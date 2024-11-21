نصائح للحفاظ على أشجار الحمضيات الخاصة بك سعيدة وصحية في الداخل خلال فصل الشتاء

على الرغم من الافتراض بأن أشجار الحمضيات لا يمكن أن تزدهر إلا في المناخات الدافئة، إلا أن تلك المزروعة في حاويات يمكن إحضارها إلى الداخل إذا كنت تعيش في منطقة أكثر برودة. وهذا يعني أن أي شخص يعيش في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7، حيث تنخفض درجات الحرارة الخارجية غالبًا إلى ما دون درجة التجمد خلال فصل الشتاء، يمكنه الاستمرار في الحفاظ على أشجار الحمضيات الصحية. لكن الحيلة هي إبقاء أشجار الليمون والبرتقال والبرتقال وغيرها من أشجار الحمضيات سعيدة أثناء انتظار الطقس البارد. يمكنك القيام بذلك عن طريق مراعاة إنشاء انتقال بطيء لشجرتك من الخارج إلى الداخل والحفاظ على درجة حرارة وبيئة ثابتتين للشجرة بمجرد دخولها.

إذا كان هدفك هو شجرة ليمون جميلة يمكنك زراعتها طوال العام دون أي مشكلة، فمن الممكن أن تولي اهتمامًا خاصًا لحمايتها من درجات الحرارة الباردة والتجمد. نظرًا لأن أشجار الحمضيات دائمة الخضرة وليست متساقطة الأوراق، فإنها لا تدخل في مرحلة السكون الكامل. يعني هذا السكون الجزئي أن أشجارك لن تنمو أو تتطور بشكل نشط دون درجات حرارة دافئة باستمرار. يعد نقل أشجارك الخارجية بشكل فعال إلى الداخل لتحفيز هذه الظاهرة دون التأثير على صحتها ونموها على المدى الطويل أمرًا حيويًا.