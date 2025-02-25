نصائح للحفاظ على الخزانات المطلية طازجة (والوقت الذي يجب أن تستمر)

يمكن أن تكون خزانات الطلاء طريقة رائعة لإعطاء أي غرفة عملية تجميل على الميزانية ، وربما تزيد من قيمة منزلك. يبدو أن كل شخص لديه نصائح وأدوات لجعل خزائن المطبخ للطلاء أسهل ، ولكن كيف تجعل عملك المضني يستمر لفترة أطول وتبدو أكثر نضارة؟ هذا جوز أكثر صرامة. هناك بعض الحسن السليم ، والخطوات اليومية التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على خزائنك في شكل طرف. من المنتجات التي تستخدمها لتنظيفها لتقليل تعرضها للرطوبة والعناصر الأخرى للذهاب إلى الخطوة الإضافية مع معطف علوي ، هناك الكثير من الطرق للحفاظ على خزاناتك في أفضل حالاتها.
بشكل عام ، ستستمر وظيفة الطلاء المهنية – أو واحدة رائعة حقًا – من ثماني إلى عشر سنوات. ومع ذلك ، هناك بعض الطرق لجعلها تستمر لفترة أطول ، وليس أقلها الحفاظ على الطلاء في متناول يديك حتى تتمكن من لمس Ding أو الخدش العرضي. خذ هذه الخطوات لإبقائها تبدو جميلة لمدة عقد أو أكثر مع القليل من TLC.
أضف معطفًا علويًا إلى الخزانات
سيؤدي استخدام أفضل الطلاء لخزائن المطبخ إلى إعطاء أثاثك قاعدة جيدة ، وعادة ما لا يتطلب معطفًا أو سدادًا علويًا. ومع ذلك ، نعلم جميعًا أن بعض أجزاء منزلك تأخذ سوءًا أكثر من غيرها. ربما تكون أبواب الخزانة أسفل حوض الحمام أو جزيرة المطبخ حيث يجلس أطفالك ويتأرجحون أقدامهم ، لكن كل شخص لديه بقعة يمكن أن تستخدم طبقة إضافية من الحماية. يمكن للمعطف العلوي أن يساعد.
هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها عند التوجه إلى متجر الأجهزة لاختيار مانعة للتسرب. إذا كان لديك خزائن بيضاء ، ضع في اعتبارك أن السدادات القائمة على الزيت قد تؤثر على لون الطلاء-اختر السدادات القائمة على الماء بدلاً من ذلك. بشكل عام ، على الرغم من ذلك ، فإن أي بولي أولي يوريثان المهدئ للعمل مع الأسطح المطلية سوف يمنحك الطبقة المضافة من الحماية التي تحتاجها. إذا كان لديك أي رقائق أو خدوش ، فتأكد من إصلاحها أولاً. يعد الحفاظ على الطلاء الإضافي لللمس دائمًا فكرة جيدة: قد تحتاج الخزانات إلى إعادة طلاءها لللمس بعد ثلاث إلى أربع سنوات ، وعادة ما لا تحتاج إلى إعادة طلاء بالكامل حتى عقد من الزمان على الطريق. ثم ، اتبع الإرشادات الموجودة على السدادات التي اخترتها.
الصيانة المنتظمة وصيانة الخزانات المطلية
كما هو الحال مع أي شيء ، يمكن أن يساعد توفير صيانة وصيانة منتظمة في إطالة عمر خزاناتك – لكن المنتجات التي تستخدمها خلال هذه العملية مهمة. قد تميل إلى الخروج من الرذاذ القاسي المفضل والبدء في التنظيف ، ولكن استخدام الماء الدافئ مع صخور الأطباق وقماش الألياف الدقيقة سيضمن لك قص الشحوم أو المنتجات الغذائية أثناء وجودك على الطلاء. المواد الكيميائية القاسية يمكن أن تلحق الضرر بالنهاية ، لذلك تجنب هذه. تأكد من تجفيف تلك الخزانات أيضًا ، لأن الرطوبة يمكن أن تكون عدوك.
يمكن أن تصبح المطابخ والحمامات ساخنة ورطبة ، ويمكن أن تكون عدو وظيفة الطلاء الجيدة. يمكن أن يساعد التهوية المناسبة واستخدام مروحة العادم الخاصة بك في ضمان عدم الحصول على أفضل من وظيفة الطلاء الجديدة. هناك عوامل صغيرة أخرى يجب الانتباه إليها. يمكن أن تتلاشى تلف الشمس ، لذلك إذا حصلت خزاناتك على الكثير من الشمس خلال فترة زمنية معينة من اليوم ، ففكر في سحب الستائر أو الستائر. إذا كنت تعيش في عائلة من الخزانات ، فقد يكون الوقت قد حان للحديث. ولكن إذا كنت لا تعتقد أن عائلتك يمكنها التعامل مع خزاناتك الجديدة بعناية ، ففكر في مفصلات Diying Soft-Close لإحباط أي شخص يعالج خزاناتك تقريبًا.