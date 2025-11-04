نصائح للتعامل مع وجبات العطلات عندما تكون لديك معدة حساسة

تتماشى العطلات والولائم معًا مثل قصب الحلوى وأصابع النعناع اللزجة. لكن تناول الطعام خلال احتفالات نهاية العام يمكن أن يكون كارثياً على أمعائك، خاصة إذا كانت لديك معدة حساسة.
ما هي المعدة الحساسة؟ المصطلح ليس طبيًا ويمكن أن يشمل مجموعة واسعة من الأعراض والحالات المتعلقة بصحة الأمعاء والتي لا تبدو صحية جدًا. على سبيل المثال، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تؤثر على عمل الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض الاضطرابات الهضمية، صعوبة في تناول وجبات الطعام المعدة لمجموعات كبيرة بشكل مريح (أو آمن). وبالمثل، فإن الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل الطعام قد يغادرون تجمعات العطلات مع هدايا غير مرغوب فيها مثل الانتفاخ وآلام البطن والغثيان.
إذا كنت تعرف هذه المشكلة جيدًا، فإن وضع خطة مسبقًا سيمنحك ميكروبيوم أمعاء أكثر سعادة وصحة. يمكنك البدء بتنفيذ بعض النصائح للتعامل مع فروق الأسعار الموسمية.
تناول الأطعمة التي تحتوي على الحد الأدنى من المكونات أو التي تكون أسهل في الهضم
يمكن أن تكون الكثير من المكونات التي قد لا تتحملها جيدًا مختبئة على مرأى من الجميع على بوفيه العطلة أو طاولة العشاء. إحدى طرق تجنب تناولها هي تناول الأطعمة الكاملة أو الأطعمة ذات المكونات المحدودة مثل الأرز الأبيض والدجاج العادي والبيض وصلصة التفاح. قد يعني هذا تخطي طبق خزفي متعدد المكونات لصالح طبق خضار مطبوخ، فقط لتكون في الجانب الآمن (والهادئ).
ماذا لو كنت قلقًا من أن ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالجوع أو عدم وجود شيء تأكله؟ في هذه الحالة، يمكنك إحضار المواد الغذائية. من الواضح أن التحدث مع المضيف أولاً يعد فكرة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء محادثة مسبقة يمكن أن يساعدك على الاستعداد لأنك ستكتشف الأطعمة التي يتم إعدادها لهذه المناسبة.
لا تشعر أنك مضطر إلى الاعتذار بغزارة إذا كانت لديك قيود غذائية، كما تقول خبيرة آداب السلوك الشهيرة جولي بليس كومو (عبر Experience Life). وأوضح كومو: “لست بحاجة إلى أن تجعل احتياجاتك الغذائية مصدراً للدراما”، مضيفاً “لقد قاموا بدعوتك، لذا فهم يستمتعون بصحبتك، وأنت تعرف ذلك بالفعل”.
تجاوز الخيارات الحارة والدهنية
الطريقة المؤكدة لجعل معدتك تنقلب هي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل في حفلات الأعياد. نعم، قد يكون غمس جناح الجاموس الناري أمرًا مغريًا، لكن العودة لثوانٍ أو ثلثين قد يسبب لك حرقة المعدة، والارتجاع، والنوم المضطرب. (فكر مرة أخرى في المرة الأخيرة التي أفرطت فيها في تناول وجبات Superbowl الخفيفة التي أدت إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وتركت معدتك حامضة.)
كما أوضح طبيب الجهاز الهضمي الدكتور جاكوب سكينز، أن “الأطعمة الغنية بالتوابل كثيرًا ما تؤدي إلى تفاقم آلام المعدة وحرقة المعدة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الجزر المعدي المريئي” (عبر Everyday Health). وبالتالي، فهو يوصي بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل إذا كنت تعتقد أنك قد تتفاعل. وإذا أفرطت في تناول الطعام عن طريق الخطأ، فقد ترغب في تحييد البهارات عن طريق مضغ العلكة، والتي يقول إنها يمكن أن تقلل من حرقة المعدة.
الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الراحة الجسدية أيضًا، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية الأمعاء. كشفت دراسة أجريت عام 2016 في Advanced Biomedical Research أن الأفراد الذين يعانون من عسر الهضم (وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى أعراض حساسة معروفة في المعدة مثل آلام الجهاز الهضمي والانتفاخ) كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض غير مرغوب فيها بعد تناول الوجبات الدهنية.
تناول الطعام ببطء لتقليل التفاعلات الهضمية غير المرغوب فيها
حتى لو كنت تأكل الأطعمة التي من شأنها أن تجعل معدتك تشعر بحالة جيدة، فقد ينتهي بك الأمر إلى أمعاء بائسة إذا تناولت الكثير من الطعام مرة واحدة. تتمتع معدتك بالقدرة على التمدد لاستيعاب كمية كبيرة من الطعام بشكل مدهش – ربع جالون كامل. لكن هذا لا يعني أنك ستشعر بالارتياح لأن أمعائك تكافح من أجل هضم كل شيء. (تعرف على المزيد حول ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام.)
أوضحت اختصاصية التغذية المسجلة لورين هاريس-بينكوس لـ Eating Well، أن “تناول وجبة كبيرة جدًا يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي وربما الارتجاع الحمضي، وهو ما قد يكون مزعجًا للغاية”. وفي نفس المقالة، اقترحت اختصاصية التغذية المسجلة لورين ماناكر تناول عرق السوس الأسود أو شرب مشروبات الزنجبيل لتهدئة معدتك إذا أفرطت في تناوله عن طريق الخطأ.
هناك طريقة أخرى لتجنب ملء طبقك بالكثير من الأشياء الجيدة وهي شرب الكثير من الماء طوال أنشطة المرح الموسمية. سيساعد الماء جسمك على هضم ما تستهلكه وقد يمنع الإمساك بعد انتهاء اليوم.
عالج بطنك بالبروبيوتيك
طوال فترة العطلات (وطوال العام بشكل مثالي)، تناول البروبيوتيك بانتظام لتعزيز صحة الأمعاء. (قد يستغرق الأمر أسابيع حتى تعمل البروبيوتيك.)
البروبيوتيك هي بكتيريا “جيدة” تساعد على تحفيز ودعم ميكروبيوم الأمعاء. ونتيجة لذلك، يمكن لمعدتك معالجة الأطعمة التي ترسلها إليها بكفاءة أكبر، حتى لو كنت تعاني من أمراض في المعدة. (مرحبًا، بسكويت السكر وفطائر اليقطين – وداعًا لفترات الراحة الطويلة في الحمام.)
يمكنك تناول مكملات البروبيوتيك إذا أردت. ومع ذلك، يمكنك أيضًا تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك كجزء من روتينك اليومي. على سبيل المثال، الزبادي اليوناني العادي، والكومبوتشا، والخبز المخمر، والمخللات كلها مليئة بالبروبيوتيك.
خذ الأمر ببطء وابدأ بإضافة البروبيوتيك قليلًا في كل مرة. قالت اختصاصية التغذية المسجلة ماريا جارسيا لويس لكليفلاند كلينك إن زيادة البروبيوتيك تدريجيًا عادة ما تؤدي إلى نتائج أفضل من إغراق جسمك فجأة بفرط البروبيوتيك الذي قد يؤدي إلى تشنجات أو إسهال. وكما لاحظت، “إذا لم تكن معتادًا على تناول بعض هذه الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، فيجب أن تبدأ ببطء بإدخال نوع أو اثنين من الأطعمة في المرة الواحدة.”