، قد تصادف طرقًا لتعطيل “مفتاح الرجل الميت” في منفاخ الثلج لتسهيل الاستخدام. تجاهل هذه. في منفاخ الثلج، غالبًا ما يكون مفتاح الرجل الميت عبارة عن مقود تحتاج إلى الضغط عليه أثناء الاستخدام. إذا تم إطلاقه، فإنه يقوم بإيقاف جهازك تلقائيًا لمنع أي حوادث قد تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة. يتم ذلك في حالة عجز الشخص فجأة بأي شكل من الأشكال وعدم قدرته على إيقاف تشغيل منفاخ الثلج بنفسه. يمكنك أيضًا العثور على مفتاح الرجل الميت في عدد من الآلات الأخرى بما في ذلك المعدات الثقيلة وجزازات العشب والمناشير. على الرغم من أنه قد يبدو مزعجًا في الوقت الحالي، إلا أن هذا المفتاح يعد جهاز أمان قيمًا لا ينبغي العبث به.
منع وحل انسدادات منفاخ الثلج
حتى لو اتبعت جميع احتياطات السلامة، فلا يزال من الممكن أن يتصرف منفاخ الثلج الخاص بك في بعض الأحيان. إحدى المشاكل الأكثر شيوعًا التي ستواجهها مع منافيخ الثلج هي السدادات. يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب، مثل الحطام أو التراكمات، وهو أكثر شيوعًا مع أنواع معينة من الثلج. قد يسد الثلج الجليدي أو اللزج أكثر من الثلج الخفيف الخفيف. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بتحريك منفاخ الثلج الخاص بك ببطء شديد، فسوف تزيد من احتمالية الانسداد، حيث أن الثلج الذي يتحرك ببطء لديه المزيد من الوقت للضغط والالتصاق بالأسطح الداخلية لمنفاخ الثلج الخاص بك. لمنع الانسدادات، قم بتشميع أو تشحيم المزلق والمثاقب قبل بدء تشغيل منفاخ الثلج للمساعدة في تحرك الثلج. يمكنك شراء رذاذ خاص مثل DuPont Snow وIce Repellant، لكن العديد من الحيل تقترح استخدام رذاذ الطبخ أو WD40.
قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز تمامًا قبل إزالة الانسداد ولا تحاول أبدًا إزالة الانسداد بيديك. نظرًا لأن الانسدادات أمر متوقع، فإن العديد من نافخات الثلج تأتي مع أداة مرفقة للمساعدة في إزالتها. إذا لم يكن لديك هذه الأداة، يمكنك أيضًا استخدام مقبض المكنسة أو العصا الطويلة أو أي شيء قوي مشابه. لإزالة الانسداد، تحتاج أولاً إلى إيقاف تشغيل جهازك. انتظر عشر ثوانٍ على الأقل للسماح للأجزاء المتحركة بالتوقف تمامًا. ثم استخدم أداتك لتفتيت أي ثلج أو جليد أو حطام عالق في المزلق. حتى مع إيقاف تشغيل الماكينة، يجب عليك تجنب وضع يديك أو ذراعيك فيها – فالشفرات لا تزال حادة، بعد كل شيء.
قم بإعداد منفاخ الثلج الخاص بك قبل تخزينه في الربيع
بعد انتهاء فصل الشتاء، حان الوقت للتخلص من منفاخ الثلج الخاص بك. قبل القيام بذلك، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتسهيل فصل الشتاء المقبل. أولاً، يجب عليك استنزاف كل الوقود الموجود لديك لأن الغاز يمكن أن يتأكسد ويتحلل بمرور الوقت. عندما ينهار الغاز، فإنه يؤدي إلى حمأة سيئة من شأنها أن تسد خزان الوقود الخاص بمنفاخ الثلج، والمكربن، وخطوط الوقود. يجب أن يحتوي دليل المالك الخاص بك على تعليمات حول كيفية تصريف خزان الوقود بشكل صحيح. بعد ذلك، تأكد من تشغيل منفاخ الثلج حتى يتوقف من تلقاء نفسه للتأكد من اختفاء أي غاز متبقي. يوصي الكثيرون بتفريغ خزان الوقود حتى إذا كنت تستخدم مثبت الوقود، لكن إذا قررت تخزين منفاخ الثلج الخاص بك مع مزيج مثبت في الخزان، فتأكد من وجوده في مكان آمن من الشرر أو اللهب.
بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتنظيف منفاخ الثلج الخاص بك وتجفيفه جيدًا. يمكنك أيضًا رش أي أجزاء معدنية مكشوفة برذاذ منع الصدأ لمنع التآكل. يعد هذا أيضًا هو الوقت المناسب للتحقق من وجود أي أجزاء متآكلة تحتاج إلى الاستبدال، وقم بتدوين ملاحظة لنفسك حتى لا تكون مفاجأة في الشتاء المقبل. أخيرًا، احتفظ بمنفاخ الثلج الخاص بك في منطقة ذات رطوبة منخفضة لمنع التآكل، مثل المرآب أو السقيفة. إذا لم يتوفر أي منهما، يمكنك شراء غطاء نافخ الثلج ورفعه عن الأرض وتخزينه في منطقة آمنة من العناصر.