نصائح للتعامل مع وجبات العطلات عندما تكون لديك معدة حساسة

تتماشى العطلات والولائم معًا مثل قصب الحلوى وأصابع النعناع اللزجة. لكن تناول الطعام خلال احتفالات نهاية العام يمكن أن يكون كارثياً على أمعائك، خاصة إذا كانت لديك معدة حساسة.

ما هي المعدة الحساسة؟ المصطلح ليس طبيًا ويمكن أن يشمل مجموعة واسعة من الأعراض والحالات المتعلقة بصحة الأمعاء والتي لا تبدو صحية جدًا. على سبيل المثال، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تؤثر على عمل الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض الاضطرابات الهضمية، صعوبة في تناول وجبات الطعام المعدة لمجموعات كبيرة بشكل مريح (أو آمن). وبالمثل، فإن الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل الطعام قد يغادرون تجمعات العطلات مع هدايا غير مرغوب فيها مثل الانتفاخ وآلام البطن والغثيان.

إذا كنت تعرف هذه المشكلة جيدًا، فإن وضع خطة مسبقًا سيمنحك ميكروبيوم أمعاء أكثر سعادة وصحة. يمكنك البدء بتنفيذ بعض النصائح للتعامل مع فروق الأسعار الموسمية.