نصائح للحفاظ على أشجار الحمضيات الخاصة بك سعيدة وصحية في الداخل خلال فصل الشتاء

على الرغم من الافتراض بأن أشجار الحمضيات لا يمكن أن تزدهر إلا في المناخات الدافئة، إلا أن تلك المزروعة في حاويات يمكن إحضارها إلى الداخل إذا كنت تعيش في منطقة أكثر برودة. وهذا يعني أن أي شخص يعيش في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7، حيث تنخفض درجات الحرارة الخارجية غالبًا إلى ما دون درجة التجمد خلال فصل الشتاء، يمكنه الاستمرار في الحفاظ على أشجار الحمضيات الصحية. لكن الحيلة هي إبقاء أشجار الليمون والبرتقال والبرتقال وغيرها من أشجار الحمضيات سعيدة أثناء انتظار الطقس البارد. يمكنك القيام بذلك عن طريق مراعاة إنشاء انتقال بطيء لشجرتك من الخارج إلى الداخل والحفاظ على درجة حرارة وبيئة ثابتتين للشجرة بمجرد دخولها.
إذا كان هدفك هو شجرة ليمون جميلة يمكنك زراعتها طوال العام دون أي مشكلة، فمن الممكن أن تولي اهتمامًا خاصًا لحمايتها من درجات الحرارة الباردة والتجمد. نظرًا لأن أشجار الحمضيات دائمة الخضرة وليست متساقطة الأوراق، فإنها لا تدخل في مرحلة السكون الكامل. يعني هذا السكون الجزئي أن أشجارك لن تنمو أو تتطور بشكل نشط دون درجات حرارة دافئة باستمرار. يعد نقل أشجارك الخارجية بشكل فعال إلى الداخل لتحفيز هذه الظاهرة دون التأثير على صحتها ونموها على المدى الطويل أمرًا حيويًا.
كيفية نقل أشجار الحمضيات الخارجية إلى الداخل لفصل الشتاء
إذا اخترت تجربة أي نصائح وحيل للحفاظ على ازدهار أشجار الحمضيات المحفوظة في أصص على مر السنين، فتأكد من ضمان فترة انتقالية مناسبة قبل فصل الشتاء. عادة، يجب نقل أشجار الحمضيات إلى الداخل بعد السماح لها بالتأقلم في منطقة خارجية مظللة. وبدلاً من التغير المفاجئ في درجة الحرارة، يعتاد النبات على الطقس البارد ويتم دفعه بلطف إلى حالة عدم النشاط. ليس من الضروري أن يكون التوقيت دقيقًا، لكن خطط لبدء العملية قبل بضعة أسابيع من إدخالها إلى الداخل.
بينما تستعد لإحضار أشجارك في الأصيص، خذ الوقت الكافي لفحص الأوراق والتربة بحثًا عن الحشرات. لا تريد أن تحاول الحشرات الركوب لقضاء عطلة شتوية على شجرة البرتقال أو البرتقال الذهبي. عالج نباتك بصابون مبيد حشري أساسي وانزع أي حشرات مثل حشرات المن التي تراها.
حافظ على بيئة داخلية مستقرة لأشجار الحمضيات الخاصة بك
إن مفتاح شجرة الحمضيات الصحية هو تزويدها بمكان داخلي مستقر لتقضي فصل الشتاء بنجاح. اختر مساحة تسمح ببيئة خاضعة للرقابة دون تقلب درجات الحرارة. المكان الأمثل هو النافذة المواجهة للجنوب أو الجنوب الغربي مع ضوء ساطع ثابت. تجنب أي مكان قد تتعرض فيه الشجرة للحرارة أو البرودة غير المنتظمة. ويشمل ذلك بجوار فتحات التدفئة أو الأبواب إلى الخارج.
تتطلب أشجار الحمضيات كميات أقل من المياه في الأشهر الباردة، ولكنها لا تزال بحاجة إلى رطوبة كافية لتزدهر في بيئة داخلية جافة. يمكنك تقليل الري لمرة واحدة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن ابحث عن طريقة لتهيئة الظروف الرطبة. يمكن أن توفر الحاوية المملوءة بالحصى قليلًا من الماء أسفل الأصيص الرطوبة التي تحتاجها شجرة الحمضيات. يساعد رش الأوراق بخفة أيضًا على خلق الرطوبة والتخلص من الحشرات في النباتات الداخلية.
السكون الجزئي الذي تعيشه أشجار الحمضيات يعني أن محبي النيتروجين ليس لديهم نفس احتياجات التسميد خلال فصل الشتاء. لا تضع خططًا لتخصيب أشجار الليمون أو البرتقال في الأصيص بعد إدخالها إلى الداخل. بدلًا من ذلك، توقف عن تسميد الحمضيات المحفوظة في الأصيص عندما يبدأ فصل الخريف. وبالمثل، انتظر حتى تعود الأشجار إلى الخارج لوضعها في أصيص آخر. كلما كانت الظروف أكثر اتساقًا التي تحافظ فيها على شجرة الحمضيات الخاصة بك، كانت النتيجة أفضل التي ستحصل عليها في فصل الربيع عندما يحين وقت إعادتها إلى الخارج.