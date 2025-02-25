نصائح للحفاظ على الخزانات المطلية طازجة (والوقت الذي يجب أن تستمر)

سيؤدي استخدام أفضل الطلاء لخزائن المطبخ إلى إعطاء أثاثك قاعدة جيدة ، وعادة ما لا يتطلب معطفًا أو سدادًا علويًا. ومع ذلك ، نعلم جميعًا أن بعض أجزاء منزلك تأخذ سوءًا أكثر من غيرها. ربما تكون أبواب الخزانة أسفل حوض الحمام أو جزيرة المطبخ حيث يجلس أطفالك ويتأرجحون أقدامهم ، لكن كل شخص لديه بقعة يمكن أن تستخدم طبقة إضافية من الحماية. يمكن للمعطف العلوي أن يساعد.

هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها عند التوجه إلى متجر الأجهزة لاختيار مانعة للتسرب. إذا كان لديك خزائن بيضاء ، ضع في اعتبارك أن السدادات القائمة على الزيت قد تؤثر على لون الطلاء-اختر السدادات القائمة على الماء بدلاً من ذلك. بشكل عام ، على الرغم من ذلك ، فإن أي بولي أولي يوريثان المهدئ للعمل مع الأسطح المطلية سوف يمنحك الطبقة المضافة من الحماية التي تحتاجها. إذا كان لديك أي رقائق أو خدوش ، فتأكد من إصلاحها أولاً. يعد الحفاظ على الطلاء الإضافي لللمس دائمًا فكرة جيدة: قد تحتاج الخزانات إلى إعادة طلاءها لللمس بعد ثلاث إلى أربع سنوات ، وعادة ما لا تحتاج إلى إعادة طلاء بالكامل حتى عقد من الزمان على الطريق. ثم ، اتبع الإرشادات الموجودة على السدادات التي اخترتها.