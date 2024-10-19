نصائح للحفاظ على نباتات الكركديه شديدة التحمل والاستوائية مزدهرة خلال فصل الشتاء

على الرغم من أن كلاهما ينتج زهورًا جميلة، إلا أن هناك فرقًا بين نباتات الكركديه القوية والاستوائية وكيفية تحضيرها لفصل الشتاء. في حين أن النباتات شديدة التحمل يمكنها تحمل درجات حرارة الشتاء حتى -20 درجة فهرنهايت، فإن النباتات الاستوائية تبدأ في المعاناة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 50 درجة. ولهذا السبب، فإن مساعدتهم على النمو خلال فصل الشتاء سيبدو مختلفًا، وسيؤثر مناخك المحلي أيضًا على كيفية رعايتك للنباتات.

لأولئك مع نباتات الكركديه شديدة التحمل، سوف ترغب في الاحتفاظ بها بالخارج في حديقتك; ومع ذلك، ستحتاج إلى إجراء بعض أعمال الصيانة لمساعدة نباتك خلال فصل الشتاء وتوفير غطاء وقائي. من ناحية أخرى، قد تحتاج إلى أخذ الكركديه الاستوائي الخاص بك إلى الداخل لفصل الشتاء لإبقائه مزدهرًا إذا كنت تعيش في مكان تكون فيه درجة الحرارة دائمًا أكثر برودة من 50 درجة. إذا كان نبات الكركديه الاستوائي الخاص بك موجودًا في أصيص بالفعل، فقم برشه بالماء وعالج النبات بقليل من رذاذ زيت Natria Neem لقتل أي حشرات، ثم يمكنك إدخال شجيرتك المزهرة إلى الداخل. يجب وضع النباتات التي بدأت بالفعل في الخمول في منطقة أكثر برودة بالمنزل مع إضاءة أقل ويتم سقيها من حين لآخر فقط لمنع التربة من الجفاف تمامًا. بخلاف ذلك، قد يستمر نبات الكركديه الاستوائي في الإزهار طوال فصل الشتاء إذا تم إحضاره إلى الداخل قبل انخفاض درجات الحرارة. في هذه الحالة، ضع نباتك في منطقة مشمسة ودافئة في منزلك وحافظ على رطوبة التربة. يجب زرع النباتات الاستوائية الموجودة في الأرض في وعاء ونقلها.